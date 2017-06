Jan 11Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Working Vessels 17 Waiting Vessels 19 Expected Vessels 28 Total Vessels 64 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV KING HAROLD B.S.S Steam Coal 30/12 --- --- nil 11,750 nil 47,348 2) MV UNITY RELAY CNTR 09/01 --- --- nil nil 180 11,446 3) MV KOTA KAYA SEAWAYS CNTR 11/01 --- --- nil nil n.a. 5,000 4) MT JAG PADMA K.R & SONS HSD 10/01 --- --- nil 1,200 nil 18,800 5) MV ELENI NAVSHIP Alumina 04/01 --- --- 3,420 nil nil 6,642 6) MV EXCELLENT GAC Maize 03/01 --- --- 3,880 nil nil 7,254 7) MV COS LUCKY INFINITY Maize 01/01 --- --- 6,180 nil nil 23,073 8) MV RICKMERS ESSKAY S.S I. SAND 04/01 --- --- 1,800 nil nil 12,000 9) MV PEARL K IOS A. Nitrate 03/01 --- --- nil 4,400 nil 682 10) MV HOALU TINNA Lime Stone 08/01 --- --- nil 500 nil 5,750 11) MV AZURE SKY ESSKAY S.S. CP Coke 09/01 --- --- TOCOM nil nil 23,000 12) MV SHANDONGAI B.S.S Steam Coal 06/01 --- --- nil 9,790 nil 18,353 13) MV BULK VICTORY ESHWAR Pet Coke 03/01 --- --- nil 2,730 nil 677 14) MV NAVADHENU PURNAPUYVAST Iron Ore 09/11 --- --- 15,850 nil nil 26,450 15) MT ORCHIDS ATLANTIC LSHS & FO 08/01 --- --- 5,500 nil nil COMP 16) MT VEDIKA PREM ATLANTIC HSD & MS 09/01 --- --- nil 9,550 nil 6,203 17) MT SULPHUR GLOBAL MRMAPL M.Sulphur 10/01 --- --- nil TOCOM nil 10,010 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) BW Energy Sravan LPG nil 25,000 nil 22/12 --- 3) BW Liberty AtlanTIC LPG nil 21,000 nil 26/12 --- 4) BW Broker GPRSL LPG nil 25,000 nil 30/12 --- 5) Triple Star SAIL COking Coal nil 50,000 nil 03/01 --- 6) Yuyo Spirits AtlanTIC LPG nil 25,000 nil 04/01 --- 7) Venuz BSS MAize 20,000 nil nil 05/01 --- 8) Federcia SAIL COking Coal nil 50,000 nil 05/01 --- 9) Thepuspharat Fortune i.Sand 20,000 nil nil 08/01 --- 10) Hoa Lu IOS MAize 6,200 nil nil 08/01 --- 11) Cape Race SAIL COking Coal nil 50,000 nil 08/01 --- 12) Chandi Prasad Essar I.ORe 100,000 nil nil 09/01 --- 13) Hannah Puy S Cargo 5150/2000 nil nil 09/01 --- 14) Genco Spirit Monship Alumina 30,600 nil nil 09/01 --- 15) Sidra Ras Laffan AtlantIC FO 10,000 nil nil 09/01 --- 16) Dynamic Ocean Vassco S Plates 608 nil nil 10/01 --- 17) ANanya Naree Lotus MAize 27,500 nil nil 10/01 --- 18) Sampurna Swarjya AtLANTIC HSD/PY Gas 11,000 5,000 nil 10/01 --- 19) Tiara Globe Admiral L.Stone nil 28,000 nil 10/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) GMT Phenix Bothra I.Ore 35,000 nil nil 11/01 2) Sharirar Jahan BSS I.ORe 20,000 nil nil 11/01 3) Ocean President Chowgule MAize 44,500 nil nil 11/01 4) Silvern Fern Focus CNTR nil nil 267 11/01 5) Blue Moon Focus CNTR nil nil 158 11/01 6) Guru Going Singh AVBGPR Crude Oil nil 96,505 nil 11/01 7) Collonge Parekh I.Ore 140,000 nil nil 12/01 8) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 300 12/01 9) CMB Cartine IOS MAize 27,500 nil nil 12/01 10) Thalassin Axia Seaport S.Coal nil 57,850 nil 13/01 11) Cecilia SAIL COking Coal nil 50,000 nil 13/01 12) Seacon 9 Posiedon I.ORe 50,200 nil nil 13/01 13) Doirc Liberty SAIL COking Coal nil 78,749 nil 13/01 14) Malavika Essar Coke&Coal nil 44,700 nil 13/01 15) APL Bangkok APL CNTR nil nil 627/400 13/01 16) Bright Royal NavSHIP I.Ore 28,000 nil nil 14/01 17) TCI Prabhu GPRSL Food Grians 3,000 nil nil 14/01 18) Vinaconex Lines BSS MAize 20,000 nil nil 15/01 19) Aldebrane one SAIL COking Coal nil 50,000 nil 15/01 20) Apiryana Naree EverSUN Gypsum nil 44,280 nil 16/01 21) Nikolas Seahorse M.Ore nil 43,200 nil 16/01 22) Beks Halil SAIL COking Coal nil 50,000 nil 17/01 23) Almajeda GAC A.Ammonia nil 6,000 nil 18/01 24) Darya Lok SAIL COking Coal nil 78,747 nil 20/01 25) Annegret GPRSL G Cargo nil 296 nil 20/01 26) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/400 21/01 27) JS Comet Navship A.Powder nil 30,000 nil 24/01 28) Sea Crystal AtlanTIC C.Soda nil 16,000 nil 14/01 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL