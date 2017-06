Dec 28- Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Woking Vessels 19 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 32 Total Vessles 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M V JAG ARNAV JYOTHI STEAM COAL 24/12 ----- ----- nil nil 64,521 2) M V VISHVA VIJAY LIBRA I.ORE FINES 24/12 ----- ----- 8,700 nil nil 61,300 3) M V HANJIN HANJIN CNTR 27/12 ----- ----- nil nil 9,000 4) M T KOKKARI ATLANTIC CRUDE OIL 26/12 ----- ----- nil 74,000 nil 100,904 5) M V GAL VESTON B.S.S LIME STONE 26/12 ----- ----- nil 6,600 nil 41,385 6) M V TRIDENT LEG SEATRANS STEAM COAL 26/12 ----- ----- nil nil 51,896 7) Barge JUBILE BSS nil ----- ----- ----- nil 2,000 nil 8) Tug OCTOPUS K. R & SONS S. Manganese 23/12 ----- ----- 2,466 nil nil 1,894 9) M V PRECIOUS SEAS IOS MAIZE 18/12 ----- ----- 760 nil nil 26,740 10) M V DAEBO FRON EVERSUN GYPSUM 22/12 ----- ----- nil 10,500 nil 28,960 11) Barge SUFFIYAN EVERSUN nil ----- ----- ----- nil nil nil 12) M V TUSON SYNERGY Timber Logs 23/12 ----- ----- nil 300 nil 4,754 13) M V TAMIL PERIY SEAPOL T.COAL 26/12 ----- ----- 20,200 nil nil 22,080 14) M V ASIAN CHA SAIL C.COAL 23/12 ----- ----- nil 9,540 nil 12,423 15) M V FANERONENI B.S.S Steam Coal 25/12 ----- ----- nil 9,710 nil 33,986 16) M V JAG RAHUL B.S.S Iron Ore 25/12 ----- ----- 26,000 nil nil 3,400 17) M V GAIL IOS ALUMINA 23/12 ----- ----- 500 nil nil 30,099 18) M T SUVARNA ATLANTIC HSD 27/12 ----- ----- nil 3,300 nil 11,619 19) M T ASPHALT ATLANTIC BITUMEN 25/12 ----- ----- 3,000 nil nil 2,500 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Stolt Avance JMB` LPG nil 15,000 nil 18/12 --- 3) FS Glory SynERGY Maize 4,000 nil nil 19/12 --- 4) BW Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 22/12 --- 5) TCI Arjun GPRSPL T.Logs nil 2,500 nil 24/12 --- 6) Jag Rahul BSS I.ORe 25,000 nil nil 25/12 --- 7) Jin Star SAIL COking Coal nil 50,000 nil 25/12 --- 8) Danae SAIL COking Coal nil 45,000 nil 26/12 --- 9) Hawk Jyothi SHI COking Coal nil 50,000 nil 26/12 --- 10) Giewont SAIL COking Coal nil 50,000 nil 26/12 --- 11) BW Liberty AtlanTIC LPG nil 21,000 nil 26/12 --- 12) Great Dragon SAIL COking Coal nil 50,000 nil 27/12 --- 13) Crystal Dream Debline Styreme M nil 7,000 nil 27/12 --- 14) Desh Shobha AVBGPR Crude Oil nil 141,763 nil 27/12 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) GMT Pheonix Bothra i.ORe 35,000 nil nil 28/12 2) Trans Huong Zhou Libra i.Ore 70,000 nil nil 28/12 3) Ram Prasad Essar I.Ore 97,000 nil nil 28/12 4) Hannah Puyvast Steel 5500/3000 nil nil 28/12 5) Darnee Naree Seatrans Steam Coal nil 55,000 nil 28/12 6) Meenakshi Intergral COking Coal nil 73,810 nil 28/12 7) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 28/12 8) Silvern Focus CNTR nil nil 2868/286 28/12 9) Jindal Tarini SYNERGY T.Logs nil 4,146 nil 28/12 10) Vedika Prem Sravan HSD nil 25,000 nil 28/12 11) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 300/300 29/12 12) QI Shan Poseidon I.ORe 50,000 nil nil 30/12 13) Wise Young Libra I.ORe 70,000 nil nil 30/12 14) Sunbay BSS I.ORe 50,000 nil nil 30/12 15) Vincanox Lines BSS Maize 20,000 nil nil 30/12 16) Ithomi BSS Maize 15,000 nil nil 30/12 17) Han Symphony Puyvast GB 8,000 nil nil 30/12 18) Pulua Ceru Puyvast GB 9,000 nil nil 30/12 19) Seaway Venture Seaways CNTR nil nil 100/100 30/12 20) Ashopoedl Lotus Maize 20,000 nil nil 31/12 21) AL Shaffiah GAC Styreme M nil 2,000 nil 31/12 22) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/400 31/12 23) OS Marine Jyothi SHIP Coking nil 65,997 nil 01/01 24) Elbrantk IOS FO 31,000 nil nil 02/01 25) Bulk Victory Eshwar Pet Coke nil 21,000 nil 02/01 26) GB Atlantic GPRSPL General nil 75 nil 02/01 27) Pearl K IOS A.Nirate nil 14,300 nil 03/01 28) Ams Pegaus Seatrans Steam Coal nil 30,001 nil 03/01 29) Galapos Stee COking Coal nil 50,000 nil 03/01 30) Seacon 9 Posiedon I.ORe 50,200 nil nil 04/01 31) Ultra Gujarat Steel Lal COking Coal nil 52,495 nil 07/01 32) Euro Max Bengal CNTR nil nil 300/400 07/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL