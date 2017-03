Jul 24Port conditions of Visakhapatnam as of Wednesday Port summary: Woking Vessels 18 Waiting Vessels 17 Expected Vessels 38 Total Vessles 73 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV SANMAR PHOENIX B.S.S Iron Ore 04/07 ----- ----- TOCOM nil nil 10,000 2) MV PEACE ARK ACTMAG Iron Ore 19/07 ----- ----- 50,100 nil nil 3,234 3) LPG/C. YURICOSMOS ATLANTIC Butane 07/07 ----- ----- nil 900 nil 24,216 4) MT ANKLESHWAR AVBGPR Crude Oil 22/07 ----- ----- nil 81,487 nil 52,653 5) MV NIGHT HAWK B.S.S Steam Coal 13/07 ----- ----- nil 3,400 nil 44,502 6) Barge JUBILEE - VBSS Steam Coal n.a. ----- ----- nil 2,000 nil COMP 7) MV SIVA EMERALD IOS Maize 29/06 ----- ----- 2,300 nil nil 19,744 8) MV GLORIOUS SAWARAIOS MAIZE 09/06 ----- ----- 3,310 nil nil 2,002 9) MT ANGEL 11 ESSKAY S.S Caustic Soda 21/07 ----- ----- nil 4,560 nil 11,698 10) MV PEACE FORTUNE IOS NP 07/07 ----- ----- nil 9,226 nil COMP 11) MV YASA EAGLE B.S.S Coking Coal 16/07 ----- ----- nil 13,000 nil 5,479 12) Barge JUBILEE - VIBSS Steam Coal n.a. ----- ----- nil 2,000 nil COMP 13) MV FORTUNE PLUM INFINITY MET Coke 16/07 ----- ----- nil 8,300 nil 16,691 14) MV BARANEE NAREE SEATRANS Steam Coal 15/07 ----- ----- nil 8,979 nil COMP 15) MV TAMIL ANNA SEAPOL Thermal Coal 21/07 ----- ----- 19,800 nil nil 18,320 16) MV DORIC PRIDE SAIL Coking Coal 21/07 ----- ----- nil 4,420 nil 13,180 17) MV AMP CRYSTAL KRS A.Nitrate 08/07 ----- ----- nil 1,678 nil 219 18) MT B.C .CHATTERJEEATLANTIC HSD & NAPTHA 21/07 ----- ----- nil 5,300 nil 9,728 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Yangtze oasis IOS MAize 27,500 nil nil 05/07 --- 2) Ocean Star IOS MAize 22,000 nil nil 05/07 --- 3) Ewkia Naree Lotus MAize 12,600 nil nil 05/07 --- 4) Maharaishi Bhar ATLANTIC LPG nil 25,717 nil 07/07 --- 5) Parinda Naree BSS MAize 22,500 nil nil 09/07 --- 6) Han He Esskay I.Sand 12,000 nil nil 10/07 --- 7) Gati Pride SynerGY Stone Agg 6,500 nil nil 13/07 --- 8) Simge Aksoy InFINITY STeam Coal nil 42,900 nil 13/07 --- 9) Evian JMB Rock Phos nil 20,190 nil 16/07 --- 10) PAragon PescadoresEsskay Steel coils 10,000 nil nil 17/07 --- 11) Bashundra Admiral I.ORe 20,000 nil nil 18/07 --- 12) Western Carmen Eshwar Alumina 30,600 nil nil 19/07 --- 13) Helian Bright SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 20/07 --- 14) DD Vigor Seatrans I.ORe 35,000 nil nil 20/07 --- 15) Diamond Express A S Ship GB 3,000 nil nil 20/07 --- 16) Star Norita GPRSPL I.ORe 45,100 nil nil 21/07 --- 17) Tci Prabhu GPRSPL Food Grain 3,000 2,700 nil 23/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Morholeman Esskay Coking Coal 3,000 nil nil 24/07 2) CMB Catrine IOS DAP nil 29,000 nil 24/07 3) Mearsk Dartford Mearsklines CNTR nil nil 400/100 24/07 4) Menalon sc &co I.Ore 350,000 nil nil 25/07 5) Might Sky Posideon I.ORe 52,000 nil nil 25/07 6) Urawee Naree BSS I.ORe 25,000 nil nil 25/07 7) Olympus BSS I.Ore 35,000 nil nil 25/07 8) African Orcchid Esskay Steel Blooms 15,000 nil nil 25/07 9) Sinnin Navship Alumina 30,600 nil nil 25/07 10) Honor Pescadores Puyvast G.B 4,000 nil nil 25/07 11) Rickmers Chitt Ula G.B 850 nil nil 25/07 12) Golden Chie SeatraNS Sulp Acid nil 6,300 nil 25/07 13) Angel 1 Esskay Acetones nil 1,500 nil 25/07 14) Desh Sakthi AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 25/07 15) Vishva Anand Posiedon I.Ore 55,000 nil nil 26/07 16) Ram prasad ESSAR I.Ore 100,000 nil nil 26/07 17) Baltic cougar BSS Steamcoal nil 51,970 nil 26/07 18) Sampurna Swarajya Atlantic ms,HSD 17,000 nil nil 27/07 19) Industrial Karen Puyvast G.CArgo nil 64 nil 27/07 20) African Kokky SAIl Lime Stone nil 25,000 nil 27/07 21) Silver Fern Focus Trans CNTR nil nil 300/400 27/07 22) Kenkape ios m.ore nil 20,000 nil 27/07 23) Marina Atlantic CRude Oil nil 255,000 nil 27/07 24) Sam Wolf Benline Urea nil 43,157 nil 28/07 25) Berlin Ekuator Inchcape Ammonia nil 9,000 nil 29/07 26) Baltic Panther Esskay Petcoke nil 49,000 nil 29/07 27) Voyager Sail c.coal nil 30,000 nil 29/07 28) unity relay CNTR nil nil 250/250 29/07 29) oel victory relay CNTR nil nil 250/250 29/07 30) Centanario Blu SeatraNS Rock Pho nil 42,000 nil 30/07 31) jhon 1 Eshwar Petcoke nil 32,930 nil 30/07 32) Sveti Dujam SeatraNS S.coal nil 25,614 nil 31/07 33) Ten Yoshi maru Bss s.coal nil 55,000 nil 31/07 34) Gandhar AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 31/07 35) Moonray Ula m.scale 25,000 nil nil 01/08 36) Cerba Integral C.coal nil 77,827 nil 02/08 37) Padmini bss c.coal nil 73,502 nil 02/08 38) Bhashundhara osl I.Ore 22,000 nil nil 08/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL