Aug 22Port conditions of Visakhapatnam as of Thursday Port summary: Woking Vessels 15 Waiting Vessels 10 Expected Vessels 34 Total Vessles 59 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) MV SHANDO SC & CO I.ORE FINES 21/08 ----- ----- 22,000 nil nil 13,139 2) MV MAERSK DALTON MAERSK CNTR 21/08 ----- ----- nil nil 12,900 7,664 3) MV JS COMET ADMIRAL Pig Iron 16/08 ----- ----- 11,080 nil nil 4,220 4) MV KHADIZA JAHAN ESHWAR CP COKE 22/08 ----- ----- TOCOM nil nil 30,000 5) MV QIN HAI JYOTHI Urea 11/08 ----- ----- nil 3,560 nil 4,003 6) MV PATAGONIA JYOTHI DAP 20/08 ----- ----- nil 2,550 nil 31,089 7) MV KING HADLEY ESSKAY S.S Pet Coke 18/08 ----- ----- nil 15,000 nil 10,248 8) MV COS CHERRY INTEGRAL M.Ore 19/08 ----- ----- nil 3,500 nil 4,520 9) JUBILEE -V B.S.S R. Phosphate n.a. ----- ----- nil 2,000 nil COMP 10) MV JIA TAI ESSKAY S.S Steel Cargo 19/08 ----- ----- 3,263 nil nil 7,139 11) MV SENORITA SREE BINNI I.ORE CLO 21/08 ----- ----- 2,500 nil nil 39,700 12) MV BASHUNDHARA-1 OSL Iron Ore 20/08 ----- ----- 8,100 nil nil 12,279 13) MT VICTORY ATLANTIC M.S & HSD 19/08 ----- ----- nil TOCOM nil 8,955 14) MV SANMAR SERENADEATLANTIC HSD 17/08 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 15) MV EUGENIA B JYOTHI R. Phosp 17/08 ----- ----- nil 6,114 nil 32,145 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Genco Ocean Puyvast Steel Cargo 1,800 nil nil 07/08 --- 2) Tamil Anna Seaport T.COal 45,000 nil nil 08/08 --- 3) Jag Aanchal AtlANTIC Hsd nil 15,000 nil 09/08 --- 4) Prem Mala AtlANTIC Hsd nil 12,000 nil 15/08 --- 5) Chandi Prasad Essar I.Ore 100,000 nil nil 16/08 --- 6) Best Trader PosEIDON I.Ore 50,000 nil nil 17/08 --- 7) Ruby Halo BSS I.ORe 12,000 nil nil 18/08 --- 8) CMB Edouard NavSHIP I.Ore 33,000 nil nil 19/08 --- 9) Angel Essay C.Soda nil 16,000 nil 21/08 --- 10) Yangzte Star JM BAXI CRude Oil nil 144,890 nil 21/08 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) New Lulian Hai Posiedon I.Ore 20,000 nil nil 22/08 2) Wadi Albaston BSS I.Ore 35,000 nil nil 22/08 3) Sanmar Stanza Sravan Hsd nil 6,468 nil 22/08 4) Double Paradise Chowgule I.ORe 70,000 nil nil 23/08 5) Anasta Asia NavSHIP I.ORe 27,500 nil nil 23/08 6) Danceflora SW GAC I.SAnd 12,500 nil nil 23/08 7) Bochem Chennai Integral Bio-Diesel 7,500 nil nil 23/08 8) Suvarna Swarajya ATLANTIC HSD&MS 13,000 nil nil 23/08 9) Sampurna Sw ATLANTIC Natpha 5,000 5,000 nil 23/08 10) Karoline Snung JMB Rock Pho nil 17,600 nil 23/08 11) Kota Puri Seaways CNTR nil nil 100/100 23/08 12) Allcargo Laxmi Synergy T.Logs nil 5,564 nil 23/08 13) Sher Punjab SC&CO I.Ore 35,000 nil nil 24/08 14) Goldengate Park Jyothi S.Acid nil 8,710 nil 24/08 15) Mandarin Hantong Seatrans Steam Coal nil 55,000 nil 24/08 16) Aristos Eshwar Pet cOke nil 24,540 nil 24/08 17) Gem of Paradip Esskay Bauxite nil 30,000 nil 24/08 18) Grand Royal Bss I.ORe 35,000 nil nil 25/08 19) Rose Diamond Jyothi S.Acid nil 5,248 nil 25/08 20) Unity Relay CNTR nil nil 250/250 25/08 21) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 25/08 22) Federal Tambo Seahorse M.Ore nil 26,789 nil 25/08 23) Ram Prasad Essar I.Ore 85,700 nil nil 26/08 24) JL Roterdam JMB P.Acid nil 5,000 nil 26/08 25) Ulusoy SAIL Coking Coal nil 50,000 nil 26/08 26) Euro Max BTL CNTR nil nil 450/500 26/08 27) Southern Falcon ATLANTIC Styrene nil 7,500 nil 26/08 28) Southern Jagur Esskay P.Acid nil 12,000 nil 28/08 29) Marigoula BSS STeam Coal nil 28,950 nil 28/08 30) Dubai Knight SAIL Coking Coal nil 30,000 nil 28/08 31) Universel Durban EshWAR Pet cOke nil 22,000 nil 28/08 32) Cast Legate SAIL Coking Coal nil 51,224 nil 30/08 33) Tesoro GPRSPL Sulphur nil 21,256 nil 02/09 34) Elbe GFSA Coking Coal nil 73,303 nil 05/09 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL