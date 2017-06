Mar 04Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 29 Total Vessles 61 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV.BEIJING SAIL Coking Coal ----- ----- 02/03 nil 16,700 nil 22,109 2) Fc RAVI BSS/EVERSUN For Discharg ----- ----- 02/03 nil nil nil 3) MV CHANDI PRASAD ESSAR LOG Iron Or ----- ----- 27/02 41,500 nil nil 69,200 4) MV. UNITY RELAY I & E Con ----- ----- 03/03 nil nil215/4500184/289 5) MT B.C CHATTERJEE ATLANTIC HSD Oil ----- ----- 28/02 nil 21,107 nil 17,893 6) MV MARDINK SEASPAN Wheat ----- ----- 25/02 5,598 nil nil 13,396 7) MV GLORIOUS SAWARAJ.M BAXI & COMaize ----- ----- 02/03 nil nil 26,500 8) MV PRECIOUS SEAS NAVSHIP Alumina ----- ----- 25/02 nil 3,700 nil 26,965 9) MV LORD BYRON INTEGRAL Granit ----- ----- 02/03 982 nil nil 1,090 10) MV STOVE TRADITIONSPAN DAP ----- ----- 03/03 nil nil 32,994 11) MV DYNA AMMA Timber Logs ----- ----- 02/03 nil 831 nil 91 12) MV FATHUR RAHMAN SYNERGY Timber Logs ----- ----- 21/02 nil 1,561 nil 1,471 13) MV JORK SEAWAYS STEEL CARGO ----- ----- 28/02 nil nil 750 14) MV KEN ORCHID ESSKAY Steel Blooms ----- ----- 27/02 3,630 nil nil 9,984 15) MT GEM OF DAHEJ ATLANTIC Caust ----- ----- 03/03 nil 5,050 nil 2,181 16) MT ASPHA ATLANTIC BITUMEN ----- ----- 28/02 nil nil 5,000 17) MT ALPIN INCH CAPE Vacu ----- ----- 02/03 12,780 nil nil 18,720 18) LPG/C. GAS CAT SEATRANS AMMONIA ----- ----- 03/03 nil 730 nil 5,270 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Gina Iuliano WMSPL I.Ore nil nil nil ----- 05/06 2) Jahan Sisters AdmiraL I.Ore 15,000 nil nil ----- 17/02 3) SriPrem Veena Admiral I.ore 45,000 nil nil ----- 25/02 4) BW Energy ATLANTIC Steel Blo Prop 22,500 nil ----- 27/02 5) Blue Ocean Bothra I.Ore 35,000 nil nil ----- 28/02 6) Chemical Arrow Monship C.Soda nil 7,200 nil ----- 28/02 7) Sakthi SYNERGY Stone Metal 2,000 nil nil ----- 02/03 8) Sampurna swarajya AtlanTIC HSD nil 26,721 nil ----- 02/03 9) Mega Star NaVSHIP I.Ore 70,000 nil nil ----- 03/03 10) TCT Glory Monship Alumina 30,600 nil nil ----- 03/03 11) Sea of Harvest SAIL COking Coal nil 50,000 nil ----- 03/03 12) Mokpo Star BSS COking Coal nil 77,477 nil ----- 03/03 13) Asian Fair SynerGY T.Logs nil 5,700 nil ----- 03/03 14) TU Son SynERGY T.Logs nil 5,000 nil ----- 03/03 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Parnon Bothra I.Ore 55,000 nil nil 04/03 2) Chennai Jayam Seapol T.COal 40,000 nil nil 04/03 3) Enarkxis Eshwar Pet Coke nil 26,408 nil 04/03 4) Navios Lyra Chowgule Pig iron 30,000 nil nil 04/03 5) Grand Royal ADMIRAL Mills scale 15,000 nil nil 04/03 6) Abelile Bothra COking Coal nil 75,000 nil 04/03 7) Aquila Glory Faith S.Coal nil nil nil 04/03 8) Passat Spring Bengal Cont nil nil 400/300 04/03 10) Dawn Meerut AtlantIC HSD nil 7,925 nil 04/03 11) Kalpana Prem Amdiral I.Ore 40,000 nil nil 05/03 12) Freya JMB Steel Plates 5,000 nil nil 05/03 13) TCI Prabhu GPRSL Food Gra 3,000 2,500 nil 05/03 14) Global Brave GPRSL COking Coal nil 12,000 nil 05/03 15) Leader Benline Trns Naptha 28,000 nil nil 06/03 16) Panco Ceanis Eversun Stem Coal nil 53,000 nil 06/03 17) Hanjin Pradip IOS COking Coal nil 50,000 nil 06/03 18) Karlos AVBGPR Crude Oil nil 143,511 nil 06/03 19) Ram Prasad Essar I.Ore 110,000 nil nil 07/03 20) Legazpi GAC I.Sand 12,600 nil nil 07/03 21) APJ Akhil EversUN Gypsum nil 44,000 nil 07/03 22) Mandrain Hontong EverSUN Gypsum nil 55,000 nil 07/03 23) Desh Shanthi AVBGPR Crude Oil nil 140,700 nil 07/03 24) Wadi Safgha SAIL COking Coal nil 50,000 nil 08/03 25) Bhairavi ATLANTIC C.Soda nil 9,000 nil 08/03 26) Athina IOS HSD nil 30,000 nil 08/03 27) Strelin Evereet C.Soda nil 12,500 nil 09/03 28) Lusitania Seahorse m.Ore nil 21,000 nil 11/03 29) Euro Max BTL Cont nil nil 450 11/03 30) OEL Victory RELAY Cont nil nil 250 14/03 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL