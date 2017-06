May 30- Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Working Vessels 19 Waiting Vessels 12 Expected Vessels 44 Total Vessels 75 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV JAG ADITI GAC Coking Coal 28/05 --- --- nil 15,104 nil 28,095 2) MV YUAN JIANG UNITED LINES G.Cargo 21/05 --- --- nil TOCOME nil 2,052 3) MV HANLJIN HANJIN SHIPP CNTR 28/05 --- --- nil nil 3,442 12,645 4) MT HELESPONT PRIDEIOS NAPTHA 28/05 --- --- nil 21,186 nil 8,192 5) MT HIGH CHALLENGE IOS NAPTHA 26/05 --- --- nil 21,186 nil 8,192 6) MV VF GLORY BSS MAIZE 26/05 --- --- 3,460 nil nil 1,410 7) MV GLARING PUYVAST Granite 28/05 --- --- 1,904 nil nil 5,461 8) MV MUKARNAS ESHWAR CP COKE 22/05 --- --- 5,110 nil nil 17,890 9) MV J BETTER JM BAXI STEEL PLATES 25/05 --- --- 1,777 nil nil 4,887 10) MV NARMONIA GAC PIG IRON 27/05 --- --- 5,950 nil nil 24,050 11) MV CONTIO PAL ESSKAY Steam Coal 13/05 --- --- nil 8,090 nil 1,234 12) MV NESTOR GAC COKING COAL 16/05 --- --- nil 22,000 nil 4,000 13) MV GEM OF DAHEJ ATLANTIC I. S. ACID 29/05 --- --- nil TOCOME nil 2,230 14) MV SAGAR SHAKTI SREEBINNI I.ORE FINES 28/05 --- --- 28,212 nil nil 15) MV ANTWERPIA GPRSPL STEAM COAL 27/05 --- --- nil 14,600 nil 24,313 16) MV IPANEMA SEATRANS MILLSCALE 29/05 --- --- 15,000 nil nil 12,660 17) MV SANMAR MAJESTY J M BAXI CAUSTIC SODA 29/05 --- --- nil 600 nil 5,624 18) MT ASTRAL ATLANTIC GAS CONDENS 29/05 --- --- TOCOME nil nil 18,775 19) MT SAMPURNA S ATLANTIC MS & HSD 28/05 --- --- nil 9,500 nil 4,940 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Prospect ATLANTIC LPG nil 12,964 nil 08/05 --- 2) Bhardwaj ATlantic Butane nil 27,500 nil 24/05 --- 3) Vinalines Unity BSS Maize 21,000 nil nil 28/05 --- 4) St Peter Seatrans Rock Phos nil 30,009 nil 28/05 --- 5) Yong Li SeaPORT Steam COal nil 71,300 nil 28/05 --- 6) 26Agustos Seahorse M.Ore nil 21,600 nil 28/05 --- 7) Jag Latiff AVB GPR Crude Oil nil 138,313 nil 28/05 --- 8) Thetis Glory JMB LPG nil 27,000 nil 28/05 --- 9) Preety Keel Monship Alumina nil 30,600 nil 29/05 --- 10) Motivator IOS Trns Naptha 10,000 nil nil 29/05 --- 11) Guru Govind Singh AVB GPR Crude Oil nil 141,996 nil 29/05 --- 12) Jag Pahel Sravan HSD nil 27,000 nil 29/05 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) TE Ho BSS COking Coal 70,000 75,242 nil 30/05 2) Chennai Jayam Seaport Coal 40,000 nil nil 30/05 3) SP Berlin AtlanTIC FO 6,000 nil nil 30/05 4) Ginga Cougar GAC Fam 1,500 nil nil 30/05 5) Orient Orchid BSS I.ORe/MOP 50,000 29,958 nil 30/05 6) Sea Meoldoy GAC COking Coal nil 55,000 nil 30/05 7) Agria SAIL COking Coal nil 30,000 nil 30/05 8) Maersk Drammen Maersk CNTR nil nil 400/100 30/05 9) ESM Cremona Relay CNTR nil nil 300/300 30/05 10) OEL Victory Relay CNTR nil 15,600 nil 30/05 11) Vishwamitra Sravan LPG nil 28,000 nil 30/05 12) Maroi Maiden BSS Maize 35,000 nil nil 31/05 13) Gaschem Hamburg JMB A.Ammonia nil 8,000 nil 31/05 14) TE Ho BSS C.Coal nil 75,242 nil 31/05 15) Agios Sostis SAIL COking Coal nil 50,000 nil 31/05 16) Southern Unicorns JMB Styrene nil 8,000 nil 31/05 17) Chrlornon Naree Monship Alumina nil 25,970 nil 31/05 18) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 31/05 19) Jag Parwar ATLANTIC HSD nil 14,961 nil 31/05 20) Magsenger BSS I.Ore 80,000 nil nil 01/06 21) Flippo Lembo BSS I.ORe 40,000 nil nil 01/06 22) Vasos Seatrans I.ORe 130,000 nil nil 01/06 23) Vinacolnex Lines B.S.S Maize 25,000 nil nil 01/06 24) Mahavir Prasad Essar I.Ore 87,000 nil nil 02/06 25) Prabhu Parvati BSS I.ORe 55,000 nil nil 02/06 26) Cielo Lucia BSS I.ORe 35,000 nil nil 02/06 27) African Robin Eshwar CP Coke 15,750 nil nil 02/06 28) Ram Prasad Essar I.ORe 87,000 nil nil 03/06 29) Orient Orchid BSS I.Ore 50,000 nil nil 03/06 30) Lodestar Grace GAC Styrene nil 10,600 nil 03/06 31) APL Bangkok APL CNTR nil nil 300/500 03/06 32) Kamlesh Essar I.Ore 87,000 nil nil 04/06 33) Grand Alma Bss I.ORe 70,000 nil nil 04/06 34) KM Imbari SAIL COking Coal nil 50,000 nil 05/06 35) Silver One BSS I.Ore 60,000 nil nil 06/06 36) Pearl Halo BSS I.Ore 50,000 nil nil 06/06 37) Sarwar Jawahan ACT INFRA I.Ore 6,000 nil nil 06/06 38) Santos Rich Mark Alumina nil 35,000 nil 07/06 39) TCI Prabhu GPRSPL Food Grains 3,000 nil nil 08/06 40) Giannaturi Jyothi Rock Phos nil 48,300 nil 09/06 41) Tai Prize Jyothi COking Coal nil 70,511 nil 12/05 42) Emerland Strait BSS m.Ore nil 23,800 nil 14/05 43) Daiamantia COking Coal nil 50,000 nil 15/05 44) Evengala PetrnakisInfinity COking Coal nil 73,000 nil 18/05 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL