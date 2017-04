Jul 29- Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 17 Waiting Vessels 15 Expected Vessels 40 Total Vessels 72 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV CRANE SEACREST Ch.Ore 28/07 ----- ----- nil 9,890 nil 18,110 2) MV FENGLI 1 PAREKH MARINEI.Ore Fines 28/07 ----- ----- nil nil nil 3) MV OCEAN ROYAL BSS Steam Coal 27/07 ----- ----- nil 4,000 nil 47,795 4) MV HANJIN HANJIN CNTR 27/07 ----- ----- nil 2,000 nil COMP 5) MV NAMRUN SEATRANS Steam Coal 28/07 ----- ----- TOCOME nil nil 17,000 6) MV ODIGITRIA SPAN DAP 27/07 ----- ----- nil 17,000 nil 2,000 7) MV AGGELOS B PUYVAST UREA 29/06 ----- ----- 3,900 nil nil 2,532 8) MV PEARL BRIDGE SRAVAN A.Nitrate 05/07 ----- ----- 3,504 nil nil COMP 9) MV MAHARASHTRA BSS UREA 27/07 ----- ----- 518 nil nil 303 10) MV JASCO CHANGZHOUBSS MOP 23/07 ----- ----- 1,110 nil nil 1,890 11) MV MOKARA COLOSSUSSEAHORSE M .Ore 27/07 ----- ----- nil 10,710 nil 35,190 12) MV BAO SHENG EVERSUN Gypsum 25/07 ----- ----- TOCOME nil nil 35,000 13) MV SANMAR PHOENIX NAVSHIP Steam Coal 13/07 ----- ----- nil 8,330 nil 1,825 14) MV LEO INFINITY I.Ore Fines 27/07 ----- ----- 19,771 nil nil COMP 15) MV RICKMERS ULA G.Blocks 21/07 ----- ----- 12,922 nil nil COMP 16) MV CONTI SREE BINNI I.Ore CLO 20/07 ----- ----- 11,654 nil nil COMP 17) MT ARABIAN ORCHID GAC Styrene 27/07 ----- ----- nil 802 nil COMP Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Yangtze oasis IOS MAize 27,500 nil nil 03/07 --- 2) Ocean Star IOS MAize 22,000 nil nil 05/07 --- 3) Maharishi ATLANTIC LPG nil 25,717 nil 07/07 --- 5) Simge Aksoy InFINITY STeam Coal nil 42,900 nil 13/07 --- 7) Tesoro Eshwar Alumina 30,600 nil nil 23/07 --- 8) Urawee Naree Bothra I.ORe 27,364 nil nil 26/07 --- 9) Selin Integral GB 2,500 nil nil 26/07 --- 10) Vinaship sea Essakay Steel Blooms 11,000 nil nil 27/07 --- 11) Suvarna Swarjya ATLANTIC HSD 4,853 nil nil 27/07 --- 12) Ken Cape IOS M.ORe nil 20,000 nil 27/07 --- 13) Marina AtlantIC CRude Oil nil 255,000 nil 27/07 --- 14) Nasco Jade Sree Binni I.ORe 42,000 nil nil 28/07 --- 15) Amira Lyan NAVSHIP Alumina 30,600 nil nil 28/07 --- 16) Sam Wolf Benline Urea nil 43,157 nil 28/07 --- 17) Industrial Puyvast GCargo nil 64 nil 28/07 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) African Orchid Esskay Steel Blooms 15,000 nil nil 29/07 2) Kibali LOTUS Yellow Peas 12,000 nil nil 29/07 3) Asphant Alliance ATLANTIC Bitumen 4,500 nil nil 29/07 4) Voyager Sail c.coal nil 30,000 nil 29/07 5) Passat Spring BTL Cont nil nil 580/500 29/07 6) Southern Wallaby Atlantic LG nil 9,750 nil 29/07 7) Ruby Halo Bothra I.ORe 35,000 nil nil 29/07 8) Vishva Anand Posiedon I.ORe 55,000 nil nil 30/07 9) Menalon SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 30/07 10) Berlin Ekuator Inchcape Ammonia nil 9,000 nil 30/07 11) Centanario Blu SeatraNS Rock Phos nil 42,000 nil 30/07 12) Baltic Panther Esskay Petcoke nil 49,000 nil 30/07 13) Thanth Thuy Tinna Lime Stone nil 6,000 nil 30/07 14) Vinalines Glory los HSD nil 25,000 nil 30/07 15) Gem of Dahej AtlanTIC S.Acid nil 5,997 nil 30/07 16) Ram Prasad Essar I.ORe 100,000 nil nil 31/07 17) Vishva Vinay Libra I.Ore 70,000 nil nil 31/07 18) John1 Eshwar Pet Coke nil 32,930 nil 31/07 19) Ten Yoshi maru Bss s.coal nil 55,000 nil 31/07 20) Navios Orbiter Sail Coking Coal nil 50,000 nil 31/07 21) Sulphur Guardian Jyothi Moltn Sulphu nil 12,014 nil 31/07 22) Honor Pescadores Puyvast GB 4,000 nil nil 01/08 23) Moonray Ula m.scale 25,000 nil nil 01/08 24) Power Loong Jyoth Urea nil 49,562 nil 01/08 25) Dawn Mathura ATLANTIC HSD nil 25,000 nil 01/08 26) Xi Bo Lin Admiral Pig Iron 30,000 nil nil 02/08 27) Cerba Integral C.coal nil 77,827 nil 02/08 28) Padmini bss c.coal nil 73,502 nil 02/08 29) Zambesi Eshsar Pet Coke nil 25,282 nil 02/08 30) Best Trader Posiedon I.ORe 50,000 nil nil 03/08 31) ILC Freindship Eskwar Anode Carob nil 5,807 nil 03/08 32) OEL Victory RELAY Cont nil nil 250/250 03/08 33) Gandhar AVBGPR CRude Oil nil 80,000 nil 03/08 34) Tuo Fu Jyothi Dap nil 43,999 nil 04/08 35) Gas Cat Seatrans A.Ammonia nil 5,400 nil 05/08 36) Almarona GAC A.Ammonia nil 6,000 nil 05/08 37) Eugenia Jyothi Rock Phos nil 46,187 nil 05/08 38) Euro Max BTL Cont nil nil 450/500 05/08 39) AL Saffiah GAC Monomer nil 10,050 nil 05/08 40) Bhashundhara osl I.Ore 22,000 nil nil 08/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL