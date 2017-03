Aug 08Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Working Vessels 17 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 30 Total Vessels 61 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V JAG RAHUL SAIL Iron Ore 07/08 ----- ----- nil TOCOM nil 50,900 2) M.V VISHVA ANAND POSEIDON Iron Ore 31/07 ----- ----- 23,500 nil nil 18,399 3) M.V MAERSK DARL MAERSK LINE CNTR 07/08 ----- ----- nil 11,634 nil 17,177 4) M.V KIBALI LOTUS Yellow Peas 31/07 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 5) LPG/C. AYAME ATLANTIC LPG 31/07 ----- ----- nil 8,946 nil 3,000 6) M.V JOHN - 1 ESHWAR PET Coke 31/07 ----- ----- nil 4,860 nil 2,375 7) M.V SAM WOLF BENLINE Urea 28/07 ----- ----- nil 5,130 nil 4,809 8) M.V OCEAN STAR IOS Maize 05/07 ----- ----- 3,350 nil nil 6,341 IOS S. Coils 05/07 ----- ----- nil 633 nil COMP ESSKAY S S I.SAND 05/07 ----- ----- 3,000 nil nil 8,200 9) M.V POWER LOONG JYOTHI SHI Urea 01/08 ----- ----- nil 7,430 nil 10,036 10) M.V PADMINI B.S.S Coking Coal 04/08 ----- ----- nil 15,000 nil 15,162 11) M.V CERBA INTEGRAL Coking Coal 03/08 ----- ----- nil 12,500 nil 17,662 12) M.V TEN YOSHI MAR B.S.S Steam Coal 02/08 ----- ----- nil 9,990 nil 13,174 13) M.V AFRICAN ORCHI ESHWAR SHIP Steel Cargo 29/07 ----- ----- 975 nil nil 14,525 14) M.V STAR SEA CO G.P.R.S.P.L Iron Ore 02/08 ----- ----- 11,830 nil nil 4,400 15) M.T JAG PRACHI ATLANTIC FO & LSHS 06/08 ----- ----- 10,400 nil nil 10,400 16) M.T SOUTHERN WA ATLANTIC Styre & IPA 03/08 ----- ----- nil 1,145 nil 8,580 17) M.V CENTENARIO BL SEATRANS R.Phosphate 30/07 ----- ----- nil 6,800 nil 5,851 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Kibal Lotus yellos peas nil 12,000 nil 31/07 --- 2) Thanh Tuy Tinna Lime Stone nil 6,000 nil 01/08 --- 3) Kamlesh Essar I.ORe 106,000 nil nil 04/08 --- 4) Asphat Alliance AtlantiC Bitumen 4,000 nil nil 04/08 --- 5) Tuo Fu JyOTHI SHIP Dap nil 43,999 nil 04/08 --- 6) ILC Friendship Eshwar Anode nil 5,807 nil 04/08 --- 7) MCT Alioth Esskay Palm Meth 3,770 nil nil 06/08 --- 8) Sampurna Swarajya ATLANTIC MS&HSD 14,000 nil nil 06/08 --- 9) Gas Cat Seatrans A.Ammonia nil 5,400 nil 06/08 --- 10) Dubai Galtic GAC UREa nil 43,666 nil 06/08 --- 11) C Almornia GAC A.Ammonia nil 6,000 nil 06/08 --- 12) Ruby Halo Bothra I.Ore 35,000 nil nil 07/08 --- 13) AL Saffiah GAC Styrene Mon nil 10,050 nil 07/08 --- 14) Dawn Meerut AtlANTIC MS nil 2,781 nil 07/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Wikanda Naree Sree Binni I.ORe 40,000 nil nil 08/08 2) Genco Ocean Puyvast Ste Pl/GB 10,000/4,000 nil nil 08/08 3) Tamil Anna Seaport T.cOal 45,000 nil nil 08/08 4) Tamil Kamaraj Seaport T.cOal 20,000 nil nil 08/08 5) Nara IOS FO 31,000 nil nil 08/08 6) MAPLE 2 Atlatic LPG nil 21,000 nil 08/08 7) Moonray ULA Mill Scale 25,000 nil nil 09/08 8) Spar Sirius EversuM Dolomite nil 40,689 nil 09/08 9) Jag Aanchal ATLANTIC HSD nil 30,000 nil 09/08 10) Mercury Glory AtlanTIC Crude Oil nil 255,140 nil 09/08 11) Furnest Kidla SC&CO I.ORe 40,000 nil nil 10/08 12) Golden chi Monship C.Soda nil 10,000 nil 10/08 13) Silver Fern Focus CNTR nil nil 300/400 10/08 14) Jindal Tarini Synergy T.Logs nil 4,600 nil 10/08 15) Qin Hai Jyothi UREA nil 38,500 nil 11/08 16) Kota Permassan Seaways CNTR nil nil 100/100 11/08 17) Fairchem JMB S.Acid nil 3,000 nil 12/08 18) APL Bangkok APL CNTR nil nil 500/400 12/08 19) TBN SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 13/08 20) Birch ESS Pet Coke nil 23,042 nil 13/08 21) Highbury Park JMB P.Acid nil 9,952 nil 13/08 22) Tuhina Essar Lime Stone nil nil 11,820 13/08 23) Best Trader PosEIDON I.ORe 50,000 nil nil 14/08 24) TBN SAIL COking Coal nil 50,000 nil 14/08 25) Ultra Panchane ACT Mag I.ORe 70,000 nil nil 14/08 26) Gaewont SAIL COking Coal nil 50,000 nil 15/08 27) Eugenia Jyothi SHIP Rock Phosp nil 46,187 nil 17/08 28) Bashundra OSL I.ORe 22,000 nil nil 18/08 29) King Hadley Esskay Steam Coal nil 59,252 nil 18/08 30) King Feliepe BSS Steam Coal nil 56,000 nil 18/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL