Aug 13Port conditions of Visakhapatnam as of Tuesday Port summary: Working Vessels 12 Waiting Vessels 09 Expected Vessels 32 Total Vessels 53 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V JAG RAHUL SAIL Iron Ore 07/08 ----- ----- TOCOM nil nil 35,144 4) M.V APL BANGKOK APL INDIA CNTR 12/08 ----- ----- nil nil 846 148 6) M.V KIBALI LOTUS Yellow Peas 31/07 ----- ----- nil 3,700 nil 540 7) M.V DUBAI GA GAC Urea 06/08 ----- ----- nil 7,290 nil 19,969 8) M.V ILC FRIENDSHI ESHWAR SHIP P.Anodes 04/08 ----- ----- nil 1,190 nil 3,787 9) M.V QIN HAI JYOTHI SHIP Urea 11/08 ----- ----- nil 5,130 nil 32,900 10) M.V TUO FU 1 JYOTHI SHIP DAP 04/08 ----- ----- nil 7,940 nil 32,702 11) M.V SPAR SIRIUS EVERSUN D & L.Stone 08/08 ----- ----- nil 7,500 nil 20,187 13) M.V FURNESS ST K S.C & CO Iron Ore 11/08 ----- ----- 15,950 nil nil 1,550 14) M.V AFRICAN ORCHI ESSKAY SHIP Steel Cargo 29/07 ----- ----- 1,110 nil nil 1,744 15) M.T ORCHIDS ATLANTIC FO 12/08 ----- ----- nil 350 nil 5,230 16) M.T NARA IOS FO 08/08 ----- ----- 4,500 nil nil 12,000 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Kamlesh Essar I.ORe 106,000 nil nil 04/08 --- 2) Asphat Alliance AtlantiC Bitumen 4,000 nil nil 04/08 --- 3) Genco Ocean Puyvast S Plates/GB 10,000 nil nil 08/08 --- 4) MAPLE 2 AtlantIC LPG nil 21,000 nil 08/08 --- 5) Tamil Anna Seaport T.COal 45,000 nil nil 08/08 --- 6) Jag Aanchal ATLANTIC HSD nil 30,000 nil 09/08 --- 7) MErcury Glory AtLANTIC Crude Oil nil 100,140 nil 09/08 --- 8) Suvarna Swarajya AtlanTIC Naptha&SKO 14,000 nil nil 12/08 --- 9) Jindal Tarini Synergy T.LOgs nil 4,600 nil 12/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Dubai Galtic BSS I.Ore 40,000 nil nil 13/08 2) Tuhina Essar Lime Stone nil nil 11,820 13/08 3) Akeniz EsHWAR SHIP Alumina 30,600 nil nil 13/08 4) Vishwa Dikshta Seaport T.COal 45,000 nil nil 13/08 5) Highbury Park JMB P.Acid nil 9,952 nil 13/08 6) Tuhina Essar Lime Stone nil 11,820 nil 13/08 7) Kenza Sravan FO&LDO nil 3,992 nil 13/08 8) Bashundra OSL I.ORe 22,000 nil nil 14/08 9) Wadi Alboston BSS I.Ore 35,000 nil nil 14/08 10) Birch ESS Pet cOke nil 23,042 nil 14/08 11) Maersk Durby Maersk CNTR nil nil 897/100 14/08 12) Jag Padma ATLANTIC HSD nil 40,000 nil 14/08 13) Fairchem JMB S.Acid nil 3,000 nil 15/08 14) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 15/08 15) Ultra Panchane ACT Mag I.ORe 70,000 nil nil 16/08 16) Chandi Prasad Essar I.ORe 100,000 nil nil 16/08 17) Khadzia Jahan Eshwar SHIP CP Coke 30,000 nil nil 16/08 18) Gaewont SAIL COking Coal nil 50,000 nil 16/08 19) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 16/08 20) Best Trader Poseidon I.ORe 50,000 nil nil 17/08 21) ITT Jagur Poseidon Stone Aggr 2,200 nil nil 17/08 22) Eugenia Jyothi SHIP Rock Phos nil 46,187 nil 17/08 23) Viswa Chetna SAIL COking Coal nil 50,000 nil 17/08 24) CBM Edenoud NavSHIP Urea nil 33,000 nil 18/08 25) King Hadley Esskay Steam Coal nil 59,252 nil 18/08 26) King Feliepe BSS Steam Coal nil 56,000 nil 18/08 27) TCI Prabhu GPRSPL Fo G/T.Logs 3,000 2,500 nil 19/08 28) Seregent Benline Trns Naptha 28,000 nil nil 19/08 29) Cos Cherry Integral M.Ore nil 20,000 nil 19/08 30) Passat Spring BTL CNTR nil nil 450/450 19/08 31) Maharaj Agarsen AVBGPR Crude Oil nil 137,731 nil 19/08 32) Angel Esskay C.Soda nil 16,000 nil 20/08 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL