Jan 24- Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 11 Expected Vessels 40 Total Vessles 69 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M V BEKS HALIL SAIL Coking Coal 16/01 ----- ----- nil 8,421 nil 18,650 2) M VRAM PRASA ESSAR Iron Ore P 20/01 ----- ----- 36,000 nil nil 59,930 3) M V AGAPIS GLORY FAITH Steam Coal 24/01 ----- ----- nil nil 58,000 4) m.t EAGLE PHOE A.V.B.G.P.R Crude Oil 22/01 ----- ----- nil 40,000 nil 26,302 5) M VMAERSK DART MAERSK LINES CNTR 23/01 ----- ----- nil nil 14,896 9,855 6) Barge JUBI nil nil ----- ----- ----- nil nil nil 7) M VCMB CATRI IOS Maize 12/01 ----- ----- 6,120 nil nil 6,833 8) M VANANYA NAR LOTUS Maize 10/01 ----- ----- 4,970 nil nil 14,719 9) M VAZURE SK ESSKAY S.S. Cargo 09/01 ----- ----- nil nil 10) M VHOA LU IOS Maize 08/01 ----- ----- 2,970 nil nil 2,980 11) M VISKAND EVERSUN Gypsum 21/01 ----- ----- nil 15,000 nil 28,200 12) M VLIA SEATRANS Steam Coal 22/01 ----- ----- nil 16,000 nil 13,250 13) Barge SUFFIY EVERSUN nil ----- ----- ----- nil nil nil 14) Fc BULK EXPR EVERSUN nil ----- ----- ----- nil nil nil 15) M VBRIGHT RO NAVSHIP Iron Ore F 18/01 ----- ----- 12,571 nil nil 16) M VCLIPPER ESHWAR Pet Coke 22/01 ----- ----- nil 8,800 nil 7,577 17) MT DAWN MEERUT ATLANTIC HSD 23/01 ----- ----- nil 300 nil 6,682 18) MT SIDRA RA ATLANTIC FO & LSHS 20/01 ----- ----- 6,200 nil nil 15,200 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) BW Liberty AtlanTIC LPG nil 21,000 nil 26/12 --- 3) BW Broker GPRSL LPG nil 25,000 nil 30/12 --- 4) Yuyo Spirits AtlanTIC LPG nil 25,000 nil 04/01 --- 5) Ocean President chowgule MAize 44,500 nil nil 11/01 --- 6) Tai Hunter SAIL COking Coal nil 26,000 nil 17/01 --- 7) Easter Coral Benlin CP Coke 5,100 nil nil 19/01 --- 8) Ekram M Seatran Rockphas nil 22,000 nil 20/01 --- 9) Yong Jia Men Jyothi Rockphas nil 26,500 nil 21/01 --- 10) Dcentaurus Bothra I.Ore 35,000 nil nil 23/01 --- 11) Jag Rishi Picket Sugar nil 44,900 nil 23/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Tamil Periyar Seapol T.coal 20,000 nil nil 24/01 2) Orient Grace Sail COking Coal nil 52,526 nil 24/01 3) POS Eternity Bothra COking Coal nil 74,677 nil 24/01 4) West Scent Focus CNTR nil nil 200 24/01 5) OEL Victory nil CNTR nil nil 250/200 24/01 6) Kamlesh Essar I.Ore 100,000 nil nil 25/01 7) Matumba Sreebinni I.Ore 43,600 nil nil 25/01 8) BW Yangtze IOS Trns naptha 25,000 nil nil 25/01 9) Hellespont Pr IOS Trns naptha 25,000 nil nil 25/01 10) Ams Pegasus Sail COking Coal nil 50,000 nil 25/01 11) Kota Nelayan Seaways CNTR nil nil 100/100 25/01 12) Truong Minh Star Tinna L.Stone nil 8,040 nil 25/01 13) Suvarna Swarajya ATLANTIC HSD nil 32,000 nil 25/01 14) Wangara ACTMAG I.Ore 70,000 nil nil 26/01 15) Florinda Bothra I.ore 10,000 nil nil 26/01 16) Sifnos Bothra I.ore 38,000 nil nil 26/01 17) Fathema Jahan ATLANTIC I.ore 25,000 nil nil 26/01 18) Leader SW Puyvast GB 5,000 nil nil 26/01 19) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 250 26/01 20) Beijing Venture Bothra Steam Coal nil 55,200 nil 26/01 21) Rn Tagore ATLANTIC Naptha 30,000 nil nil 26/01 22) Silver Fern Focus CNTR nil nil 247 26/01 23) Navdenu Purna Puyvast I.ore 52,800 nil nil 27/01 24) Guan Hai Admiral I.Ore 45,000 nil nil 27/01 25) Florinda Bothra I.ore 25,000 nil nil 27/01 26) Asita Sun sail COking Coal nil 50,000 nil 27/01 27) Bhairavi Atlantic C.soda nil 10,122 nil 27/01 28) JS Comet Navship A.Powder nil 15,000 nil 27/01 29) Camelliya ATLANTIC Crude oil nil 145,365 nil 27/01 30) Diana Bolten Monship A Nalco 30,600 nil nil 28/01 31) Moon Beam ESSKAYS S.Coal nil 55,000 nil 28/01 32) Euro Max Bengal CNTR nil nil 350/400 28/01 33) Golden Dream Deblines Styrenem M nil 8,000 nil 28/01 34) Blossom ATLANTIC Ipa nil 1,500 nil 28/01 35) Blue Moon Focus CNTR nil nil 200 28/01 36) JS Comet Bothra Maize 30,000 nil nil 30/01 37) Sea Crystal AtLANTIC C.SOda nil 16,000 nil 30/01 38) Ocean Pearl Seatrans Sulphur nil 15,294 nil 31/01 39) Sunny Orion Deblines Toulene nil 1,000 nil 01/02 40) Demetrios ATLANTIC Crude oil nil 140,000 nil 03/02 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL