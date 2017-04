Jul 16Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Woking Vessels 19 Waiting Vessels 23 Expected Vessels 42 Total Vessles 84 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV WADI ALYR CHOWGULE Iron Ore 04/07 ----- ----- 48,368 nil nil 4,150 2) MV HIBERNIA B.S.S Maize 21/06 ----- ----- 2,930 nil nil 23,014 3) MT M.L NEHRU AVBGPR Crude Oil 14/07 ----- ----- nil 43,500 nil 7,007 4) MV HTC BRAVO SEATRANS Steam Coal 11/07 ----- ----- nil 2,700 nil 30,300 5) Lpg.C/JAG VIDHI J.M.BAXI & COL.P.Gas 04/07 ----- ----- nil 2,400 nil 400 6) MV MAHARASHTRA B.S.S UREA 06/07 ----- ----- nil 4,110 nil 19,700 7) MV AGGELOS B PUYVAST UREA 06/07 ----- ----- nil 7,330 nil 2,583 8) MV GLORIOUS SAWARAIOS MAIZE 09/06 ----- ----- 1,390 nil nil 21,110 9) MT MTM SINGAPORE J.M BAXI & CO P. ACID 13/07 ----- ----- nil 1,500 nil 8,500 10) MV JASCO CHANGZHOUB.S.S MOP 07/07 ----- ----- nil 3,850 nil 11) MV DARYA MAA SAIL Coking Coal 12/07 ----- ----- nil 17,000 nil 2,000 12) MV NAMRUN SEATRANS Steam Coal 08/07 ----- ----- nil 20,500 nil 10,774 13) MV GATI PRIDE SYNERGY Timber Logs 13/07 ----- ----- nil nil nil 6,000 14) MV SANMAR PHOENIX NAVSHIP Iron Ore 05/07 ----- ----- 9,800 nil nil 26,249 15) MV OCEAN ROYAL B.S.S Steam Coal 11/07 ----- ----- nil 12,370 nil 19,711 16) MV PEARL BRIDGE SRAVAN A.Nitrate 19/06 ----- ----- nil 1,354 nil 6,495 17) MV CRANE SEACREST Ch.Ore 10/07 ----- ----- nil 5,500 nil 15,570 18) MT ORCHIDS ATLANTIC Fuel 12/07 ----- ----- 8,100 nil nil 7,680 19) MV TESORO SEATRANS Sulphur 13/07 ----- ----- nil nil nil 19,555 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Siva Emerland IOS MAize 25,000 nil nil ----- 29/06 2) Kamlesh Essar I.ORe 106,000 nil nil ----- 01/07 3) Yangete Oassis IOS MAize 27,500 nil nil ----- 03/07 4) Birch IOS Alumina nil 24,750 nil ----- 03/07 5) Ocean Star IOS MAize 22,000 nil nil ----- 05/07 6) Ewkia Naree Lotus MAize 12,600 nil nil ----- 05/07 7) Peace Fortune IOS NPK nil 30,788 90 ----- 07/07 8) Maharaishi ATLANTIC LPG nil 25,717 nil ----- 07/07 9) Yuricosmos ATLANTIC Bitumen nil 25,716 nil ----- 07/07 10) AMP Crystal KR&Sons A.Nirate nil 6,544 nil ----- 08/07 11) LEO InFINITY I.ORe 35,000 nil nil ----- 09/07 12) Parinda Naree BSS MAize 22,500 nil nil ----- 09/07 13) Han He Esskay I.Sand 12,000 7,000 nil ----- 10/07 14) Rickmers chittaongULA Pro nil 438 nil ----- 10/07 15) Jag Aparna ATLANTIC HSD nil 30,000 nil ----- 11/07 16) Chandi Prasad Essar I.ORe 110,000 nil nil ----- 13/07 17) Kang Shun SC&CO I.ORe 35,000 nil nil ----- 13/07 18) Gati Pride SynerGY Ston 6,500 nil nil ----- 13/07 19) Tesoro ESS Alumina 30,600 nil nil ----- 13/07 20) Simge Aksoy InFINITY STeam Coal nil 42,900 nil ----- 13/07 21) Night Hawk BSS STeam Coal nil 56,102 nil ----- 13/07 22) Arion Sree BINNI I.ORe 36,000 nil nil ----- 14/07 23) Asphat Alliance AtlaNTIC Bitumen 4,500 nil nil ----- 14/07 Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Josco Changzu Sree BINNI I.ORe 40,000 nil nil 15/07 2) Tamil Periyar Seapol T.COal 20,000 nil nil 15/07 3) Jag Aabha Benline Trns Naptha 25,000 nil nil 15/07 4) Sampurna Swarjya ATLANTIC I.ORe 17,000 nil nil 15/07 5) Seacrystal IOS Naptha 5,000 nil nil 15/07 6) Baranee Naree Seatrans Steam COal nil 54,869 nil 15/07 7) Topaz Halo SAIL Coking Coal nil 25,000 nil 15/07 8) Euro Max BTL Cont nil nil 450/500 15/07 9) Vega Libra SAIL Lime Stone nil 30,000 nil 15/07 10) Heilan Bright SC&CO I.Ore 35,000 nil nil 16/07 11) Grand Pionner SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 16/07 12) TCI Prabhu GPRSL Food Grain 2,700 2,700 nil 16/07 13) Evian JMB Rock Phos nil 20,190 nil 16/07 14) Fortune Plum Infinity Met Coke nil 39,448 nil 16/07 15) Unity Relay Cont nil nil 250/250 16/07 16) Desh Vaibhav AVBGPR Crude Oil nil 70,000 nil 16/07 17) Jag Padma ATLANTIC HSD nil 25,000 nil 16/07 18) Bashundra Admiral I.Ore 20,000 nil nil 17/07 19) Morholmen Esskay Refined 3,000 nil nil 17/07 20) Yasa Eagle BSS Coking Coal nil 79,338 nil 17/07 21) Paragon PescadoresACT Infra Steel Coils nil 2,583 nil 17/07 22) Jervis Bay Maersk Cont nil nil 400/100 17/07 23) Desh Mahima AVBGPR Crude Oil nil 70,000 nil 17/07 24) Menalon SC&CO I.ORe 350,000 nil nil 18/07 25) Vishva Anand Posideon I.ORe 55,000 nil nil 18/07 26) Sinin Navship Aluminia 30,600 nil nil 18/07 27) Zeng Heng SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 18/07 28) Bunga Laurel JMB S.Acid nil 10,000 nil 19/07 29) Clipper Iciban ESS Pet Coke nil 24,085 nil 19/07 30) Kota Puri SEAWAYS Cont nil nil 100/100 19/07 31) Swarna Kalash ATLANTIC HSD nil 41,002 nil 19/07 32) Paragon PescadoresEss I.Sand 10,000 nil nil 20/07 33) Doric Pride SAIL Coking Coal nil 28,000 nil 20/07 34) Angel Esskay C.Soda nil 16,000 nil 21/07 35) Baltic Cougar BSS STeam Coal nil 51,970 nil 22/07 36) Deskh Shakthi AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 23/07 37) Gandhar AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 24/07 38) Might Sky Posideon I.ORe 52,000 nil nil 25/07 39) Golden Chie SeatraNS S.ACid nil 6,300 nil 26/07 40) Marina ATLANTIC Crude Oil nil 180,000 nil 26/07 41) Ankleshwar AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 26/07 42) Balstic Panther Esskay Pet Coke nil 49,000 nil 30/07 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL