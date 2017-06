Jan 24Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Working Vessels 16 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 33 Total Vessels 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV DIMITRIS APESA ESSKAY S S S.Coal 20/01 ----- ----- nil 10,885 nil 54,293 2) MV AMOY FORTUNE INFINITY Iron Ore 20/01 ----- ----- 27,500 nil nil 11,044 3) Barge JUBILEE V B.S.S Steam Coal n.a. ----- ----- nil 2,000 nil COMP 4) Barge JUBILEE VI B.S.S Steam Coal n.a. ----- ----- nil 1,200 nil 800 5) MT ATHENA M JMB Crude Oil 23/01 ----- ----- nil TOCOM nil 35,000 6) MAHARSHI VAMADEVA JMB LPG 19/01 ----- ----- nil TOCOM nil 14,800 7) MV C DUKE SEATRANS Urea 19/01 ----- ----- nil 6,698 nil 1,909 8) MV ADVANCE PESC ESSKAY S S Sand 21/01 ----- ----- 10,800 nil nil COMP 9) MV NEW ENERGY B.S.S Maize 17/01 ----- ----- 3,680 nil nil 3,770 10) MV MEDI BANGKOK B.S.S Potash 18/01 ----- ----- nil 3,726 nil 461 11) MV KING WHEAT ESSKAY S.S Potash 20/01 ----- ----- nil 11,870 nil 15,879 12) MV K.S.PHILIA EVERSUN Gypsum 21/01 ----- ----- nil 8,500 nil 7,100 13) MV TARSUS B.S.S Steam Coal 20/01 ----- ----- nil 11,420 nil 28,982 14) MV HONOR PESCED PUYVAST GB 22/01 ----- ----- 1,858 nil nil 2,142 15) MT SHOKO MARU W.M.S.P.L Methanol 23/01 ----- ----- nil 1,200 nil 2,300 16) MT JAG PARWAR ATLANTIC HSD 22/01 ----- ----- TOCOM nil nil 18,000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Bashundra AtlaNTIC I.ORe 30,000 nil nil 08/01 --- 2) Wise SW Navship I.Sand 11,000 nil nil 15/01 --- 3) CV Raman AtLANTIC Crude Oil 35,000 nil nil 16/01 --- 4) Halki IOS NPK nil 29,882 nil 18/01 --- 5) Bashundra ATLANTIC I.ORe 20,150 nil nil 19/01 --- 6) Tarsus BSS I.ORe 50,000 nil nil 20/01 --- 7) Ram Prasad Essar I.ORe 135,000 nil nil 21/01 --- 8) Amazon AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 21/01 --- 9) MAritime Cuate EssKAY S S Steam Coal nil 49,345 nil 22/01 --- 10) Topaz Express IOS Trans naptha 20,000 nil nil 23/01 --- 11) Wadail Karan SAIL Coking Coal nil 45,000 nil 23/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Maria Bss I.ORe 57,000 nil nil 24/01 2) TCI Prabhu GPRPSL Food Grains 2,500 nil nil 24/01 3) Gaschem Hamburg JMB A.Ammonia nil 9,500 nil 24/01 4) APL Bangkok APL CNTR nil nil 260/400 24/01 5) SCI Prestige AVBGPR CNTR nil nil 300/400 24/01 6) Furness Karuma BSS I.ORe 52,000 nil nil 25/01 7) Golden JMB Steel Bolmes 8,550 nil nil 25/01 8) Tamil Periyar Seaport T.Coal 20,000 nil nil 25/01 9) Spar Orion Jyothi Rock Phos nil 46,200 nil 25/01 10) Sea of Future SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 25/01 11) Maersk Dalton Maersk CNTR nil nil 400/100 25/01 12) Jag Pradip ATLANTIC HSD nil 40,000 nil 25/01 13) Maple Grove Infinity I.Ore 28,000 nil nil 26/01 14) Malavika Essar I.ORe 50,000 nil nil 26/01 15) Orchids AtlanTIC LSHS&FO 21,000 nil nil 26/01 16) Nord Optimiser Interocean Trns Naptha 45,000 nil nil 26/01 17) Hannar Marie Samsara CNTR nil nil 400/100 27/01 18) Wadi Tiba BSS C.Coal nil 77,000 nil 28/01 19) Silver Fern Focus Trans CNTR nil nil 250 28/01 20) Han Splendor Lotus Marine Soyabean Oil 6,500 nil nil 28/01 21) Union Erwin Interocean MOP nil 27,900 nil 28/01 22) Grand Way Eshwar Pet cOke nil 32,999 nil 28/01 23) Marco SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 28/01 24) Ocean Probe Focus Trans CNTR nil nil 150 28/01 25) Yuaning Sea Interocean MOP nil 36,279 nil 29/01 26) Sea Lady Bss I.ORe 50,000 nil nil 30/01 27) Marchorkee ACT Marine I.ORe 10,000 nil nil 30/01 28) Sea Lady BSS Steam Coal nil 50,200 nil 30/01 29) Royal Flos Seaport C.Soda nil 16,695 nil 30/01 30) Giannis ATLANTIC Crude Oil nil 125,565 nil 30/01 31) Kang Cheng Chowgule Steam Coal nil 52,956 nil 31/01 32) TCI Prabhu GPRPSL T.Logs nil 2,500 nil 31/01 33) Kota Pekarang Seaways CNTR nil nil 100/100 31/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL