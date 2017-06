Sep 28Port conditions of Vishakhapatnam as of Friday Port summary: Working Vessels 21 Waiting Vessels 23 Expected Vessels 31 Total Vessels 75 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV VISHVA ANAND SAIL Coking Coal 23/09 ----- ----- nil 12,000 nil 21,253 3) MV RAM ESSAR IRON 19/09 ----- ----- nil nil nil 95,700 5) Barge B.S.S P.SULPHATE ----- ----- ----- nil 1,650 nil 350 6) MV MAERSK MAERSK CNTR 26/09 ----- ----- nil nil 20,634 7) MV WADI JYOTHI A.P.Sulphate 25/09 ----- ----- nil 4,400 nil 46,870 8) Barge JUBILEE - VB.S.S P.SULPHATE ----- ----- ----- nil 400 nil 1,600 9) Barge MAHADEV B.S.S P.SULPHATE ----- ----- ----- nil 2,000 nil 10) MV TCI PRABHU G.P.R.S.P.L Food Grains 25/09 ----- ----- 689 nil nil 741 11) MV VEGA TAURUS ACT MAG D.A.P 17/09 ----- ----- nil 7,014 nil 12) MV BELASITZA SRAVAN A.Nitrate 19/08 ----- ----- nil 4,100 nil 19,806 13) MV DARYA GANGA BENLINE Urea 22/09 ----- ----- nil 5,320 nil 21,680 14) MV CAROLA SAIL Coking Coal 19/09 ----- ----- nil 11,500 nil 11,670 15) MV AFRICAN SUN BENLINE Shredded 24/09 ----- ----- nil 8,500 nil 30,744 17) MV FS BEACH DAMANI Steel 21/09 ----- ----- 1,414 nil nil 7,996 18) MV SRI PREM DEBLINES Bauxite 22/09 ----- ----- nil 12,270 nil 23,749 19) MV GEM OF PARADIPSEAPOL Thermal Coal 26/09 ----- ----- 19,500 nil nil 19,890 20) MV MAGIC ESHWAR PET COKE 26/09 ----- ----- nil 2,250 nil 29,149 21) MV SUN LUCIA CHOWGULE PIG Iron 13/09 ----- ----- 6,108 nil nil 22) MV EASTERN STAR CHOWGULE Steel Plates 15/09 ----- ----- 3,664 nil nil 3,488 23) MT LOURDES ATLANTIC FO 15/09 ----- ----- nil nil nil 7,100 24) MV VISHVA VIJETA JM B Rockpho 18/09 ----- ----- nil 4,800 nil 19,181 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano BSS I.Ore 120,000 nil nil ----- 05/06 2) Nord Chopenegon Lotus Maize 30,722 nil nil ----- 16/08 3) Yasa Anatolia Sravan A.Nirate nil 28,600 nil ----- 26/08 4) Great Creation GAC MAize 23,000 nil nil ----- 01/09 5) Albarellia Interocean A.Nirate nil 9,496 nil ----- 02/09 6) Konstraints Lotus MAize 21,000 nil nil ----- 11/09 7) Pacific Royal Seahorse m.ORe nil 16,000 nil ----- 11/09 8) Genco Spirit Esskay Steel Cargo 21,500 nil nil ----- 12/09 9) Vinalines Ocean BSS MAize 33,000 nil nil ----- 13/09 10) Turkkazu Monship Alumina 30,600 nil nil ----- 19/09 11) Antaneus IOS MOP nil 32,245 nil ----- 19/09 12) Don Frane Bulic IOS DAP nil 36,111 nil ----- 20/09 13) Mumbai butterfly Glory Faith T.Logs nil 961 nil ----- 22/09 14) Tenora Focus Trans Cont nil nil 450 ----- 23/09 15) New Fortuner AVB&GPR Crude Oil nil 139,000 nil ----- 23/09 16) Luna Blue GAC i.Sand 12,000 nil nil ----- 24/09 17) Dewi Lakshmi Intergral COking Coal nil 74,152 nil ----- 24/09 18) Sanmar Santza IOS HSD nil 26,844 nil ----- 25/09 19) Balgarka Monship Alumin 30,600 nil nil ----- 26/09 20) Samo SAIL COking Coal nil 50,000 nil ----- 26/09 21) Genco Ardneris Seahorse M.Ore nil 21,600 nil ----- 26/09 22) An Bao Jing GAC Steel 10,000 nil nil ----- 27/09 23) Androema Esskay S.Coal nil 59,287 nil ----- 27/09 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Key Boundry Libra I.ORe 70,000 nil nil 28/09 2) Baytur Monship Alumina 30,600 nil nil 28/09 3) Silvern Fern Focus Trans Cont nil nil nil 28/09 4) Efticia IOS MOP nil 33,000 nil 28/09 5) Port Canton Seapol S.Coal nil 40,000 nil 28/09 6) Sichem Marshiele GPRSPL C.Soda nil 30,000 nil 28/09 7) VSG Glory Synergy M.Ore nil 7,800 nil 28/09 8) Tamil Kamaraj Seapol T.COal 27,997 nil nil 29/09 9) Karasiyka Everett DAP nil 38,020 nil 29/09 10) C Almorara GAC Ammonia nil 6,344 nil 29/09 11) Prudent Sravan HSD nil 25,000 nil 29/09 12) BW Loyalty GPRSPL LPG nil 1,000 nil 29/09 13) Concordia SAIL COking Coal nil 50,000 nil 29/09 14) Ithom BSS Mills scale 15,000 nil nil 30/09 15) Gati Pride Synergy Stone Metal 6,500 nil nil 30/09 16) Ayse Aksoy SeatraNS DAP nil 32,625 nil 30/09 17) Seaways Venture Seaways Cont nil nil 100/100 30/09 18) Fathur Rahman Synery T.Logs nil 9,000 nil 30/09 19) Sampurna Swarajya ATLANTIC HSD nil 29,500 nil 30/09 20) Luilang Wisdom BSS MAize 20,000 nil nil 01/10 21) African Eshwar CP Coke 15,000 nil nil 01/10 22) GT Star ATLANTIC Ucome 2,500 nil nil 01/10 23) APL Sokhna APL C.Soda nil 10,900 nil 01/10 24) Sunny Dream Deblines Styrene nil 6,000 nil 01/10 25) Global Peace EssKAY S S C.Soda nil 10,900 nil 01/10 26) Artemis Eshwar CP Coke 23,000 nil nil 02/10 27) Pan Uno BSS COking Coal nil 73,851 nil 02/10 28) Ocean Venus SAIL COking Coal nil 30,000 nil 02/10 29) Saamy Seapol S.Coal nil 30,000 nil 03/10 30) Marine Blue GAC I.Sand 10,400 nil nil 07/10 31) Lion IOS MOP nil 31,000 nil 08/10 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL