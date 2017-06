Dec 13Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 14 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 40 Total Vessels 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV SEACON 9 B.S.S COKING COAL 12/12 ----- ----- nil 600 nil 73,177 2) MV ZEALAND ROTTER KR &SONS I.ORE FINES 12/12 ----- ----- 18,000 nil nil 34,800 3) MV MAERSK DARTFORDMAERSK CNTR 12/12 ----- ----- nil 16,396 nil 12,547 4) MT JAG AANCHAL KR&SONS HSD 03/12 ----- ----- nil 14,100 nil COMP 5) MV CLIPPER MACAU JM BAXI S.CARGO 10/12 ----- ----- 3,347 nil nil 6,517 6) MV BALTIC BREEZE GAC MAIZE 29/11 ----- ----- 4,310 nil nil 6,996 7) MV HHL NILE GPRSPL G.CARGO 11/12 ----- ----- nil 684 nil 200 8) MV GATI PRIDE SYNERGY Timber Logs 27/11 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 9) MV LYRIC STAR JYOTHI Coking Coal 07/12 ----- ----- nil 10,500 nil 25,533 10) MV TAMIL PERIYAR SEAPOL T.COAL 10/12 ----- ----- 18,800 nil nil 19,815 11) MV LILIJA BULKER PET COKE ESHWAR 11/12 ----- ----- nil 9,280 nil 11,021 12) MT MARITIME ROSE ATLANTIC CAUSTIC SODA 10/12 ----- ----- nil 9,220 nil 300 13) MT ACACIA GPRSPL METHONAL 12/12 ----- ----- nil 2,000 nil 962 14) MV HARMONY LEADER NYK LI CAR ----- ----- 13/12 n.a. nil nil n.a. Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Maharishi Bhara Atlatnic LPG nil 28,000 nil 25/11 --- 3) Jag Annachal Benline Trns Naptha 28,000 nil nil 03/12 --- 4) Ankleshwar AVB GPR Crude Oil nil 134,155 nil 07/12 --- 5) Swarna Kaveri Sravan HSD nil 15,000 nil 08/12 --- 6) Leader Benline Trns Naptha 28,000 nil nil 09/12 --- 7) Sanmar Phenoix Seatrans S.COal nil 41,699 nil 10/12 --- 8) Chennai Selvam Seaport T.COal 20,000 nil nil 11/12 --- 9) Lija Bulker Eshwar CP Coke 15,000 nil nil 11/12 --- 10) Kamlesh Essar I.Ore 100,000 nil nil 12/12 --- 11) Genco Marine Bothra M.ORe nil 20,000 nil 12/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Shimamni Queen Bothra i.Ore 35,000 nil nil 13/12 2) Sampurna Swarajya ATLANTIC HSD&MS 13,000 nil nil 13/12 3) Viswa Vijay SAIL COking Coal nil 45,000 nil 13/12 4) Viswa Preeti SAIl Coking Coal nil 45,000 nil 13/12 5) Transatlantic Bothra Coking Coal nil 81,042 nil 13/12 6) Fushmi SVST G.Cargo nil 2,500 nil 13/12 7) Jewel of Sahor SAIL lime Stone nil 25,000 nil 13/12 8) Hongxin Blue Seahorse M.Ore nil 30,912 nil 13/12 9) Kota Pekrang Seaways CNTR nil nil 100/100 13/12 10) Jag Pushpa Sravan HSD nil 10,000 nil 13/12 11) GRM Princess Posiedon I.ORe 80,000 nil nil 14/12 12) Jag Rani KRS I.Ore 52,800 nil nil 14/12 13) Rose Balsam Glory STeam Coal nil 50,853 nil 14/12 14) Vega Mars` Lotus Maize 27,500 nil nil 15/12 15) TCI Prabhu GPRSPL Food Grains 3,000 nil nil 15/12 16) Cos Lucy Inter M.Ore nil 22,500 nil 15/12 17) Chandi Prasad EssaR I.ORe 97,000 nil nil 16/12 18) Inalco Accord Esskay S.S Steem Blooms 3,000 nil nil 16/12 19) Marco SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 16/12 20) QI Shan Posiedon I.ORe 50,000 nil nil 17/12 21) Crimson Princess Intergral m.ORe nil 36,770 nil 17/12 22) Euro Max BTL CNTR nil nil 400/300 17/12 23) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 17/12 24) Vinaconex Lines BSS Maize 20,000 nil nil 18/12 25) Ithomi BSS Maize 15,000 nil nil 18/12 26) Gas Mahi WMSPL L.Ammonia nil 6,500 nil 18/12 27) Precious Seas KR&SONS Gyspum 36,804 nil nil 18/12 28) Silver Sailing Eshwar Coal nil 5,060 nil 18/12 29) Stolt Avance JMB LPG nil 15,000 nil 18/12 30) Lietta GFSA Coking Coal nil 52,500 nil 19/12 31) Pelorus KR&SONS Ferro Alloys 6,000 nil nil 20/12 32) Tayson GAC Maize 27,500 nil nil 20/12 33) Ikan Bawat Seacreen I.ORe 77,000 nil nil 21/12 34) Nikolos SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 21/12 35) Panorma SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 21/12 36) Lotus JMB Steel Slabs nil 10,345 nil 21/12 37) AL Shaffiah GAC Styreme nil 2,000 nil 25/12 38) Maharishi Bhara AtlanTIC LPG nil 28,000 nil 25/12 39) Great Dragon SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 27/12 40) Pearl K IOS A.Nirate nil 14,300 nil 27/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL