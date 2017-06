Feb 23- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 12 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 30 Total Vessles 56 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV CATHRINE RICKM MAERSK LINE CNTR 22/02 ----- ----- nil nil 14,991 21,380 2) MV JURONG GAC I . SAND 22/02 ----- ----- 5,140 nil nil 6,660 3) MV PULAU CEBU PUYAST GB 21/02 ----- ----- 2,369 nil nil 5,631 4) MV JAG RAVI VASSCO Bauxite 18/02 ----- ----- nil 6,806 nil COMP 5) MV DIAMOND SEAS SAIL C Coal 20/02 ----- ----- nil 18,500 nil 6,358 6) MV OSLO BULK 5 AMMA SHIP Timber 19/02 ----- ----- nil 1,161 nil 2,544 7) MV JAG RAHUL K.R & SONS IRON ORE 22/02 ----- ----- 11,000 nil nil 33,600 8) MV CHENNAI JAYAM SEAPORT THEMAL COAL 22/02 ----- ----- 15,000 nil nil 26,424 9) MV HUA HENG 166 SREE BINNI I.Ore 20/02 ----- ----- 12,530 nil nil 29,230 10) MV CLIPPEER TRUST SEA SPAN I.Ore 18/02 ----- ----- 13,400 nil nil 14,100 11) MT BC CHATTERJEE ATLANTIC HSD Oil 21/02 ----- ----- nil 9,500 nil 20,128 12) MT CHEMTRANS JA ATLANTIC Fuel Oil 21/02 ----- ----- 7,800 nil nil 19,500 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Binhai No 1 GAC i.ORe 60,000 nil nil 03/02 --- 3) Sam Falcon Monship/Puy Alumn/Urea 30,600 nil nil 16/02 --- 4) Vinaconex Lines BSS Maize 14,200 nil nil 19/02 --- 5) Jindal Varuna Synergy T.Logs nil 3,368 nil 21/02 --- 6) J shine JMB S Plates 6,000 nil nil 22/02 --- 7) Silver Fern Focus Tran Cont nil nil 400 22/02 --- 8) Tamil Periyar Seapol T.Coal 45,000 nil nil 23/02 --- 9) TCI Prabhu GPRSPL F Gra/T.Logs 3,000 2,500 nil 23/02 --- 10) Lavax Esskay MOP nil 32,188 nil 23/02 --- 11) AS Orelia IOS P.Acid nil 10,000 nil 23/02 --- 12) Hanna Marie Samsar Shii Cont nil nil 100/150 23/02 --- 13) SCI Prestige AVBGPR Cont nil nil 200/400 23/02 --- 14) Eagle Meerut Sravan HSD nil 6,000 nil 23/02 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Jag Parwar Atlantic HD,MS,SO&Nap 28,000 nil nil 24/02 2) Chemical Arrow Monship C.Soda nil 7,200 nil 24/02 3) Ocean Probe Focus Trans CNTR nil nil 345 24/02 4) Olympic faith AVBGPR Crude Oil nil 142,000 nil 24/02 5) Prem Mala Sravan HSD nil 20,000 nil 24/02 6) Chandi Prasad Essar I.Ore 137,000 nil nil 25/02 7) Good Trade Damini S.pipes 7,500 nil nil 25/02 8) Ocean Star BSS Maize 12,500 nil nil 25/02 9) Eagle Merrut Sravan HSD nil 6,000 nil 25/02 10) Swarna Ganga AVBGPR Crudeoil nil 55,000 nil 25/02 11) Maharishi Vamadev AVBGPR LPG nil 20,000 nil 25/02 12) Torgorvy Bridge IOS Naptha nil 30,748 nil 25/02 13) Cos Fare GAC Pig Iron 30,000 nil nil 26/02 14) Atlas Seaport S Coal nil 41,200 nil 26/02 15) Vishwa Mahalar SAIL C Coal nil 25,000 nil 26/02 16) Massalliaa IntEROCEAN M.Ore nil 27,500 nil 26/02 17) J Better BSS Soya 8,800 nil nil 27/02 18) Bahia 1 Eversun Coking Coal nil 50,000 nil 27/02 19) Purwati JMB Styre & Meth nil 10,500 nil 27/02 20) Tiger Shark BTL CNTR nil nil 150/150 27/02 21) Ken Eshwar CP Coke 15,000 nil nil 28/02 22) Ten Yoshi Maru BSS S Coal nil 54,000 nil 28/02 23) Callao Bridge BTL Cont nil nil 300/250 28/02 24) Mahavir Prasad Essar I.Ore 130,000 nil nil 29/02 25) Atlantik Confi KR&Sons A.Nirate nil 26,701 nil 29/02 26) Tataki ATLANTIC Crude Oil nil 135,000 nil 29/02 27) Southern Atlas JMB Styrene Mono nil 7,500 nil 01/03 28) Royal Natura Seaport C Soda nil 16,074 nil 03/03 29) Eria Colosuss BSS S Coal nil 54,500 nil 03/03 30) yangtze xing Zhon BSS C Coal nil 77,000 nil 05/03 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL