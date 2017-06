Feb 21Port conditions ofVishakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 17 Waiting Vessels 13 Expected Vessels 30 Total Vessles 60 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV IRIS HALO GLORY FAITH Steam Coal 16/02 ----- ----- nil 3,630 nil 44,168 3) MV OCEAN B.S.S Iron Ore 15/02 ----- ----- 30,500 nil nil 7,720 4) MV HUI PING ESSKAY SS Steam Coal 19/02 ----- ----- nil 29,721 nil 7,000 5) MV MAERSK DELMONT MAERSK I & E CNTR 20/02 ----- ----- nil 23,255 nil 4,708 6) MT FR8 VENTURE IOS HSD 20/02 ----- ----- nil 13,000 nil 17,000 8) MV HOPE STAR LOTUS Maize 09/02 ----- ----- 1,970 nil nil 18,795 9) MV TRUVA 1 NAVSHIP ALUMINA 12/02 ----- ----- nil nil nil 20,989 10) MV J BETTER JM BAXI P.Cargo 19/02 ----- ----- nil nil nil 2,186 11) MV XIN BO LIN 3 ADMIRAL PIG IRON 17/02 ----- ----- 3,380 nil nil 16,805 12) MV BULK COLOM BIA SEAHORSE M. ORE 16/02 ----- ----- nil 13,500 nil 2,037 13) MV WOOD STAR B.S.S Steam Coal 14/02 ----- ----- nil 8,500 nil 8,364 16) MV MEDI LISBON B.S.S Steam Coal 08/02 ----- ----- nil 2,800 nil 9,427 17) MV TAMIL ANNA SEAPOL Thermal 17/02 ----- ----- 21,500 nil nil 500 18) MV OCEAN ROYAL GLORY FAITH STEAM COAL 08/02 ----- ----- nil 4,480 nil 7,137 19) MV ELENI G SEAWAYS STEEL COILS 16/02 ----- ----- 5,035 nil nil 20) MV GLOBAL PHOENIX INFINITY Steam Coal 02/02 ----- ----- nil nil nil 44,060 21) MT JAG PRACHI ATLANTIC FO 20/02 ----- ----- nil 3,302 nil Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore 120,000 nil nil ----- 05/06 2) Berge Summit Gprsp LPG nil 25,000 nil ----- 05/02 3) Orient Tribune Lotus Maize 33,000 nil nil ----- 09/02 4) Beijing Venture InfINITY I.Ore 35,000 nil nil ----- 14/02 5) Iris Halo BSS I.Ore 55,000 nil nil ----- 16/02 6) Overseas Soverign AtLANTIC CRude oil nil 50,000 nil ----- 16/02 7) Angelica Schulte AVBGPR Crude oil nil 73,521 nil ----- 16/02 8) Jahan Sisters AdmiraL I.Ore 15,000 nil nil ----- 17/02 9) White Hawk Bothra I.Ore 35,000 nil nil ----- 18/02 10) Tu Qiang GLORY FAITH Lam cOke nil 27,767 nil ----- 18/02 11) Maharashtra Monship Alumina 30,600 nil nil ----- 19/02 12) Kamlesh Essar I.Ore 108,000 nil nil ----- 20/02 13) Unity Relay Cont nil nil nil 250/250 20/02 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Brasschat Puyvast Steel 10,000 nil nil 18/02 2) Baltic Winter ULA Steel 7,000 nil nil 18/02 3) Sanmar Serende ATLANTIC HSD nil 40,832 nil 18/02 4) Asphalt Alliance ATLANTIC Bitumen 5,000 nil nil 18/02 5) Kota Pekrang SeaWAYS Cont nil nil 100/100 18/02 6) Sanmar Serende ATLANTIC MS &SKO 29,000 nil nil 19/02 7) Tahiti One Libra I.Ore 75,000 nil nil 19/02 8) African Lion GAC/Eshwar I.Sand 13,000 21,000 nil 19/02 9) Jai Venkali Synergy Stone Agre 3,500 nil nil 19/02 10) African Lion Eshwar Pet Coke nil 21,000 nil 19/02 11) Grand Way Bothra M.Ore nil 21,300 nil 20/02 12) Spar Lyra EversuN Gypsum nil 53,593 nil 20/02 13) Chemical Arrow Monship C.Soda nil 7,200 nil 20/02 14) Gelenda Melody IOS HSD nil 25,000 nil 20/02 15) Sri Prem Veena ADMIRAL I.Ore 45,000 nil nil 21/02 16) Kalpana Prem ADMIRAL i.Ore 40,000 nil nil 22/02 17) Legazpi GAC I.Sand nil 12,600 nil 22/02 18) Mardnik Seaspan Wheat 31,500 nil nil 22/02 19) Argent Cosmos GAC Bio Diesel 5,000 nil nil 23/02 20) Efi Theo Eshwar Petcoke nil 32,999 nil 23/02 21) AL Saffia GAC Sytrene nil 9,700 nil 24/02 22) Karina Dancia WMSPL G.Cargo nil 6 nil 24/02 23) Kaity INTEGRAL M.Ore nil 22,820 nil 24/02 24) KY Venus IOS C.Soda nil 12,180 nil 24/02 25) Rn Tagore AtlANTIC Naptha nil 29,000 nil 24/02 26) Mari Gold AtlANTIC CRude oil nil 135,000 nil 25/02 27) Heilan Spring Sreebinni I.Ore 45,000 nil nil 25/02 28) Grand Royal ADMIRAL Mills scale 15,000 nil nil 25/02 29) Abelile Bothra COking Coal nil 75,000 nil 26/02 30) Parnon OSL Bauxite nil 44,110 nil 01/03 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL