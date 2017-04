Oct 04Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Working Vessels 16 Waiting Vessels 14 Expected Vessels 29 Total Vessels 59 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V TAMARITA GPRSPL I.ORE FINES 02/10 ----- ----- 29,000 nil nil 22,020 2) M.V VISHVA VINAY SAIL Coking Coal 03/10 ----- ----- nil 29,000 nil 21,000 3) M.V UNITY RELAY CNTR 02/10 ----- ----- nil nil 4,041 9,806 4) M.V HANJIN MANZ HANJIN CNTR 02/10 ----- ----- nil nil 250 15,811 5) M.T SUVARNA SWA ATLANTIC TRAN / HSD 01/10 ----- ----- nil 7,006 nil COMP 6) M.T SAMPURNA SWA ATLANTIC TRAN / HSD 02/10 ----- ----- nil 7,006 nil COMP 7) M.V BI JIA SHAN BSS Steam Coal 29/09 ----- ----- nil 6,200 nil 45,440 8) M.V ARUNDEL C INTEGRAL S.Car & G.Bl 27/09 ----- ----- 582 nil nil 418 9) M.V LADY CELINE KR & SONS A. NITRATE 29/09 ----- ----- nil 2,232 nil 18,572 10) M.T HULIN ESSKAY CAUSTIC SODA 02/10 ----- ----- nil 10,193 nil COMP 11) M.V NOSCO GLORY I.O.S UREA 01/10 ----- ----- nil 2,310 nil 47,209 12) M.V AKIJ WAVE EVERSUN GYPSUM 01/10 ----- ----- nil 17,000 nil 13,500 13) M.V MYKONOS SEAS SREE BINNI I.ORE FINES 01/10 ----- ----- 17,250 nil nil 19,050 14) M.V OLYMPUS ESHWAR SHIP Pet Coke 28/09 ----- ----- nil 10,722 nil COMP 15) M.V LIQUID SUCCES JM BAXI CAUSTIC SODA 02/10 ----- ----- nil 7,048 nil COMP 16) M.T OCEAN AUTUMN ATLANTIC NAPTHA 02/10 ----- ----- 9,700 nil nil 21,300 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Yangtze Xing Zhon Posideon I.ORe 50,000 nil nil 06/09 --- 2) Ram Prasad Essar I.ORe 85,700 nil nil 18/09 --- 3) Gandhar AVBGPR CRude Oil nil 140,000 nil 23/09 --- 4) Jag Aanchal ATLANTIC HSD nil 32,000 nil 23/09 --- 5) Athenian Harmony ATLANTIC CRude Oil nil 90,000 nil 30/09 --- 6) Dawn Mathura ATLANTIC HSD&MS nil 22,000 nil 30/09 --- 7) Jai Krishna Synergy T.Logs nil 5,300 nil 02/10 --- 8) TCI Xps GPRSPL T.Logs nil 2,552 nil 02/10 --- 9) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 02/10 --- 10) Malavika Essar I.ORe 55,000 nil nil 03/10 --- 11) Widar SC&CO I.Ore 55,000 nil nil 03/10 --- 12) Vinalines Sunrise Seatrans Steam Coal nil 32,000 nil 03/10 --- 13) Prudent Sravan HSD nil 8,000 nil 03/10 --- 14) Prem Mala ATLANTIC HSD&MS Oil nil 13,500 nil 03/10 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Eastern Star EsskAY Steel Slabs 22,000 nil nil 04/10 2) Belltatrix SAIL COking Coal nil 50,000 nil 04/10 3) Southern Royal ATLANTIC Styrene Mon nil 9,500 nil 04/10 4) Anne Sofie GPRSPL Crane nil 1,607 nil 04/10 5) Jin Zhou SC&CO I.Ore 35,000 nil nil 05/10 6) Changyang Pioneer Infinity Urea nil 52,487 nil 05/10 7) Gas Cat Seatrans A.Ammonia nil 9,500 nil 05/10 8) Orsolinna IOS Urea nil 53,870 nil 05/10 9) Chipt Star JMB Wood Chips nil 40,000 nil 05/10 10) Silver Fern Focus CNTR nil nil 300/300 05/10 11) Kang Fu KR&Sons I.ORe 45,500 nil nil 06/10 12) Taikli Puyvast I.SAnd 10,000 nil nil 06/10 13) Rook Span Pig Iron 33,000 nil nil 06/10 14) Angel Esskay C.Soda nil 10,251 nil 06/10 15) BW Daunta IOS LPG nil 25,000 nil 06/10 16) United Amora Puyvast S Plates/GB 10,000 nil nil 07/10 17) ST Andrew Monship Alumina 30,600 nil nil 07/10 18) Emerland Navship Alumina 3,000 nil nil 07/10 19) Sichem Pace Seatrans S.Acid nil 9,900 nil 07/10 20) Alaed IOS Am Nirate nil 7,515 nil 07/10 21) Euro Max BTL CNTR nil nil 450/500 07/10 22) Sarwajahan OSL I.Ore 17,000 nil nil 09/10 23) Vinalines Star bSS Mill scale 22,000 nil nil 10/10 24) TCI Prabhu GPRSPL F Gr/T.Logs 3,000 2,500 nil 10/10 25) MTM Tokyo JMB P.Acid nil 12,584 nil 10/10 26) Maple Opal BSS Steam Coal nil 23,900 nil 10/10 27) Arkas BSS Steam Coal nil 55,000 nil 10/10 28) Aquamarine Benline Coal nil 4,400 nil 11/10 29) RYSY BSS COking Coal nil 75,000 nil 15/10 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL