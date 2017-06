Mar 08Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 16 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 42 Total Vessels 70 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV OCEAN COLOSS B.S.S STEAM COAL 07/03 ----- ----- nil TOCOM nil 52,000 2) MV GINA ILUNIAO POSEIDON IRON ORE 06/03 ----- ----- TOCOM nil nil 118,000 3) Barge JUBILEE B.S.S STEAM COAL n.a. ----- ----- nil 4,000 nil COMP 4) MV MAERSK DALTON MAERSK LINE CNTR 07/03 ----- ----- nil nil 419/9483 849/14508 5) MV OEL VICTORY TLPL SHIPPINGCNTR 07/03 ----- ----- nil nil TOCOM 10,000 6) MT OLYMPIC FLAIR A.V.B.G.P.R CRUDE OIL 07/03 ----- ----- nil 40,000 nil 100,000 7) MV GOOD TRADE DAMANI Steel Pipes 02/03 ----- ----- 2,199 nil nil 11,511 8) MV J. BETTER B.S.S SOYA 03/03 ----- ----- 580 nil nil 8,220 9) MV JAG RISHI K.R & SONS BAUXITE 03/03 ----- ----- nil 12,480 nil 4,362 10) MT ROYAL NATURA SEAPORT Caustic Soda 06/03 ----- ----- nil 14,974 nil COMP 11) MV ISLAND SKIPP SEATRANS R.PHOSPHATE 07/01 ----- ----- nil 2,740 nil 24,808 12) MV ERIA COLOSSUS B.S.S S.Coal 01/03 ----- ----- nil 9,100 nil 4,415 13) MV SHI DAI 6 GAC C.Coal 01/03 ----- ----- nil 9,500 nil 13,158 14) MV SPOT SEAPOL S.Coal 03/03 ----- ----- nil 9,110 nil 2,039 15) MV MAHARASTRA INFINITY ALUMINA 05/03 ----- ----- TCOM nil nil 30,000 16) MV VINACONEX B.S.S MAIZE 19/02 ----- ----- n.a. nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Ram Prasad Essar I.Ore 135,000 nil nil 02/03 --- 3) Binhai No 1 GAC i.ORe 60,000 nil nil 03/02 --- 4) Jag Rishi Chowgule I.Ore 44,000 nil nil 03/03 --- 5) Dina G Monship Alumnia 30,600 nil nil 04/03 --- 6) Ashphat Allianc ATLANTIC Bitamen 4,300 nil nil 05/03 --- 7) Jag Pradip ATLANTIC SKO/HSD 12,000 39,968 nil 05/03 --- 8) Jag Aabha KR&sons HSD nil 20,028 nil 05/03 --- 9) Lian Hua AtlANTIC I.Ore 20,000 nil nil 06/03 --- 10) Vishva Malahar BSS I.Ore 64,000 nil nil 07/03 --- 11) Ten Yoshi Maru BSS STEAM COAL nil 14,100 nil 07/03 --- 12) Chemical Arrow Monship Caustic Soda nil 7,200 nil 07/03 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Sabrina Scan Seaways Steel 375 nil nil 08/03 2) Jag Parwar ATLANTIC HSD 14,000 nil nil 08/03 3) Oriental Emerland Interocean Naptha 15,000 nil nil 08/03 4) Four Butterfly Seatrans Sulphur nil 2,914 nil 08/03 5) Navdheuna Purna Puyvast Urea nil 44,542 nil 08/03 6) TCI Xps GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 08/03 7) Prem Mala Sravan HSD nil 10,000 nil 08/03 8) Sivler Fern FOCUS TRANS CNTR nil nil 400 09/03 9) Tamil Anna Seapol T.Coal 40,000 nil nil 09/03 10) Akmas BSS FO 30,000 nil nil 09/03 11) Bargaara SAIL Coking Coal nil 72,650 nil 09/03 12) Super Lady AVBGPR Crude Oil nil 80,000 nil 09/03 13) Maharishi Viswa Sravan LPG nil 28,000 nil 09/03 14) Triple Star Jyothi Rock Phos nil 501,750 nil 10/03 15) Yong Jia Infinity Coking Coal nil 60,000 nil 10/03 16) Pontonsus Lotus Maize 27,500 nil nil 11/03 17) Vera Eshwar CP Coke 23,000 nil nil 11/03 18) Visha Eta SAIL COking Coal nil 50,000 nil 11/03 19) Hanna Marie Focus Tran CNTR nil nil 250/250 11/03 20) Govind Prasad Essar I.Ore 125,000 nil nil 12/03 21) Unity TLPL SHIPPINGSteel /CNTR 7,000 nil 250 12/03 22) yangtze xing ZhongBSS Coking Coal nil 77,000 nil 12/03 23) Rogue Jyothi Coking Coal nil 32,975 nil 12/03 24) Hanna He JMB Anodes nil 5,300 nil 12/03 25) Crown Princess Integral M.Ore nil 24,846 nil 12/03 26) Euro Max BTL CNTR nil nil 150/150 12/03 27) Sea Luck JMB Crude Oil nil 30,000 nil 12/03 28) TCI Arjun GPRSPL G/T.Logs 2,850 2,500 nil 13/03 29) Hanjin Vancover JMB CNTR nil nil 250/350 13/03 30) Recco Star Integral Steam Beams 4,000 nil nil 14/03 31) Ocean Star Bss Maize 12,500 nil nil 14/03 32) Inalco Accord Eshwar Pet cOke nil 20,000 nil 14/03 33) K Jasper Bothra STEAM COAL nil 27,000 nil 14/03 34) Maersk Danbury MAersk LINE CNTR nil nil 400/100 14/03 35) Sho shan Eshwar Pet cOke nil 25,200 nil 15/03 36) Arabian Orchid GAC Monomer nil 9,350 nil 15/03 37) Maharaja Agarsen AVBGPR Crude Oil nil 140,000 nil 15/03 38) BK Ace Fortune I.Sand 16,000 nil nil 16/03 39) Pedholus Leader SAIL COking Coal nil 50,000 nil 20/03 40) Hanjin Kaoshing JMB CNTR nil nil 250/350 20/03 41) Protetus SAIL COking Coal nil 50,000 nil 21/03 42) Red Seto BSS COking Coal nil 74,005 nil 22/03 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL