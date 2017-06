Jan 31Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 19 Waiting Vessels 10 Expected Vessels 33 Total Vessels 62 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV AMIS PEGASUS SAIL C.Coal 25/01 ----- ----- nil 15,009 nil 27,394 2) MV KAMLESH ESSAR I.ORE 25/01 ----- ----- 50,000 nil nil 55,000 3) MV ASITA SUN SAIL C.Coal 27/01 ----- ----- nil 15,000 nil 58,387 4) MT CAMELLIA ATLANTIC CRUDE OIL 30/01 ----- ----- nil130,000 nil 15,650 5) LPG/C. BW LIBERTY ATLANTIC LPG 26/12 ----- ----- nil 10,000 nil 10,022 6) MV JERVIS BAY MAERSK CNTR 30/01 ----- ----- nil 10,385 nil 22,753 7) MV JS COMET NAVSHIP Alumina 28/01 ----- ----- nil 4,000 nil 7,815 8) MV ANANYA NAREE LOTUS Maize 10/01 ----- ----- 160 nil nil 3,267 9) MV EKRAM M SEATRANS Rock Phos 20/01 ----- ----- nil 7,620 nil 12,380 10) MT SEA CRYSTAL ATLANTIC CAUSTIC SODA 30/01 ----- ----- nil 13,260 nil 2,740 11) MV OCEAN PRESIDENTCHOWGULE Maize 11/01 ----- ----- 8,830 nil nil 17,920 12) MV MOON BEAM ESSKAY S.S Steam Coal 28/01 ----- ----- nil 25,000 nil 5,722 13) MV GEM OF PARADIP SEAPOL T.COAL 30/01 ----- ----- 3,000 nil nil 36,537 14) MV POS ETERNITY B.S.S Coking Coal 24/01 ----- ----- nil 15,000 nil 126 15) MV BEIJING VENTUREB.S.S Steam Coal 27/01 ----- ----- nil 12,300 nil 29,800 16) MV YONG JIA MEN JYOTHI R.Phos 21/01 ----- ----- nil 2,110 nil 300 17) MV DIANA BOLTEN MONSHIP Alumina 29/01 ----- ----- 25,000 nil nil 2,600 18) MT DAWN MEERUT ATLANTIC HSD 30/01 ----- ----- nil 1,700 nil 8,306 19) MT BC CHATTERJEE ATLANTIC HSD 30/01 ----- ----- nil TOCOM nil 24,921 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil 05/06 --- 2) BW Broker GPRSL LPG nil 25,000 nil 30/12 --- 3) Yuyo Spirits AtlanTIC LPG nil 25,000 nil 04/01 --- 4) Indian Hanjin CNTR nil nil 297/250 07/01 --- 5) Kavo Alkyon ACTmarine I.Ore 70,000 nil nil 28/01 --- 6) Ocean Felicity NavshiP I.Sand 9,500 nil nil 28/01 --- 7) JS Comet BSS maize 30,000 nil nil 28/01 --- 8) Vinalines sky Bothra maize 33,000 nil nil 28/01 --- 9) Wangartta ACTMAG I.Ore 70,000 nil nil 29/01 --- 10) He Bo Admiral Lime Stone nil 57,000 nil 30/01 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Seaways Venture Seaways CNTR nil nil 100/100 31/01 2) Crystal Sapphire GAC Gypsum nil 41,500 nil 31/01 3) Pegasus Navship I.ORe 28,500 nil nil 01/02 4) Hanjin Manzillo Hanjin CNTR nil nil 300/250 01/02 5) Florinda Bothra I.ore 35,000 nil nil 02/02 6) Ocean Venus Bothra I.Ore 60,000 nil nil 02/02 7) Marylebone Bothra I.ORe 25,000 nil nil 02/02 8) Lumoso Jaya Bothra Steam Coal nil 53,000 nil 02/02 9) Xin Run SAIL COking Coal nil 12,000 nil 02/02 10) Global Pheonix Infinity COking Coal nil 55,000 nil 02/02 11) Sunny Orion Deblines Toulene nil 1,000 nil 02/02 12) Vinaship Sea EssKAY S.S Steel Blooms 10,000 nil nil 03/02 13) Rose Gas GAC Ammonia nil 6,000 nil 03/02 14) Maharastra AVBGPR G.Urea nil 35,120 nil 03/02 15) Vega Aquaris Seatrans Steam Coal nil 55,002 nil 03/02 16) APL Bangkok aPL CNTR nil nil 402 03/02 17) Chandi Prasad Essar I.Ore 100,000 nil nil 04/02 18) Hai Wang Xing Admiral HR Steel 3,500 nil nil 04/02 19) TCI Prabhu GPRSL Grains/Logs 3,000 2,500 nil 04/02 20) Sulphur Global MR Merchant Sulphur nil 10,008 nil 04/02 21) Vishva Jyothi SAIL COking Coal nil 45,000 nil 04/02 22) Sri Prem Veena SAIL COking Coal nil 50,000 nil 04/02 23) Jal Vahini Amma T.Logs nil 3,600 nil 04/02 24) Kumsan PVR Baked Anodes nil 5,874 nil 04/02 25) Berge Summit GPRSL LPG nil 25,000 nil 04/02 26) Demetrios ATLANTIC Crude oil nil 140,000 nil 04/02 27) RN Targore AtlantIC MS,Naptha 30,000 nil nil 05/02 28) Unity Relay CNTR nil nil 150 06/02 29) Jahan Sisters Admiral i.Ore 25,000 nil nil 08/02 30) Tahit One SAIL COking Coal nil 78,750 nil 09/02 31) Atlantic Hero Intergral COking Coal nil 74,057 nil 10/02 32) Grand Way Bothra M.Ore nil 21,300 nil 10/02 33) Guan Hai Admiral I.Ore 45,000 nil nil 15/02 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL