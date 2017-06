Aug 23- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 23 Waiting Vessels 20 Expected Vessels 34 Total Vessles 77 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M V CAPE KENNEDY SAIL Coking Coal 20/08 ----- ----- nil 3,000 nil 47,692 2) Fc BULK EXPRES BSS/EVER nil ----- ----- ----- nil nil nil 3) M V DOUBLE PROV FORTUNE Iron Ore 16/08 ----- ----- 34,500 nil nil 42,500 4) Barge JUBILEE B.S.S Steam Coal ----- ----- ----- nil nil 2,000 5) Barge MAHAD B.S.S Steam Coal ----- ----- ----- nil 2,000 nil 6) M V MAERSK MAERSK LIN CNTR 22/08 ----- ----- nil nil 9,414 27,880 7) M V OWL B.S.S Steam Coal 18/08 ----- ----- nil 3,300 nil 49,636 8) M T PRATIBHA WARNASRAVAN HSD Oil 08/08 ----- ----- nil nil 25,000 9) M T GREAT IMME SEAWAYS Soda Ash 03/08 ----- ----- nil 2,183 nil 2,361 10) M V DERIBAS CHOWGULE STEEL PLATES 14/08 ----- ----- 2,244 nil nil 3,756 11) M V VINALINES B.S.S MAIZE 25/07 ----- ----- 4,386 nil nil 7,259 12) M V TPC TA ESHWAR SH PET COKE 19/08 ----- ----- nil 8,130 nil 14,458 13) M V THRUSH B.S.S Steam Coal 17/08 ----- ----- nil 13,300 nil 21,675 14) M V CEILO LUCIA EVERSUN S. COAL 12/08 ----- ----- nil 9,000 nil 1,213 15) Barge SUFFIYAN - 1EVERSUN nil ----- ----- ----- nil nil nil 16) M V PULAN HAI GLORY FAITH MET Coke 17/08 ----- ----- nil 5,801 nil 17) M V GRETA EVEREADY C.COAL 10/08 ----- ----- nil 4,900 nil 17,097 18) M V APJ AKHIL SEAPOL Thermal Coal 21/08 ----- ----- 19,500 nil nil 9,738 19) M V ROYAL EPIC SAIL IRON ORE 21/08 ----- ----- 23,500 nil nil 17,600 20) M V DENSA EAGLE GAC MAIZE 06/08 ----- ----- 4,590 nil nil 13,105 21) M T TORM CAROLINE INTEROCEAN M.S 13/08 ----- ----- nil 7,720 nil 5,840 22) M T JAG PARWAR ATLANTIC HSD 18/08 ----- ----- nil nil 17,000 23) M V JIN YA JYOTHI Rock Phos 14/08 ----- ----- nil 5,450 nil 27,266 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Liljia Bulker InterOCEAN Maize 20,000 nil nil 04/08 --- 3) Tay Son Lotus Maize 12,600 nil nil 04/08 --- 4) Artemis KR&Sons A.Nirate nil 25,237 nil 08/08 --- 5) Meenakshi Intergral COking Coal nil 59,279 nil 13/08 --- 6) Ocean Star Seatrans M.Ore 26,000 nil nil 14/08 --- 7) Ramprasad EMS I.ORe 87,000 nil nil 16/08 --- 8) Nord Chopenegon Lotus Maize 30,722 nil nil 16/08 --- 9) Asphat Alliance ATLANTIC Bitumen 4,000 nil nil 16/08 --- 10) Dynamic Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 17/08 --- 11) J Well Seaways Steel Pl 6,000 nil nil 19/08 --- 12) Belasitza Sravan A.nirate nil 28,991 nil 19/08 --- 13) Mill House InterOCEAN LPG nil 25,000 nil 19/08 --- 14) Maistors Benlin Naptha 27,745 nil nil 20/08 --- 15) Vishva Keta SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 20/08 --- 16) Prabhu Sumat SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 20/08 --- 17) Tamil Anna Seaprot T.COal 20,000 nil nil 21/08 --- 18) Liwa InterOCEAN HSD nil 59,913 nil 21/08 --- 19) Eagle Meerut Sravan HSD nil 3,500 nil 21/08 --- 20) Avocet BSS Steam Coal nil 54,657 nil 22/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Mahavir Prasad Essar I.ORe 10,000 nil nil 23/08 2) Leeds Castle Integral Steel cArgo 2865/500 nil nil 23/08 3) Luilang Wisdom BSS Maize 20,000 nil nil 23/08 4) TCI Prabhu GPRSL Food Grians 3,000 nil nil 23/08 5) OEL Victory Relay CNTR nil nil 300/300 23/08 6) Top Wing BSS M.Ore nil 24,900 nil 23/08 7) Tenora Focus CNTR nil nil 300 24/08 8) Chennai Jayam Seaport T.Coal 35,000 nil nil 24/08 9) Omera Monship Alumina 30,600 nil nil 24/08 10) St Paul ATLANTIC FO 31,500 nil nil 24/08 11) Silver Fern Focus CNTR nil nil 303/303 24/08 12) Clove AtlANTIC Crude nil 148,000 nil 24/08 13) Stolt rindo JMB S.Acid nil 10,667 nil 25/08 14) Mel Temi Benline Trns naptha 26,000 nil nil 26/08 15) Yasa Anatolia Sravan A.nirate nil 28,600 nil 26/08 16) Kyakupu Everett T.Logs nil 6,000 nil 26/08 17) Zouzoun AVBGPR Crude nil 121,000 nil 26/08 18) Universal Bar Jyothi DAP nil 52,410 nil 27/08 19) Cape Magnus BTL CNTR nil nil 150/150 27/08 20) Bhairavi ATLANTIC C.Soda nil 5,351 nil 27/08 21) Jag Aabha KR&Sons HSD nil 20,000 nil 27/08 22) Omegas BSS I.Ore 50,000 nil nil 28/08 23) East Ambition Seatrans DAP nil 27,500 nil 28/08 24) Dione EvereADY D.Coal nil 73,019 nil 28/08 25) Kota Pekrang SEAWAYS CNTR nil nil 100/100 28/08 26) Vinaship Pearl BSS Maize 21,000 nil nil 29/08 27) Vishwa Vikas JMB MOP nil 41,926 nil 30/08 28) Anagel Om Esskay A.Coal nil 36,000 nil 30/08 29) Nsocro Victory Lotus Maize 33,075 nil nil 31/08 30) Nortd Cetus Seatrans Steam Coal nil 50,000 nil 31/08 31) Sea Crystal ATLANTIC C.Soda nil 20,000 nil 31/08 32) Agistris ATLANTIC Crude nil 133,734 nil 31/08 33) Clear SC&CO I.ORe 45,000 nil nil 03/10 34) Turkau Seatrnas Rock Phos nil 33,000 nil 06/09 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL