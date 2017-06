May 10- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 10 Waiting Vessels 10 Expected Vessels 50 Total Vessles 70 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MARE TRAVELER SEAPOL S Coal 04/05 ----- ----- nil 5,750 nil 49,250 2) MV ITHOMI BOTHRA Iron ore 10/05 ----- ----- 3,500 nil nil 29,800 3) MV MEARSK DELANO MEARSK CNTR 09/05 ----- ----- nil nil 5,181 26,989 4) LpgC/VENUS GLORY J.M.BAXI & COL.P.Gas 03/05 ----- ----- nil 15,183 nil 800 5) MV MONTECRISTO SEAPOL S Coal 07/05 ----- ----- nil 7,400 nil 34,503 6) MV PINE 3 SAIL M. COKE 10/05 ----- ----- nil TOCOM nil 19,531 7) MV NAVADENUPURNA PUYAST IRON ORE 08/05 ----- ----- 2,900 nil nil 24,100 8) MV ANEMOS SEATRANS S Coal 02/05 ----- ----- nil 10,350 nil 4,244 9) MT SAMPURNA SWA ATLANTIC HSD 09/05 ----- ----- nil TOCOM nil 20,394 10) MT PRATIBHA WARN SRAVAN HSD & MS 07/05 ----- ----- nil 8,009 nil 6,047 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Royal Flos SEAPORT F Et /S Coal 18,000 nil nil 31/01 --- 2) Ocean Probe Focus Trans CNTR nil nil 300/500 01/05 --- 3) Mahavir Prasad Essar I.ORe 130,000 nil nil 05/05 --- 4) Stolt Avance JMB LPG nil 15,000 nil 07/05 --- 5) Yuri Cosmos Atlantic LPG nil 26,819 nil 07/05 --- 6) Prudent Sravan HSD nil 15,000 nil 08/05 --- 7) Prospect ATLANTIC LPG nil 12,964 nil 08/05 --- 8) DD Vigor Monship Alumnia 30,600 nil nil 09/05 --- 9) Maistros IOS Naptha 43,088 nil nil 09/05 --- 10) Prabhu Mohini GPRSL C Coal nil 39,550 nil 09/05 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Galiring Pesca Puyvast GB 6,000 nil nil 10/05 2) Akamas IOS FO 30,000 nil nil 10/05 3) Heilan star Esskay S COal nil 55,000 nil 10/05 4) OEL Victory RELAY SHIP CNTR nil nil 300/300 10/05 5) Omar B James Chrome (B) nil 10,004 nil 10/05 6) APJ Jad SeapoL T.Coal 20,000 nil nil 11/05 7) Diyyianh IOS Naptha 25,000 nil nil 11/05 8) Ruby Halo Bothra C Coal nil 46,000 nil 11/05 9) Euro Max Bengal Tiger CNTR nil nil 150/150 11/05 10) Silver Fern Focus Trans CNTR nil nil 300/300 11/05 11) SC Shanghai AtLANTIC C.Soda nil 10,000 nil 11/05 12) Swarna Godavari AVBGPR Crude Oil nil 69,632 nil 11/05 13) Golden Endrurer SAIL C Coal nil 45,000 nil 12/05 14) TCI Prabhu GPRSL T.Logs nil 2,500 nil 12/05 15) Atlantic Canyo IOS Methonal nil 11,018 nil 12/05 16) Prem Mala Sravan HSD Oil nil 25,000 nil 12/05 17) Pearl Halo BSS I.ORe 50,000 nil nil 13/05 18) Flippo Lembo BSS I.Ore 40,000 nil nil 13/05 19) TCI Prabhu GPRSL T.Logs nil 2,500 nil 13/05 20) Red Diamond Jyothi Rock Phos nil 18,500 nil 13/05 21) Furness Karuma Bothra S COal nil 53,000 nil 13/05 22) Etegral Grace SAIL C Coal nil 45,000 nil 13/05 23) APL Bangkok APL CNTR nil nil 300/500 13/05 24) Ruby Halo Bothra I.ORe 55,000 nil nil 14/05 25) Jag Rahul sreebinii I.ORe 40,700 nil nil 14/05 26) Stolt Momj JMB S.Acid nil 7,000 nil 14/05 27) Stylianh Eshwar Pet Coke nil 20,000 nil 14/05 28) Biacno Zealand Bothra M.Ore nil 30,000 nil 14/05 29) Lumunios Halo BSS I.ORe 35,000 nil nil 15/05 30) PRT Dream Infinity I.ORe 24,000 nil nil 15/05 31) JPO Dordo BSS I.ORe 35,000 nil nil 15/05 32) Pacific Rich Atlantic I.ORe 38,000 nil nil 15/05 33) Preety Keel Seatrans Sulphur nil 10,000 nil 15/05 34) Centerio Forza seatrans S COal nil 54,772 nil 15/05 35) Shrosphire Bothra S COal nil 54,000 nil 15/05 36) Kota Pekrang Seways CNTR nil nil 100/100 15/05 37) Normannia Seahorse M.Ore nil 19,548 nil 15/05 38) Motivator Vassco C.Soda nil 10,000 nil 15/05 39) BBC Montana GPRSL Chorme nil 10,507 nil 15/05 40) ST Peter Seatrans Rock Phos nil 30,009 nil 16/05 41) Nestor GAC S COal nil 69,118 nil 16/05 42) Ram Prasad Essar I.ORe 87,000 nil nil 17/05 43) Cielo Luicia BSS I.ORe 35,000 nil nil 17/05 44) Vasos Seatrans I.ORe 130,000 nil nil 18/05 45) Hannjin Bommbay Seatrans S Millscale 26,500 nil nil 18/05 46) Papora Wisdom Eshwar Pet Coke nil 26,675 nil 18/05 47) Iron Kalpyso SAIL C Coal nil 50,000 nil 18/05 48) Hansa Calyspo Focus Trans CNTR nil nil 300 18/05 49) Jad Aditi KR&Sons C Coal nil 78,603 nil 25/05 50) Orient Orchid BSS M.ORe nil 29,958 nil 28/05 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL