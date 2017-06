Jul 18-Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 22 Waiting Vessels 25 Expected Vessels 37 Total Vessles 84 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V KEY JOU SAIL Coking 16/07 ----- ----- nil 16,084 nil 23,189 2) A/S FC RAVI BSS/EVERSUN For Disc ----- ----- ----- nil nil nil nil 3) M.V RBD OCEAN BSS Iron Ore 06/07 ----- ----- 50,500 nil nil 15,410 4) BARGE JUBILEE B.S.S nil ----- ----- ----- n.a. n.a. nil nil 5) M.V KOTA SEAWAYS CONTA 17/07 ----- ----- nil nil 10,344 10,164 6) M.V YUAN UNITED LINES General 21/05 ----- ----- nil TOCOM nil 1,026 7) MT VEDIKA PERM SRAVAN HSD 14/07 ----- ----- nil 11,000 nil 4,500 8) MV. MUMBAI KK LOGIST ----- ----- ----- n.a. n.a. nil n.a. 9) MV. CRYSTAL GOLD BSS Maize 21/06 ----- ----- 3,965 nil nil 6,357 10) M.V SAIGON QUEEN AMMA MAIZE 03/07 ----- ----- 860 nil nil 5,140 11) M.V OCEAN ACT INFRA Project 24/06 ----- ----- nil 984 nil 953 12) M.V EASTERN ESHWAR Fumigat 23/06 ----- ----- nil nil 13) M.V GOA INFINITY Maize 28/06 ----- ----- 760 nil nil 1,740 14) M.V KUMANO LILY IOS DAP 16/07 ----- ----- nil 9,200 nil 18,592 15) BARGE SUFFIYAN - 1EVERSUN nil ----- ----- ----- n.a. n.a. nil n.a. 16) M.V NASICO EAGEL AMMA T.LOGS 11/07 ----- ----- nil 1,810 nil 2,226 17) M.V EMS B.S.S Coking 05/07 ----- ----- nil 11,750 nil 24,935 18) M.V JINDAL VARUNA SYNERGY STONE M 28/06 ----- ----- 770 nil nil 19) MV. AGAPI S SAIL LAM COKE 14/07 ----- ----- nil 9,950 nil 11,409 20) M.T GOLDEN CREST AMMA C.SODA 17/07 ----- ----- nil 3,400 nil 5,146 21) M.T ASPHALT ALL ATALNTIC BITUMEN 15/07 ----- ----- 1,623 nil nil 1,477 22) M.T EAGLE MEERUT JM BAXI HSD&M.S 16/07 ----- ----- nil 10,350 nil 2,018 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) GINA IULIANO BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) MAJA Infinity I.ORe 15,000 nil nil 29/06 --- 3) MP PANAMAX Posideon I.ORe 62,000 nil nil 02/07 --- 4) BW AUSTRIA GPRSPL LPG nil 25,000 nil 02/07 --- 5) GENCO SPIRIT GAC Maize 22,000 nil nil 03/07 --- 6) DYNAMIC ENERGY Sravana LPG nil 25,000 nil 04/07 --- 7) WADI SUDR Seaspan I.ORe 35,000 nil nil 05/07 --- 8) THARINEE NAREE GAC Corn 22,000 nil nil 06/07 --- 9) AGNES Varun Maize/Pre 6,000 5,984 nil 09/07 --- 10) J SHINE JMB Project nil 1,400 nil 11/07 --- 11) SIDER KING Puyvast Granite 5,000 nil nil 12/07 --- 12) ZHEN HUA GAC Project nil 5,250 nil 12/07 --- 13) NAVDHENU SUN Posideon Urea nil 41,798 nil 13/07 --- 14) AFRICAN BLUE Deblines M.ORe nil 20,000 nil 13/07 --- 15) AGIA IRINI BSS STeam Coal nil 40,000 nil 13/07 --- 16) THAI LONG GPRSL Steel Coils 4,500 nil nil 16/07 --- 17) CS AZELA Seapol STeam Coal nil 54,852 nil 16/07 --- 18) TCI PRABHU GPRSL T.Logs nil 2,500 nil 16/07 --- 19) GOLDEN 138 Tinna l.Stone nil 8,006 nil 16/07 --- 20) UNITED Seatrans Hot Iron nil 44,000 nil 16/07 --- 21) TCI PRABHU GPRSL Food Grain 3,000 nil nil 16/07 --- 22) GOVIND PRASAD ESsar Logis I.ORe 84,000 nil nil 17/07 --- 23) PARAGON PESCADRES Esskay I.Sand 11,200 nil nil 17/07 --- 24) JAG PARWAR AtlANTIC HSD,SKO 26,000 nil nil 17/07 --- 25) JAG PRERANA ATLANTIC HSD nil 63,500 nil 17/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) HONG KONG BSS I.ORe 75,000 nil nil 18/07 2) ST MICHAEL BSS I.ORe 20,000 nil nil 18/07 3) PRATIBHA INDRYANI ATLANTIC SKO,MS, HSD 34,000 nil nil 18/07 4) ILIANA BSS Urea nil 49,500 nil 18/07 5) FLORA Glory faith COking Coal nil 77,000 nil 18/07 6) JERVIS BAY Maersk Cont nil nil 400/100 18/07 7) UBC OTTAWA Seaspan I.ORe 100,000 nil nil 19/07 8) GLARING PESCADORESPuyvast GB 8,000 nil nil 19/07 9) HONG KONG PEARL Monship Alumina 30,600 nil nil 19/07 10) ROCKWAY Esskay Rock nil 16,400 nil 19/07 11) TC GOLD Eshwar Pet cOke nil 30,107 nil 19/07 12) GLOBAL HOPE BSS Bauxite nil 45,000 nil 19/07 13) TEN YO SHI MARU ACT INFRA Bauxite nil 45,900 nil 19/07 14) JAG APARNA KRS HSD nil 63,500 nil 19/07 15) ATRO atLANTIC I.ORe 18,000 nil nil 20/07 16) NORD NEPTUNE SAIL COking Coal nil 45,000 nil 20/07 17) JIA SHENG SHEN Pennisular COking Coal nil 51,000 nil 20/07 18) TCI ARJUN GPRSPL T.Logs nil 2,900 nil 20/07 19) TENORE Focus Trans Cont nil nil 300 20/07 20) PRATIBHA CAUVERY Sravan FO&LDO nil 8,000 nil 20/07 21) CM BHARDWAJ AtlANTIC LPG nil 20,000 nil 20/07 22) HARSHA PREM Sravan HSD nil 20,000 nil 20/07 23) NIRMAL Eshwar SH CP Co nil 23,000 300 21/07 24) ROUGE IOS DAP nil 30,000 nil 21/07 25) JAG LOK KRs Crude Oil 25,000 nil nil 22/07 26) VINASHIP PEARL BSS Urea nil 2,000 nil 22/07 27) TRANS CATALINA Jyoth S.Acid nil 9,118 nil 22/07 28) APL BANGKOK APL Cont nil nil 400/500 22/07 29) BK CHAMP IOS I.Sand/MOP 20,000 25,000 nil 23/07 30) LOWLANDS BEACON BSS Urea nil 40,500 nil 23/07 31) NORD VENTURE SAIL COking Coal nil 78,000 nil 23/07 32) LYRIC POET Pennisular COking Coal nil 50,000 nil 23/07 33) SHEN NONG FENG nil COking Coal nil 50,000 nil 24/07 34) SULPHUR Merchant Molten nil 10,000 nil 24/07 35) CLOVE AtLANTIC Crude Oil nil 148,174 nil 24/07 36) BANGLAR Pvra Pre Baked An nil 5,797 nil 25/07 37) HW PEACE Act Marie I.ORe 8,000 nil nil 25/07 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL