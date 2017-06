Nov 26Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Woking Vessels 16 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 24 Total Vessles 51 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV MEDONNA ESSKAY S. Coal 20/11 ---- ---- nil 6,480 nil 42,931 2) FC B.EXPRESS B.S.S C. Coal n.a. ---- ---- nil nil nil 3) MV SHROPSHIRE B.S.S Iron Ore 22/11 ---- ---- 6,000 nil nil 10,000 4) Barge JUBILEE SEAPOL S. Coal n.a. ---- ---- nil TOCOM nil 2,000 5) MV THRUSH B.S.S S. Coal 21/11 ---- ---- nil 4,000 nil 43,549 6) MT MAHARAJA AVB GPR Crude Oil 28/10 ---- ---- nil 72,500 nil 36,500 7) MV AMMAR IOS UREA 23/11 ---- ---- nil 8,100 nil 19,334 8) MV GENCO BENLINES DAP 24/11 ---- ---- nil 9,630 nil 6,771 9) MV HIZIR INTEGRAL Amm. Nitrate 13/10 ---- ---- nil 5,400 nil 23,202 10) MV DUBAI BENLINE UREA 24/11 ---- ---- nil 6,670 nil 34,306 11) MV OCEAN B.S.S S. Coal 15/11 ---- ---- nil 9,200 nil 22,386 13) MV ARCHIMEDES SEATRANS C. Coal 17/11 ---- ---- nil 11,000 nil 40,398 14) MV SAFE B.S.S C. Coal 07/11 ---- ---- nil 9,000 nil 10,651 15) MV VINASHIP ESSKAY S.S Steel Cargo 20/11 ---- ---- 3,891 nil nil 12,323 16) MV ELINI MONSHIP ALUMINA 22/11 ---- ---- TOCOM nil nil 30,600 17) MV SANKO INTEROCEAN UREA 17/11 ---- ---- nil 3,483 nil COMP Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Safe Voyager BSS I.Ore/C.Coal 75,000 81,000 nil 07/11 --- 3) Fritizin Inchape LPG nil 45,000 nil 11/11 --- 4) Maharishi VamadevaAtlantIC LPG nil 16,500 nil 15/11 --- 5) SAmpurna Swarajya AtlantIC MS&HSD 17,000 nil nil 23/11 --- 6) Trident Legacy Everett Steam Coal nil 55,025 nil 23/11 --- 7) Dubai Galatic KR&Sons I.Ore 44,900 nil nil 24/11 --- 8) Asphat Alliance AtlantIC Bitumen 5,000 nil nil 24/11 --- 9) Chandi Prasad Essar i.oRe 97,000 nil nil 25/11 --- 10) IBIS Bulker Bothra I.ORe 35,000 nil nil 25/11 --- 11) Maharishi Atlatnic LPG nil 28,000 nil 25/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Euro Max BTL cont nil nil 400/300 26/11 2) AL Saffiah GAC S.Monomer nil 10,350 nil 26/11 3) Kataglan Wisdom Posiedon I.ORe 75,000 nil nil 27/11 4) Kite GAC I.Ore 32,000 nil nil 27/11 5) Phu Tai IOS Soyabean 5,500 nil nil 27/11 6) Ithomi BSS Mills Scale 15,000 nil nil 27/11 7) Timos Stravos Seatrans R.Phosphate nil 23,000 nil 27/11 8) Gas Line AtlantIC L.Ammonia nil 5,500 nil 27/11 9) Nazish GPRSPL T.Logs nil 27 nil 27/11 10) Clipper GFSA G.Cargo nil 27 nil 27/11 11) Hanjin Vancouver Hanjin cont nil nil 297/250 27/11 12) Grace AtlantIC C.Soda nil 15,445 nil 27/11 13) Gati Pride Synergy T.Logs nil 4,700 nil 27/11 14) Arion SB EverSUN Gypsum nil 41,050 nil 27/11 15) Jag Parwar AtlantIC HSD nil 12,500 nil 27/11 16) Dai Duong Queen Bothra Maize 9,800 nil nil 28/11 17) OEL Victory Relay cont nil nil 250/250 29/11 18) Eleni Atlatnic Crude Oil nil 121,655 nil 29/11 19) Avra Esskay SS Steam Coal nil 52,000 nil 30/11 20) Pacific Trust Esskay Urea nil 30,000 nil 02/12 21) Kota Kaya Seaways cont nil nil 100/100 04/12 22) Stove Trader Seahorse m.Ore nil 20,373 nil 05/12 23) Genco Marine Bothra Magnese Ore nil 20,000 nil 06/12 24) Transatlantic Bothra Coking Coal nil 81,042 nil 10/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL