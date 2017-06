Jul 24- Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Working Vessels 20 Waiting Vessels 24 Expected Vessels 38 Total Vessels 82 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV FLORA Gloryfaith Coking Coal 18/07 ----- ----- nil 7,510 nil 34,645 2) MV MP PANAMAX PUYVAST I.Ore 02/07 ----- ----- 17,000 nil nil 13,000 3) MV ZHEN HUA 8 GAC G.Cargo 12/07 ----- ----- nil TOCOME nil 5,250 4) MV OEL VICTORY RELAY CNTR 22/07 ----- ----- nil nil 6,987 5,409 5) MV YUAN JIANG UNITED LINES G.Cargo 21/05 ----- ----- nil TOCOME nil 1,026 6) MT JAG APARNA KR & SONS HSD Oil 19/07 ----- ----- nil 25,700 nil 13,231 7) MV CRYSTAL GOLD BSS Maize 21/06 ----- ----- 2,820 nil nil 2,279 8) MV SAIGON QUEEN AMMA Maize 03/07 ----- ----- 1,510 nil nil 550 9) MV TCI PRABHU GPRSPL Food Gains 16/07 ----- ----- 708 nil nil 3,415 10) MV NAVDHENU SUN POSEIDON Urea 13/07 ----- ----- nil 5,980 nil 28,417 11) MV ILIANA BSS Urea 18/07 ----- ----- nil 7,250 nil 37,762 12) MV AFRICAN BLUE DEBLINES Manag.Ore 13/07 ----- ----- nil 5,747 nil 800 13) MT CHEMICAL ARROW MONSHIP A.ACID 21/07 ----- ----- nil 3,200 nil 4,040 14) MV TAMIL ANNA SEAPOL Thermal Coal 19/07 ----- ----- 21,460 nil nil COMP 15) MV UNITED SEATRANS HB Iron Ore 17/07 ----- ----- nil 6,040 nil COMP 16) MV CS AZALEA SEAPOL Steam Coal 16/07 ----- ----- nil 10,520 nil 11,941 17) MV AGIA IRINI BSS Steam Coal 13/07 ----- ----- nil 8,530 nil 15,810 18) MT NORD INDEPENDE IOS HSD Oil 23/07 ----- ----- nil TOCOME nil 31,500 19) MT LOURDES ATLANTIC F.O 22/07 ----- ----- TOCOME nil nil 7,000 20) MV THAI LONG GPRSPL Steel Cargo 16/07 ----- ----- TOCOME nil nil 3,158 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Genco Spirit GAC Maize 22,000 nil nil 03/07 --- 3) Dynamic Energy Sravana LPG nil 25,000 nil 04/07 --- 4) Wadi Sudr Seaspan I.ORe 35,000 nil nil 05/07 --- 5) Tharinee Naree GAC Corn 22,000 nil nil 06/07 --- 6) Agnes Varun Maize 6,000 5,984 nil 09/07 --- 7) Golden 138 Tinna l.Stone nil 8,006 nil 16/07 --- 8) Nirmal Priti ESHWAR SHG CP Coke 30,000 nil nil 18/07 --- 9) Hong Hing BSS I.Ore 75,000 nil nil 19/07 --- 10) St Michael BSS I.ORe 20,000 nil nil 19/07 --- 11) Ten Yo shi Maru ACT INFRA Bauxite nil 45,900 nil 19/07 --- 12) Rockway Bles Esskay Rock Phos nil 16,400 nil 20/07 --- 13) TC Gold ESHWAR SHG Pet cOke nil 30,107 nil 20/07 --- 14) BW Columbia GAC HSD nil 25,000 nil 20/07 --- 15) IDIAS Bulker Infinity Maize 26,150 nil nil 21/07 --- 16) Hong Kong Pearl MONSHIP Alumina 30,600 nil nil 21/07 --- 17) Jia Sheng Shen SAIL COking Coal nil 51,000 nil 21/07 --- 18) Nord Neptune SAIL COking Coal nil 45,000 nil 21/07 --- 19) Harsha Prem Sravan HSD nil 20,000 nil 21/07 --- 20) Rogue IOS DAP nil 30,000 nil 22/07 --- 21) Lowlands Beacon BSS Urea nil 40,500 nil 22/07 --- 22) Unity RELAY CNTR nil nil 250/300 22/07 --- 23) HAnsa Calypso Focus Trans CNTR nil nil 250 22/07 --- 24) Crystal Marine ATLANTIC LPG nil 20,000 nil 22/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) UBC Ottawa Seaspan I.ORe 100,000 nil nil 23/07 2) Atro ATLANTIC I.ORe 18,000 nil nil 23/07 3) Gem of Paradip Seaport T.COal 25,000 nil nil 23/07 4) Glaring PescadoresPuyvast GB 8,000 nil nil 23/07 5) BK Champ IOS I.Sand/MOP 20,000 25,000 nil 23/07 6) Jag Lok KRS Crude Oil 25,000 nil nil 23/07 7) Swarna Krishna ATLANTIC Crude Oil 23,300 nil nil 23/07 8) Trans Cataline Jyoth S.Acid nil 9,118 nil 23/07 9) Cardinal Glory faith Low AshCoke nil 32,344 nil 23/07 10) APL Bangkok APL CNTR nil nil 400/500 23/07 11) Global Hope BSS Bauxite nil 45,000 nil 23/07 12) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,900 nil 23/07 13) Dong Young Synergy T.Logs nil 2,900 nil 23/07 14) M Bhardawaj ATLANTIC LPG nil 20,000 nil 23/07 15) Sulphur Glob Merchant Molt.Sulphur nil 10,000 nil 24/07 16) Shen Nong Feng nil COking Coal nil 50,000 nil 24/07 17) Trans Ocean ESHWAR SHG CP Coke nil 32,998 nil 24/07 18) Kota Pekrang Seaways CNTR nil nil 100/100 24/07 19) Clove AtLANTIC Crude Oil nil 148,174 nil 24/07 20) Alaw PuyvaST Steel Plates 4,000 nil nil 25/07 21) Hua Shan Hai SAIL COking Coal nil 71,256 nil 25/07 22) Banglar Pvramana PBakedAnodes nil 5,797 nil 25/07 23) UBC Luzon Seahorse M.ORe nil 21,600 nil 25/07 24) Desh Sakthi AVBGPR CRude Oil nil 141,818 nil 25/07 25) Ram Prasad nil I.ORe 87,000 nil nil 26/07 26) Jag Ravi Sree Binni I.Ore 40,000 nil nil 26/07 27) Uaacl Al Median ATLANTIC HSD 23,000 nil nil 26/07 28) HW Peace Act Marie I.ORe 8,000 nil nil 27/07 29) Vinaship Pearl BSS Urea nil 20,000 nil 27/07 30) Seaways Venture Seaways CNTR nil nil 100/100 27/07 31) Mel Timi Benline TRSP Natha 26,000 nil nil 28/07 32) Archon SAIL COking Coal nil 50,000 nil 29/07 33) Triton Swift ESHWAR SHG CP Coke 15,000 nil nil 30/07 34) Diamond Star ESHWAR SHG Urea nil 39,600 nil 30/07 35) Maverick Guardian Interocn COking Coal nil 50,000 nil 30/07 36) Passat Spring BTL CNTR nil nil 150/150 30/07 37) Ken Unity Integral M.ORe nil 41,000 nil 01/08 38) Pegasus OSL M.ORe nil 12,500 nil 03/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL