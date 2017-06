Sep 03- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 11 Waiting Vessels 23 Expected Vessels 33 Total Vessels 67 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M V TAI PING INFINITY S.COAL 02/09 ----- ----- nil 1,810 nil 52,087 2) Barge JUBILEE V&VIB.S.S DAP n.a. ----- ----- nil 2,200 nil 3) M V.EURO BTL CNTR 03/09 ----- ----- nil 56 nil 21,753 4) M V OEL VICT RELAY CNTR 02/09 ----- ----- nil nil 11,752 5) M T AGISTRI ATLANTIC CRUDE 31/08 ----- ----- nil nil nil 133,734 6) M T LIWA INTER HSD 21/08 ----- ----- nil 18,890 nil 4,710 7) M V LILJA I O S Maize 04/08 ----- ----- 2,040 nil nil 10,608 8) M V VINASHIP PEARLB.S.S Maize 29/07 ----- ----- 1,460 nil nil 2,360 9) M V.UNIVERSAL Jyothi DAP 27/08 ----- ----- nil 3,930 nil 23,050 10) M V EAST AMBITION SEATRANS DAP 28/08 ----- ----- nil 5,190 nil 11) M T.ORC ATLANTIC F O 03/09 ----- ----- nil nil nil 15,000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil ----- 05/06 2) Nosco Victory Lotus MAize 33,075 nil nil ----- 31/07 3) Tay Son Lotus Maize 12,600 nil nil ----- 04/08 4) Artemis KR&Sons A.Nirate nil 25,237 nil ----- 08/08 5) Nord Chopenegon Lotus Maize 30,722 nil nil ----- 16/08 6) Belasitza Sravan A.nirate nil 28,991 nil ----- 19/08 7) Mahavir Prasad Essar I.ORe 100,000 nil nil ----- 23/08 8) Yasa Anatolia Sravan A.Nirate nil 28,600 nil ----- 26/08 9) Jag Aabha KR&Sons HSD nil 20,000 nil ----- 27/08 10) Kamalesh Essar I.ORe 100,000 nil nil ----- 29/08 11) Ultra Saskat BSS MOP nil 34,998 nil ----- 29/08 12) Chesapeake belle Seaways Steel Plates 16,000 nil nil ----- 30/08 13) Han He Esskay PRoject Carg 3,400 nil nil ----- 30/08 14) Vivara GFSA Gen Cargo nil nil nil ----- 31/08 15) Cholland Naree KR&Sons Steel Blooms 14,000 nil nil ----- 01/09 16) Sea Success GAC MAize 25,400 nil nil ----- 01/09 17) Great Creation GAC MAize 23,000 nil nil ----- 01/09 18) Egs tide InterOCEAN MOP nil 31,532 nil ----- 02/09 19) Albarella IntEROCEAN A.Nirate nil 9,496 nil ----- 02/09 20) Kyaukpu Everett T.Logs nil 6,564 nil ----- 02/09 21) Jag Prerena ATLANTIC HSD nil 42,857 nil ----- 02/09 22) M.Bharadwaj ATLANTIC LPG nil 22,000 nil ----- 02/09 23) Anagel Omonia Esskay A.Coal nil 36,000 nil ----- 02/09 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Wanisa BSS I.Ore 50,000 nil nil 03/09 2) Omera Monship Alumina 30,600 nil nil 03/09 3) Ikan Bangang GPRSPL Coking Coal nil 750 nil 03/09 4) Crystal Marine ATLANTIC LPG nil 23,000 nil 03/09 5) Torm Amalie Atlantic MS nil 22,000 nil 03/09 6) Canary Jyothi R.Phosphate nil 30,000 nil 03/09 7) Dong Young Synergy T.Logs nil 2,754 nil 04/09 8) Hanjin Ningbo Hanjin Cont nil nil 246/250 04/09 9) Ajax IOS Coking Coal nil 50,000 nil 04/09 10) APJ Shirin JMB C.ORe nil 15,500 nil 05/09 11) Fan Fare Damani Gen Cargo nil 11,135 nil 05/09 12) Jag Anchal Atlantic HSd nil 6,030 nil 05/09 13) Jag Aparna KR&sons HSD nil 22,000 nil 05/09 14) Dione Forbes I.Ore nil nil nil 05/09 15) Turkau Seatrnas Phoshpate 70,000 33,000 nil 06/09 16) Gaschem Hamburg JMB A.Amonia nil 6,500 nil 06/09 17) Inspiration SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 06/09 18) Strelin Everett C.soda nil 12,582 nil 06/09 19) Jag Vahini Amma T.Logs nil 6,480 nil 06/09 20) Vishwa Nidhi Seatrans Steam Coal nil 29,999 nil 06/09 21) Miletus SeatrANS Steam Coal nil 45,901 nil 07/09 22) Lantana Atlantic Crude nil 110,000 nil 07/09 23) Jag Ravi KR&Sons Bauxite nil 42,000 nil 07/09 24) Consuela Seatrans Phoshpate nil 13,250 nil 08/09 25) Luiland Wisdom BSS MAize nil nil nil 09/09 26) Luna Blue Esskay I.SAnd 20,000 12,000 nil 10/09 27) Pacific Dolphin Sravan I.Ore nil 340,000 nil 10/09 28) Emerland Coral Puyvast Granite 6,000 nil nil 10/09 29) Hanjin ManazahilloHanjin Cont nil nil 300/250 11/09 30) iron Lindrew BSS Coking Coal nil 77,000 nil 11/09 31) Bellemar SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 13/09 32) Athina Carras SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 14/09 33) Ocean Concord Esskay I.Sand nil 10,500 nil 14/09 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL