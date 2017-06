Dec 21- Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 21 Waiting Vessels 15 Expected Vessels 41 Total Vessles 77 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M V TRANSATLANTIC B.S.S Coking Coal 13/12 ----- ----- nil 9,395 nil 71,647 2) Fc Bulkexp BSS nil ----- ----- ----- nil nil nil 3) M V JAG RA K.R & S Iron ore F 16/12 ----- ----- 31,600 nil nil 21,200 4) Barge JUBILE BSS Steam Coal ----- ----- ----- nil nil 2,000 5) M V UNITY RELAY CNTR 19/12 ----- ----- nil nil 7,128 6) M V NAVADHENU SAIL Iron Ore P 17/12 ----- ----- nil 5,400 nil 18,600 7) Barge JUBILEE BSS Iron Ore ----- ----- ----- nil 1,400 nil 600 8) LPG/C M.BHARDWAJ ATLANTIC LPG 25/11 ----- ----- nil 6,600 nil 4,631 9) M V PHUONG NAM -1 IOS SOYA BEAN 20/12 ----- ----- nil nil 4,900 10) M V HONGXIN SEAHORS ALUMINA 13/12 ----- ----- nil 3,580 nil 7,920 11) M V HANJIN BOMBAY SEATRANS M. ORE 19/12 ----- ----- 10,240 nil nil 5,210 12) M V LILIJA BULKER ESHWAR nil 11/12 ----- ----- nil nil nil 13) M V VEGA MARS LOTUS MAIZE 16/12 ----- ----- 9,770 nil nil 17,730 14) M V CRIMSON PRI ITL M. ORE 17/12 ----- ----- nil 500 nil 17,500 15) M V PRECIOUS SEAS K.R & SONS GYPSUM 18/12 ----- ----- nil 6,600 nil 30,204 16) Barge SUFFIYAN - 1EVERSUN nil ----- ----- ----- nil nil nil 17) M V GATI PRIDE SYNERGY nil 27/11 ----- ----- nil nil nil 18) M V TAMIL KAM SEAPOL Thermal Co 19/12 ----- ----- 16,200 nil nil 492 19) M V SEACON 9 B.S.S Coking Coal 12/12 ----- ----- nil 6,150 nil 1,290 20) M V JEWEL OF SOHARSAIL Lime Stone 13/12 ----- ----- nil 9,600 nil 11,514 21) M T SAMPURNA ATLANTIC NAPTHA 20/12 ----- ----- 900 nil nil 11,100 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Swarna Kaveri Sravan HSD nil 15,000 nil 08/12 --- 3) Lija Bulker Eshwar CP Coke 15,000 nil nil 11/12 --- 4) Chandi Pra Essar Logi I.Ore 97,000 nil nil 16/12 --- 5) Jag Rishi KRS i.Ore 52,800 nil nil 18/12 --- 6) Silver sAi Eshwar Steel Plates 6,000 5,060 nil 18/12 --- 7) Precious Seas IOS Maize 22,000 36,804 nil 18/12 --- 8) Lietta SAIL COking Coal nil 25,000 nil 18/12 --- 9) Stolt Avance JMB` LPG nil 15,000 nil 18/12 --- 10) FS Glory SynERGY T.Logs nil 2,350 nil 19/12 --- 11) Sun East AtlANTIC Crude Oil nil 150,883 nil 19/12 --- 12) Inalco Accord Esskay S Steel Prod 3,000 nil nil 20/12 --- 13) Hanjin Ningbo Hanjin cont nil nil 264/250 20/12 --- 14) Orchid Ocean Eversun lime Stone nil 41,000 nil 20/12 --- 15) Maharishi Para AVBGPR Crude Oil nil 47,681 nil 20/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Silver Fern Focus CNTR nil nil 350 21/12 2) Tayson GAC Maize 27,500 nil nil 21/12 3) Panorma SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 21/12 4) Lotus JMB Steel Slabs nil 10,345 nil 21/12 5) BW Liberty Atlatnic LPG nil 21,000 nil 21/12 6) BW Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 21/12 7) Orchid ATLANTIC LSHS,FO,LDO 24,000 nil nil 22/12 8) Clipper Emperor SAIL COking Coal nil 50,000 nil 22/12 10) West Scent Focus CNTR nil nil 200 22/12 11) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 300 22/12 12) Daeobo Frontier Eversun Gypsum nil 42,000 nil 22/12 13) Jag Arnav Jyothi SHIIP COking Coal nil 64,521 nil 23/12 14) APL Bangkok aPL CNTR nil nil 250/500 23/12 15) Tu Son SyNERGY T.Logs nil 5,047 nil 23/12 16) GMT Phenoix Bothra I.Ore 35,000 nil nil 24/12 17) QI Shan Posiedon I.ORe 50,000 nil nil 24/12 18) Ikan Bawal Seacreen I.ORe 77,000 nil nil 24/12 19) Jin Star SAIL COking Coal nil 50,000 nil 24/12 20) Asian Champion SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 24/12 21) Crystal Dream Debline Styreme nil 6,000 nil 24/12 22) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 24/12 23) Sunbay BSS I.ORe 50,000 nil nil 25/12 24) Han Symphony Puyvast GB 8,000 nil nil 25/12 25) Vinaconex Lines BSS Maize 20,000 nil nil 25/12 26) Ithomi BSS Maize 15,000 nil nil 25/12 27) Hawk Jyothi SHIIP COking Coal nil 50,000 nil 25/12 28) Fannoreon BSS Steam Coal nil 50,000 nil 25/12 29) Galveston Bothra lime Stone nil 47,985 nil 25/12 30) Jag Rahul B.S.S I.Ore 40,000 nil nil 26/12 31) Suvarnya Swarjya ATLANTIC HSD 20,000 26,731 nil 26/12 32) Trident Legacy Seatrns Steam Coal nil 55,000 nil 26/12 33) Kokkari AtlanTIC Crude Oil nil 250,000 nil 26/12 34) Great Dragon SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 27/12 35) Darnee Naree Seatrans Steam Coal nil 55,000 nil 27/12 36) Trans Huong Zhou Libra i.Ore 70,000 nil nil 28/12 37) Ram Prasad Essar I.Ore 97,000 nil nil 28/12 38) Pearl K IOS A.Nirate nil 14,300 nil 28/12 39) Meenakshi Intergral COking Coal nil 73,810 nil 28/12 40) King Harold Bothra COking Coal nil 76,988 nil 28/12 41) AL Shaffiah GAC Styreme nil 2,000 nil 30/12 42) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/400 31/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL