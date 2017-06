Jul 25-Port conditions of Visakapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 24 Waiting Vessels 28 Expected Vessels 35 Total Vessles 87 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V NORD NEPTUNE SAIL Coking Coal 21/07 ----- ----- nil 1,500 nil 41,659 2) FC RAVI BSS/EVERSUN Coking Coal ----- ----- ----- nil nil nil 3) M.V WADI SEASPAN Iron Ore 04/07 ----- ----- 20,800 nil nil 39,000 4) M.V ZHEN GAC General 12/07 ----- ----- nil nil 5,250 5) BARGE B.S.S nil ----- ----- ----- nil nil 6) M.V KOTA PEKARANG SEAWAYS CNTR 24/07 ----- ----- nil nil 8,719 3,388 7) M.V YUAN JIANG UNITED LINES General 21/05 ----- ----- nil nil 1,026 8) M.T CLOVE ATLANTIC Crude Oil 24/07 ----- ----- nil 36,000 nil 112,174 9) LPG/DYNAMIC ENERGYSRAVAN LPG 04/07 ----- ----- nil 14,200 nil 13,800 10) MV. CRYSTAL GOLD BSS Maize 21/06 ----- ----- 279 nil nil 11) M.V THAI LONG GPRSPL Steel Cargo 16/07 ----- ----- 309 nil nil 2,849 12) M.V TCI PRABHU GPRSPL Food Gains 16/07 ----- ----- 744 nil nil 733 13) M.V NAVDHENU SUN POSEIDON Urea 13/07 ----- ----- nil 6,010 nil 18,877 14) M.V.SAIGON QUEEN nil MAIZE 03/07 ----- ----- nil nil 15) M.V ILIANA BSS Urea 18/07 ----- ----- nil 6,620 nil 25,080 16) M.V FLORA Gloryfaith Coking Coal 18/07 ----- ----- nil 21,500 nil 11,426 17) BARGE SUFFIYAN - 1EVERSUN nil n.a. ----- ----- nil n.a. nil n.a. 18) M.T TRANS JYOTHI Sulphuric 24/07 ----- ----- nil 9,000 nil 118 19) M.V TEN YOSHI MARUACT INFRA BAUXITE 19/07 ----- ----- nil 14,450 nil 21,500 20) M.V TC GOLD ESHWAR PET COKE 20/07 ----- ----- nil 9,280 nil 15,970 21) M.V ST.MICHEAL BSS Iron ore 19/07 ----- ----- 650 nil nil 15,550 22) M.V AGIA IRINI BSS Steam Coal 13/07 ----- ----- nil 7,680 nil 935 23) M.T NORD IOS HSD Oil 23/07 ----- ----- nil 19,000 nil 2,000 24) M.T.SULPHUR GLOBALMRMAPL Molten 24/07 ----- ----- nil 2,000 nil 8,007 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) GINA IULIANO BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/07 --- 2) GENCO SPIRIT GAC Maize 22,000 nil nil 03/07 --- 3) THARINEE NAREE GAC Corn 22,000 nil nil 06/07 --- 4) AGNES Varun Maize 6,000 5,984 nil 09/07 --- 5) GOLDEN 138 Tinna l.Stone nil 8,006 nil 16/07 --- 6) NIRMAL PRITI EsHWAR CP Coke 30,000 nil nil 18/07 --- 7) HONG HING BSS I.Ore 75,000 nil nil 19/07 --- 8) ROCKWAY BLES Esskay Rock P nil 16,400 nil 20/07 --- 9) BW COLUMBIA GAC HSD nil 25,000 nil 20/07 --- 10) IDIAS BULKER Infinity Maize 26,150 nil nil 21/07 --- 11) HONG KONG PEARL MONSHIP Alumina 30,600 nil nil 21/07 --- 12) JIA SHENG SHEN SAIL COking Coal nil 51,000 nil 21/07 --- 13) NORD NEPTUNE SAIL COking Coal nil 45,000 nil 21/07 --- 14) HARSHA PREM Sravan HSD nil 20,000 nil 21/07 --- 15) ROGUE IOS DAP nil 30,000 nil 22/07 --- 16) LOWLANDS BEACON BSS Urea nil 40,500 nil 22/07 --- 17) HANSA CALYPSO Focus Trans CNTR nil nil 250 22/07 --- 18) CRYSTAL MARINE ATLANTIC LPG nil 20,000 nil 22/07 --- 19) GLARING PESCADORESPuyvaST GB 8,000 nil nil 23/07 --- 20) JAG LOK Krs Trns Crude 25,000 nil nil 23/07 --- 21) CARDINAL SAIL Low AshCoke nil 32,344 nil 23/07 --- 22) TCI ARJUN GPRSPL T.Logs nil 2,900 nil 23/07 --- 23) TRANS OCEAN EshwAR CP Coke 32,998 nil nil 24/07 --- 24) RUBY STAR MoNSHIP Alumina 30,600 nil nil 24/07 --- 25) BK CHAMP Fortune I.Sand/MOP 20,000 nil nil 24/07 --- 26) SHEN NONG FENG SAIL COking Coal nil 50,000 nil 24/07 --- 27) DONG YOUNG Synergy T.Logs nil 2,900 nil 24/07 --- 28) APL BANGKOK APL CNTR nil nil 400/500 24/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) UBC OTTAWA Seaspan I.ORe 100,000 nil nil 25/07 2) ATRO ATLANTIC I.ORe 18,000 nil nil 25/07 3) JAG PARWAR AtLANTIC HSD SKO&MS 13,000 nil 25/07 4) SWARNA KRISHNA ATLANTIC Crude Oil 23,300 nil nil 25/07 5) GLOBAL HOPE BSS Bauxite nil 45,000 nil 25/07 6) BANGLAR Pvramana Pre Baked nil 5,797 nil 25/07 7) UBC LUZON Seahorse M.ORe nil 21,600 nil 25/07 8) MAERSK DAELONO Maersk CNTR nil nil 400/100 25/07 9) JAG AABHA KR&Sons HSD nil 22,000 nil 25/07 10) DESH SAKTHI AVBGPR CRude Oil nil 141,818 nil 25/07 11) RAM PRASAD nil I.ORe 87,000 nil nil 26/07 12) JAG RAVI Sree Binni I.Ore 40,000 nil nil 26/07 13) ALAW PuyvaST Steel Plates 4,000 nil nil 26/07 14) UAACL AL MEDIAN ATLANTIC HSD 23,000 nil nil 26/07 15) HW PEACE Act Marie I.ORe 8,000 nil nil 27/07 16) OCEAN STAR Esskay Steel Plates 16,400 nil nil 27/07 17) MAISTROS Benline Trns Naptha 26,000 nil nil 27/07 18) SEAWAYS VENTURE Seaways CNTR nil nil 100/100 27/07 19) MALASPINA CASTLE Integral GB 3,000 nil nil 28/07 20) TENORA FOcus Trans CNTR nil nil 300 28/07 21) MEL TIMI Benline TRSP Natha 26,000 nil nil 28/07 22) VINASHIP PEARL BSS Urea nil 20,000 nil 28/07 23) SILVERN FERN FOcus Trans CNTR nil nil 300 28/07 24) RAINBOW Chowgule Steel Plates 10,000 nil nil 29/07 25) ARCHON SAIL COking Coal nil 50,000 nil 29/07 26) YANG XING HUA IOS COking Coal nil 50,000 nil 29/07 27) TRITON SWIFT Eshwar CP Coke 15,000 nil nil 30/07 28) DIAMOND STAR Eshwar Urea nil 39,600 nil 30/07 29) MAVERICK GUARDIAN Interocn COking Coal nil 50,000 nil 30/07 30) PASSAT SPRING BTL CNTR nil nil 150/150 30/07 31) JAG RISHI Essar L Stone nil 44,086 nil 31/07 32) KEN UNITY Integral M.ORe nil 41,000 nil 01/08 33) LORD WELLINGTON JMB MOP nil 30,000 nil 02/08 34) SUNNY DREAM Deblines Styrene nil 6,500 nil 02/08 35) PEGASUS OSL M.Ore nil 12,500 nil 03/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil; DRSO:Degummed rapeseed; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil; PFAD:Palm fatty acid distillate; RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): Units; TBT: To berth today; WIND MILL BLADES: W.M.BLADES; ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM; Bleaching Powder: B POWDER; Crude Sunflower Oil:CS OIL; CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL; CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL; CRUDE PALM OIL : C PALM OIL; DOA:Date Of Arrival;