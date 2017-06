Feb 13- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 13 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 30 Total Vessels 52 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV ANNA SAIL C Coal 10/02 ----- ----- nil 13,000 nil COMP 2) MV TIGER BRIDGE BTL CNTR 12/02 ----- ----- nil nil 12,384 11,312 3) LPG/C MVISHWAMITR SRAVAN L.P.Gas 06/02 ----- ----- nil 9,696 nil 18,404 4) MV ALEX D GLORY FAITH Steel Slabs 11/02 ----- ----- nil 7,284 nil 422 5) MV TCI PRABHU G.P.R.S.P.L Food Grains 05/02 ----- ----- 912 nil nil 754 6) MV SB ROYAL INFINITY Soya & Corn 08/02 ----- ----- 5,040 nil nil 21,501 7) MV RATAN PATH VASSCO BAKED ANODES 11/02 ----- ----- nil 565 nil 5,151 8) MV FANEROMENI B.S.S Limestone 10/02 ----- ----- nil 8,082 nil 30,070 9) MT SABARIMALA A.V.B.G.P.R P.ACID 12/02 ----- ----- nil 1,000 nil 8,096 10) MV LONDON 2012 W.M.S.P.L S Coal 09/02 ----- ----- nil 24,500 nil 28,159 11) MV CHENNAI JAYAM SEAPORT Thermal Coal 12/02 ----- ----- TOCOM nil nil 35,000 12) MV BASHUNDHARA -3 ATLANTIC Iron Ore 19/01 ----- ----- 5,300 nil nil 7,000 13) MT PRATIBHA TAPI ATLANTIC HSD Oil 10/02 ----- ----- nil 5,200 nil 25,100 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 01/01 --- 2) Binhai No 1 GAC i.ORe 60,000 nil nil 03/02 --- 3) Pioneer Sunshiine Interocean HSD nil 41,500 nil 08/02 --- 4) Inalco Accord Esskay Garnet 14,300 nil nil 09/02 --- 5) Maharaj Agarsen A.V.B.G.P.R Crude Oil nil 140,000 nil 09/02 --- 6) Lok Prem Puyvast I.ORe 23,000 nil nil 10/02 --- 7) Dakshineshwar SAIL C Coal nil 20,000 nil 11/02 --- 8) Ram Prasad Essar I.ORe 135,000 nil nil 12/02 --- 9) Lourdes ATLANTIC FO 5,800 nil nil 12/02 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Sharirar Jahan Seatrans I.ORe 20,000 nil nil 13/02 2) Iskendrum M IOS Alumnia 30,600 nil nil 13/02 3) Sulphur Global MRMAPL Molten Sulp nil 10,017 nil 13/02 4) Tilos WMSPL L.Ammonia nil 7,907 nil 13/02 5) Great Friendship Integral M.Ore nil 22,000 nil 13/02 6) Eleni Picket I.Salt nil 45,440 nil 13/02 7) Eagle Meerut Sravan HSD nil 6,000 nil 13/02 8) BSLE Star Integral GB 2,500 nil nil 14/02 9) Tan Binh Navship A.Coal nil 3,285 nil 14/02 10) Kota Nazar Seaways Cont nil nil 100/100 14/02 11) Synnone Knusten Amma Ship C.Soda nil 16,067 nil 14/02 12) Jag Padma Sravan HSD nil 25,000 nil 14/02 13) Pratibha Cauvery Sravan FO nil 8,000 nil 14/02 14) Keros Warrior Seatrans I.ORe 120,000 nil nil 15/02 15) Ocean Star BSS Maize 12,500 nil nil 15/02 16) Stolt Suisen JMB S.Acid nil 8,100 nil 15/02 17) Clipper Trust Eshwar SHIPP Pet Coke nil 27,020 nil 15/02 18) Hua Heng Bss S Coal nil 40,000 nil 15/02 19) Jag Pradip ATLANTIC HSD nil 40,000 nil 15/02 20) SN Queen Navship L.Sand 10,000 nil nil 16/02 21) Sam Falcon Puyvast Urea nil 30,171 nil 16/02 22) Ten Yoshi Maru BSS S Coal nil 54,000 nil 16/02 23) Pulau Cebu Puyvast GB 6,000 nil nil 16/02 24) Ocean Probe Focus Trans Cont nil nil 0/250 17/02 25) Eria Coloosus BSS S Coal nil 54,500 nil 17/02 26) Wadi Safga SAIL C Coal nil 45,000 nil 17/02 27) Ken Intergral M.Ore nil 21,500 nil 17/02 28) Silver Fern Focus Trans Cont nil nil 250/0 17/02 29) Jag Ravi VassCO Bauxite nil 43,550 nil 17/02 30) Bow Hector Esskay P.Acid nil 10,500 nil 20/02 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL