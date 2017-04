Nov 15Port conditions of Visakhapatnam as of Friday Port summary: Working Vessels 18 Waiting Vessels 18 Expected Vessels 41 Total Vessels 77 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V BI JIA SHAN SC & CO I.ORE FINES 13/11 ----- ----- 4,800 nil nil 29,603 2) M.V UNITY VCTPL CNTR 14/11 ----- ----- nil nil 5,903 7,903 3) M.T MAHARAJ AGR AVB GPR CRUDE OIL 25/10 ----- ----- nil TOCOM nil 140,000 4) M.T SWARNA KAVERI ATLANTIC HSD 11/11 ----- ----- nil 25,500 nil 7,662 5) M.V UNITED TAM PUYVAST Steel & Gra 31/10 ----- ----- 496 nil nil 7,447 6) M.V SIOUX MAIDEN ESHWAR C.P. COKE 05/11 ----- ----- 11,310 nil nil 8,743 7) M.V VINALINES OC CHOWGULE Steel Cargo 31/10 ----- ----- 1,083 nil nil 7,365 8) M.V HONGXIN BLUE SI.O.S DAP 13/11 ----- ----- nil 7,560 nil 23,818 9) M.V ARRILAH NAVSHIP STEAM COAL 08/11 ----- ----- nil 6,000 nil 217 10) M.V IKAN BAGAT INTEGRAL COKING COAL 09/11 ----- ----- nil 3,330 nil COMP 11) M.V I T T PUMA GPR SPL TIMBER LOGS 10/11 ----- ----- nil 600 nil 917 12) M.V COCO GYUN EVERETT TIMBER LOGS 01/11 ----- ----- nil 2,418 nil 5,001 13) M.V PINE LEADER AS SHIPPING GB 10/11 ----- ----- 2,160 nil nil 11,340 14) M.V OLYMPIAS INFINITY Steam Coal 03/11 ----- ----- nil 12,380 nil 5,940 15) M.V TAMIL KAMARAJ SEAPOL Thermal Coal 12/11 ----- ----- 22,000 nil nil 940 16) M.V AFRICAN ORCHI ESSKAY Steel Cargo 28/10 ----- ----- 648 nil nil 40 17) M.V ROSE BALSAM SAIL COKING COAL 10/11 ----- ----- nil 11,880 nil COMP 18) M.V AS ELYSIA JYOTHI UREA 12/11 ----- ----- nil 5,400 nil 12,905 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Nosco Trader Royal Maize 6,500 nil nil 27/10 --- 2) Selin M Navship I.Ore 30,700 nil nil 02/11 --- 3) Vinaship sea Esskay steel slabs 25,000 nil nil 02/11 --- 4) Rainbow SEAWAYS Steel Cargo 20,000 nil nil 04/11 --- 5) Loreto Navship Steam cOal nil 40,550 nil 07/11 --- 6) Teamworth No2 SEAWAYS Steel Cargo 10,000 nil nil 09/11 --- 7) Parnon BSS I.ORMills 31,250 nil nil 10/11 --- 8) Lambi InteGRAL S Coils/GB 8,500 nil nil 10/11 --- 9) Ocean Probe Focus CNTR nil nil 188/300 10/11 --- 10) Quang Minh James P b Anodes nil 5,137 nil 10/11 --- 11) Eternity C BSS M.Ore nil 17,770 nil 11/11 --- 12) New Vision IOS CRude Oil nil 138,169 nil 11/11 --- 13) Red seto Peninsular I.ore 70,000 nil nil 12/11 --- 14) AS Elysia Esskay Steel Cargo 26,000 nil nil 12/11 --- 15) Thunia Essar I.ORA.Coal 12,500 8,500 nil 13/11 --- 16) Venture SW GAC I.SAnd 12,500 nil nil 14/11 --- 17) Asphat Alliance AtlantiC Bitumen 4,500 nil nil 14/11 --- 18) Prudent Sravan Hsd nil 11,000 nil 14/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Mandrain Crown ChowguLE I.ORe 44,000 nil nil 15/11 2) Star Athena Sreebinni I.Ore 45,000 nil nil 15/11 3) Admire Coral PuyvAST GB 10,000 nil nil 15/11 4) Swarna Kalash AtlantIC MS&SKOHSD 21,000 7,606 nil 15/11 5) Jag Prachi ATLANTIC FO&LSHS 21,000 nil nil 15/11 6) Clipper Iyo EsHWAR Pet coke nil 26,749 nil 15/11 7) OEL Victory Relay CNTR nil nil 250/250 15/11 8) Anton Topic Eversun D L sTone nil 44,000 nil 15/11 9) Swarna Kalash AtlantIC Naptha nil 2,500 nil 15/11 10) Mairni Posiedon I.ORe 58,650 nil nil 16/11 11) Orchids AtlantIC FO&LSHS 26,000 nil nil 16/11 12) Aurora Pearl Seatrans DAP nil 34,997 nil 16/11 13) Wadi Safaga SAIL COking Coal nil 46,000 nil 16/11 14) Kota Puri SEAWAYS CNTR nil 5,000 nil 16/11 15) Water breeze AtlantIC Acetone nil 2,001 nil 16/11 16) Orient Transit Admiral Mill Scale 17,000 nil nil 17/11 17) Ultra Regina BSS MOP nil 25,000 nil 17/11 18) King Island Seahorse M.Ore nil 16,500 nil 17/11 19) Zhen Yuang Monship C.Soda nil 8,000 nil 17/11 20) Jin Zhou SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 18/11 21) Triton Hawk Pennisular I.ORe 70,000 nil nil 18/11 22) Vinalinnes Star BSS Mill Scale 22,000 nil nil 18/11 23) Olympias EsHWAR CP Coke 15,000 nil nil 18/11 24) Tci Prabhu GPRSPL F Gra/t.logs 3,000 2,500 nil 18/11 25) Captain V Lionos Jyothi Rockphospate nil 49,965 nil 18/11 26) Q Keen SAIL COking Coal nil 45,500 nil 18/11 27) Euro Max BTL CNTR nil nil 450/500 18/11 28) Ayame AtlantIC Prop & But nil 29,552 nil 18/11 29) Fabulos SW Essskay I.Sand 11,050 nil 450/500 19/11 30) Geiownt KR&Sons COking Coal nil 77,326 nil 19/11 31) Huge Sw Esskay I.SAnd 11,000 nil nil 20/11 32) Solent BSS MOP nil 16,079 nil 20/11 33) Iris SeatraNS S.Acid nil 5,507 nil 20/11 34) Akdenisiz Seacresct M.ORe nil 11,966 nil 20/11 35) Jervis Bay Maersk CNTR nil nil 400/100 20/11 36) Sulphur Guardian Jyothi Molten Sulp nil 12,000 nil 21/11 37) DL Aster Seaport C.Soda nil 11,794 nil 21/11 38) Diamond sTar ASShipping S Plates/GB 5,000 nil nil 26/11 39) Vishwa bandhan JM Baxi Rockphospate nil 29,500 nil 26/11 40) Porthos SeatRANS Rockphospate nil 44,000 nil 28/11 41) Sealion ATLANTIC CRude Oil nil 253,678 nil 29/11 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL