Jan 02Port conditions of Vishakapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 22 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 32 Total Vessles 65 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V DANAE SAIL C. Coal 26/12 ----- ----- nil 10,575 nil 36,469 2) Fc BULK EXPRES EVERSUN/BSS St Coal ----- ----- ----- nil nil nil 3) M.V WISE YOUNG LIBRA Iron Ore 29/12 ----- ----- 51,500 nil nil 18,803 5) M.V PASSAT SPRING BTL CNTR 01/01 ----- ----- nil nil 16,352 807 6) M.V SEAWAY SEAWAYS CNTR 01/01 ----- ----- nil nil 1,620 7,141 7) Barge JUBIL SEATRANS Steam Coal ----- ----- ----- nil 1,300 nil 700 8) Barge WELEZA SEATRANS Steam Coal ----- ----- ----- nil 2,000 nil COMP 9) M.V HAWK -1 JYOTHI C. Coal 26/12 ----- ----- nil TOCOM nil 50,000 10) M.V DARENEE SEATRANS STEAM COAL 28/12 ----- ----- nil 6,000 nil 45,224 11) Barge JUBILEE SEATRANS Steam Coal ----- ----- ----- nil 2,000 nil COMP 12) M.V NAN COWRY AVBGPR Disemb Pass 31/12 ----- ----- nil 855 nil COMP 13) M.V PULAU CEBU PUYVAST G.Blocks 01/01 ----- ----- TOCOM nil nil 12,955 15) M.V HANNAH PUYVAST STEEL CARGO 28/12 ----- ----- 1,348 nil nil 780 16) M.V HAN JM BAXI Gen Cargo 22/12 ----- ----- nil 288 nil 356 17) M.V JIN STAR SAIL C. Coal 25/12 ----- ----- nil 14,000 nil 10,700 18) M.V TRIDENT SEATRANS STEAM COAL 26/12 ----- ----- nil 8,500 nil 13,163 19) M.V TAMIL SEAPOL Ther Coal 01/01 ----- ----- 17,300 nil nil 6,800 20) M.V JAG JYOTHI A.Coal 24/12 ----- ----- nil 9,000 nil 20,241 21) M.V MEENAKSHI INTEGRAL C. Coal 02/12 ----- ----- nil 4,030 nil 45,885 22) M.V GAL VESTON B.S.S Limestone 26/12 ----- ----- nil 10,770 nil 3,434 23) M.T ORCHIDS ATLANTIC FO 01/01 ----- ----- 1,000 nil nil 9,000 24) M.T.AL SHAFFIAH GAC Styrene 29/12 ----- ----- nil 3,487 nil 1,515 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) Stolt Avance JMB` LPG nil 15,000 nil 18/12 --- 3) BW Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 22/12 --- 4) Giewont SAIL C. Coal nil 50,000 nil 26/12 --- 5) BW Liberty AtlanTIC LPG nil 21,000 nil 26/12 --- 6) Great Dragon SAIL C. Coal nil 50,000 nil 27/12 --- 7) King Harold Bothra C. Coal nil 76,988 nil 30/12 --- 8) Jindal Tarini SynerGY T.Logs nil 4,146 nil 30/12 --- 9) BW Broker GPRSPL LPG nil 25,000 nil 30/12 --- 10) Trans Libra I.Ore 70,000 nil nil 31/12 --- 11) Cos Lucky Infinity Maize 40,000 nil nil 01/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Navdhenu Sun Puyvast I.Ore 48,000 nil nil 02/01 2) Asphoedl Lotus Maize 20,000 nil nil 02/01 3) OS Marine Jyothi C. Coal nil 65,997 nil 02/01 4) Maersk Daleno Maersk cont nil nil 400/100 02/01 5) Elbrant Denmark IOS FO 31,000 nil nil 02/01 6) Sunbay BSS I.ORe 20,000 nil nil 03/01 7) Red Fin GAC I.Ore 45,200 nil nil 03/01 8) Excellent GAC Maize 16,800 nil nil 03/01 9) Pearl K IOS A.Nirate nil 14,300 nil 03/01 10) Galapos Stee C. Coal nil 50,000 nil 03/01 11) Bulk Victory Eshwar Pet Coke nil 21,000 nil 03/01 12) QI Shahn Posiedon I.ORe 50,000 nil nil 04/01 13) Seacon 9 Posiedon I.ORe 50,200 nil nil 04/01 14) Rickmers Tiajin Esskay I.Sand 13,500 nil nil 04/01 15) Eleni Navship Alumina nil 25,000 nil 04/01 16) Yuyo Spirits AtlanTIC LPG nil 25,000 nil 04/01 17) GMT Phenoix Bothra I.ORe 35,000 nil nil 05/01 18) Vinaconex Lines BSS Maize 20,000 nil nil 05/01 19) Thepuspharat Fortune I.SAnd 20,000 nil nil 05/01 20) AMS Pegasus Seatrans Steam Coal nil 30,001 nil 05/01 21) Xue Song AtlantIC C.Soda nil 12,069 nil 05/01 22) GB Atlantic GPRSL Gen Cargo nil 75 nil 05/01 23) Kamlesh Essar Iore 100,000 nil nil 06/01 24) CMB Catrine IOS Maize 27,500 nil nil 06/01 25) Camelia AtlanTIC Crude Oil nil 104,633 nil 06/01 26) Ananya Naree Lotus MAize 27,500 nil nil 07/01 27) Ultra Gujarat Steel Lal C. Coal nil 52,495 nil 07/01 28) Euro Max Bengal cont nil nil 300/400 07/01 29) Cape Race IOS C. Coal nil 50,000 nil 08/01 30) Shandongai Sheng Bothra Steam Coal nil 35,000 nil 08/01 31) TCI Prabhu GPRSL Food Grians 3,000 nil nil 11/01 32) Sea Crystal AtlanTIC C.Soda nil 16,000 nil 14/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL