Jan 31- Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Woking Vessels 14 Waiting Vessels 06 Expected Vessels 37 Total Vessles 57 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MARCO SAIL C Coal 28/01 ----- ----- nil 15,010 nil 35,420 2) Barge JUBILEE B.S.S R.Phosphate 28/01 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 3) mt GIANNIS ATLANTIC Crude Oil 29/01 ----- ----- nil100,000 nil 23,582 4) mt AMAZON AVBGPR Crude Oil 21/01 ----- ----- nil TOCOM nil 39,000 5) LpgC/ BW BROKER G.P.R.S.P.L LP Gas 29/01 ----- ----- nil 20,000 nil 5,564 6) MV YUANNING SEA I.O.S DAP 29/01 ----- ----- nil 10,398 nil 25,831 7) MV RICKMERS TIA ULA S Cargo 25/01 ----- ----- 2,487 nil nil 387 8) MV GRAND WAY ESHWAR SHIP PET Coke 28/01 ----- ----- nil 12,060 nil 12,669 9) MV UNION ERWIN INTEROCEAN MOP 29/01 ----- ----- nil 12,300 nil 15,601 10) MV SPAR ORI JYOTHI SHIP R.Phosp 26/01 ----- ----- nil 12,180 nil 17,862 11) MV TROGIR GLORY FAITH S Coal 29/01 ----- ----- nil 20,000 nil 19,956 12) MV VISWA VIJETHA SAIL C Coal 28/01 ----- ----- nil 12,020 nil 13,063 13) MV MARITIME CUATE ESSKAY S S S Coal 22/01 ----- ----- nil 12,130 nil 20,696 14) MV DENIZ M INTEROCEAN UREA 29/01 ----- ----- nil 8,000 nil 29,780 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Bashundra AtlaNTIC I.ORe 30,000 nil nil 08/01 --- 2) Bashundra ATLANTIC I.ORe 20,150 nil nil 19/01 --- 3) Challenge Pryocon Interocen HSD nil 40,870 nil 28/01 --- 4) Wadi Taba BSS I.Ore/C.Coal 75,000 77,000 nil 29/01 --- 5) Fraternity Wisdom Amma ShippingT.Logs nil 3,145 nil 30/01 --- 6) Lourdes AtlaNTIC FO&LDO 6,500 nil nil 30/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Marchorkee ACT Marine I.ORe 10,000 nil nil 31/01 2) Chemitrans Jacob IOS FO 31,500 nil nil 31/01 3) Navios Titan SAIL C Coal nil 50,000 nil 31/01 4) OEL Victory TLPL Cont nil nil 185/300 31/01 5) Kota Pekarang Seaways Cont nil nil 100/100 31/01 6) Tan Binh Tinna Veera Lime Stone nil 6,601 nil 31/01 7) K S Trust Eversun Gypsum nil 40,500 nil 31/01 8) Govind Prasad Essar i.ORe 125,000 nil nil 01/02 9) C Duke Atlantic I.Ore 20,000 nil nil 01/02 10) Jag Ratan Chowgule I.ORe nil 43,000 nil 01/02 11) Jag Parwar Atlantic MS&HSD 14,000 nil nil 01/02 12) Kang Cheng Chowgule S Coal nil 52,956 nil 01/02 13) Csav Lauca Maersk Cont nil nil 400/100 01/02 14) Bumbi Eversun Dolomite nil 29,050 nil 01/02 15) Desh Shanthi AVBGPR Crude Oil nil 14,600 nil 01/02 16) Suvarna swarajya Sravan HSD&MS nil 8,000 nil 01/02 17) Miss Simona Sreebini I.Ore 34,000 nil nil 02/02 18) Han Splendor Lotus Marine S Meal 6,500 nil nil 02/02 19) Jindal Tarini Synergy T.Logs nil 4,500 nil 02/02 20) Aventicum GAC S Coal nil 50,000 nil 02/02 21) Maple Grove Infinity I.Ore 28,000 nil nil 03/02 22) Stefania Lembo SAIL C Coal nil 45,000 nil 03/02 23) Tiger Shark Bengal Tiger Cont nil nil 150/150 03/02 24) Ocean Probe Focus Trans Cont nil nil 100/120 04/02 25) TCI Prabhu GPRPSL F G/T.Logs 3,000 2,500 nil 04/02 26) Amanda Merchant Cont nil nil 120/120 04/02 27) Silver Fern Focus Trans Cont nil nil 120 04/02 28) Iskenderun KR&Sons A.Nirate nil 30,500 nil 04/02 29) Pratibha Cauvery Sravan FO nil 8,000 nil 04/02 30) Mahavir Prasad Essar I.ORe 130,000 nil nil 05/02 31) Anna SAIL C Coal nil 70,977 nil 05/02 32) BW Vision GPRPSL Propane nil 5,000 nil 05/02 33) Vega Granat Seahorse M.Ore nil 10,853 nil 06/02 34) Eleni Picket I.Salt nil 45,440 nil 06/02 35) M Viswamithra Sravan LPG nil 20,000 nil 06/02 36) ST Marfa BSS Steel Scrap nil 33,000 nil 08/02 37) Keros Warrior Seatrans I.ORe nil 120,000 nil 10/02 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL