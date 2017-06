Nov 19Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 14 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 26 Total Vessels 54 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV GLYFADA I SAIL Coking Coal 16/11 ----- ----- nil 9,915 nil 40,085 2) Barge JUBILEE - VIB.S.S Steam Coal n.a. ----- ----- nil n.a. nil n.a. 3) MT PRUDENT SRAVAN HSD 18/11 ----- ----- nil 15,000 nil 10,000 4) MV JS BANDOL SEAPOL Steam Coal 12/11 ----- ----- nil 6,000 nil 49,006 5) Barge JUBILEE - V B.S.S Steam Coal n.a. ----- ----- nil n.a. nil n.a. 6) MV TRADING RICHMARK ALUMINA 30/10 ----- ----- nil 2,950 nil 1,855 7) MV CLIPPER ANNE PUYVAST Granite 18/11 ----- ----- 2,616 nil nil 6,884 8) MV TCI PRABHU G.P.P.S.P.L Timber Logs 14/11 ----- ----- nil 1,099 nil 1,416 9) MV VINASHIP DIA ESHWAR PET COKE 15/11 ----- ----- nil 7,070 nil 8,549 10) MV FU MAN JYOTHI Coking Coal 04/11 ----- ----- nil 11,300 nil 9,730 11) MV PRABHU SATRAM B.S.S Coking Coal 05/11 ----- ----- nil 9,100 nil 34,614 12) MV MARTIN GLORY FAITH Steam Coal 11/11 ----- ----- nil 10,800 nil 31,872 13) MT ASPHALT ALLIA ATLANTIC E/Bitumen 11/11 ----- ----- 1,669 nil nil COMP 14) MV SANKO MARBLE INTEROCEAN UREA 17/11 ----- ----- nil 2,100 nil 29,400 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Fathur Raman Synergy T.Logs nil 526 nil 04/10 --- 3) Hizir G Intergrap A.Nirate nil 29,112 nil 13/10 --- 4) Maharaj Agarsen AVBGPR COIL nil 138,000 nil 28/10 --- 5) Safe Voyager BSS I.Ore/C.Coal 75,000 81,000 nil 07/11 --- 6) Promise JMB LPG nil 20,000 nil 07/11 --- 7) Fritizin Inchape LPG nil 45,000 nil 11/11 --- 8) TCI Prabhu GPRSPL Grains/Logs 2,900 2,500 nil 14/11 --- 9) Kamlesh Essar I.Ore 100,000 nil nil 15/11 --- 10) Ocean Venus BSS Steam Coal nil 59,202 nil 15/11 --- 11) Maharishi VamadevaAtlantIC LPG nil 16,500 nil 15/11 --- 12) Crystal Gold Seatrans I.ORe 25,000 nil nil 17/11 --- 13) Jahan Sisters Admiral Mills Scale 22,000 nil nil 17/11 --- 14) Archimedes seatrans COking Coal nil 77,000 nil 17/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Shrosphire Bothra I.Ore 30,000 nil nil 19/11 2) Passat Spring Bengal CNTR nil nil 200/250 19/11 3) Paragon PescadoresEsskay I.Sand 11,300 nil nil 20/11 4) Medonna Esskay Steam Coal nil 50,000 nil 20/11 5) Star Dream Deblines C.Soda nil 7,000 nil 20/11 6) Hanjin Manza NilloHanjin CNTR nil nil 300/250 20/11 7) IBIS Bulker Bothra I.ORe 35,000 nil nil 21/11 8) Vinaship Diamond esskay Steel Cargo 19,000 nil nil 21/11 9) Thrush BSS Steam Coal nil 51,592 nil 21/11 10) Maersk Daleno Maersk CNTR nil nil 400/100 21/11 11) Ammar IntEROCEAN Urea nil 41,500 nil 22/11 12) Tident Legacy Everett Steam Coal nil 55,025 nil 22/11 13) Stolt Rindo JMB S.Acid nil 3,000 nil 22/11 14) Eleni JMB M.Ore nil 5,000 nil 22/11 15) Gati Pride Synergy T.Logs nil 4,700 nil 22/11 16) Kataglan Wisdom Posiedon I.ORe 75,000 nil nil 23/11 17) Dubai Galatic Benline Urea nil 40,976 nil 24/11 18) Genco Spirit Benline DAP nil 24,990 nil 24/11 19) Nazish GPRSPL T.Logs nil 1,600 nil 24/11 20) AL Saffiah GAC S.Monomer nil 10,350 nil 24/11 21) ithomi BSS Mills Scale 15,000 nil nil 25/11 22) Ikan Bagat SAIL COking Coal nil 45,000 nil 25/11 23) Euro Max BTL CNTR nil nil 300/400 26/11 24) Clipper Macau GFSA G.Cargo nil 27 nil 26/11 25) Timos Stravos Seatrans R.Phosphate nil 23,000 nil 27/11 26) Hanjin Vancouver Hanjin CNTR nil nil 297/250 27/11 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL