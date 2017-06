May 03- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 08 Waiting Vessels 10 Expected Vessels 35 Total Vessles 53 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV GOLDEN ENDEVOU SAIL C COAL 29/04 ----- ----- nil 8,961 nil 26,815 2) MV IRIS HALO B.S.S Iron Ore 24/04 ----- ----- 8,000 nil nil 45,923 3) MV OEL VICTORY RELAY SHIP CNTR 02/05 ----- ----- nil nil 10,974 n.a. 4) MV RICKMERS TIA ULAI S Cargo 25/04 ----- ----- 932 nil nil 2,056 5) MV ALTHEA K.R.& SONS A.Nitrate 01/05 ----- ----- nil 5,820 nil 16,614 6) MV SFL YUKON ATLANTIC GYPSUM 30/04 ----- ----- nil 12,411 nil 34,321 7) MV SVINVOY Prathuysha A S Coal 28/04 ----- ----- nil 10,500 nil 19,444 8) MV RUI LEE SREE BINNI IRON ORE 01/05 ----- ----- 22,350 nil nil 14,109 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT FAM Easter 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Asphat Alliance ATLANTIC E Bitumen 5,000 nil nil 07/04 --- 3) DD Vigo Monship Alumina 30,600 nil nil 07/04 --- 4) Ratna Urvi AtlantiC Crude 20,000 nil nil 24/04 --- 5) Paragon Pescadore ACT INFRA GB 2,200 nil nil 26/04 --- 6) Govind Prasad Essar I.ORe 84,000 nil nil 26/04 --- 7) Lourdes ATLANTIC FO 6,000 nil nil 30/04 --- 8) Furness Hartle BSS I.ORe 35,000 nil nil 01/05 --- 9) Lyric Sun SAIL C Coal nil 50,000 nil 01/05 --- 10) Anemos Seatrans S COal nil 57,000 nil 02/05 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Bindong Shan Posiedon I.ORe 75,000 nil nil 03/05 2) Pisti Sree BINNI I.ORe 45,000 nil nil 03/05 3) Navious Heralkles Eversun Gypsum (B) nil 50,610 nil 03/05 4) Cathrine Rickmers Maersk CNTR nil nil 400/100 03/05 5) Jag Pradip ATLANTIC HSD Oil nil 26,968 nil 03/05 6) Desh Sakthi AVBGPR Crude Oi nil 141,801 nil 03/05 7) Venus Glory JMB LPG nil 15,000 nil 03/05 8) Tamil Periyar Seapol T.Coal 40,000 nil nil 03/05 9) Baltic AtlaNTIC Crude 70,000 nil nil 04/05 10) Mare Traveller GAC S COal nil 55,000 nil 04/05 11) ILC Friendship Tinna Lime Stone nil 7,209 nil 04/05 12) Pvt Eagle AtlantIC Caustic Soda nil 15,000 nil 04/05 13) Shangdoi Hai shen Seahorse M.Ore nil 43,200 nil 04/05 14) Pratibha Warna Sravan HSD nil 10,000 nil 04/05 15) Red Seto BSS I.ORe 50,000 nil nil 05/05 16) Silver Fern Focus CNTR nil nil 300 05/05 17) Seaways Venture SEAWAYS CNTR nil nil 100/100 05/05 18) Hansa Calyspo Focus CNTR nil nil 300 05/05 19) SFL Yukon Sree BINNI I.ORe 55,000 nil nil 06/05 20) Mahavir Prasad EssaR I.ORe 130,000 nil nil 06/05 21) Southern Falcon JMB Styrne Mono nil 6,700 nil 06/05 22) Stold Advance JMB LPG nil 15,000 nil 06/05 23) Prudent Sravan HSD Oil nil 15,000 nil 06/05 24) Euro Max Bengal Tig CNTR nil nil 150/150 07/05 25) Pearl Halo BSS I.Ore 50,000 nil nil 08/05 26) Pacific Rich ATLANTIC I.ORe 38,000 nil nil 08/05 27) Pine SAIL Met Coke nil 19,531 nil 09/05 28) Flippo Lembo BSS I.Ore 40,000 nil nil 10/05 29) Furness Karuma Bothra S COal nil 53,000 nil 10/05 30) Shrosphire Bothra S COal nil 54,000 nil 10/05 31) Ruby Halo Bothra C Coal nil 46,000 nil 10/05 32) Omar B James Chrome (B) nil 10,004 nil 10/05 33) Biacno Zealand Bothra M.Ore nil 30,000 nil 11/05 34) SC Shanghai AtLANTIC C.Soda nil 10,000 nil 11/05 35) ST Peter Seatrans Rock Phos nil 30,009 nil 15/05 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL