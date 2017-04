Nov 25Port conditions of Visakhapatnam as of Monday Port summary: Working Vessels 21 Waiting Vessels 15 Expected Vessels 31 Total Vessels 67 Vessels berthing today nil Working Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Arrival Berth Sail Load Unload I/E Balance ------Dates------ Tonnes/Units TEU Tonnes ********************************************************************************************** 1) M.V CAPTAIN V LIV JYOTHI Rockphosp 18/11 ----- ----- nil TOCOM nil 39,983 2) M.V TRITON HAWK PENINSULAR Iron Ore 12/11 ----- ----- 22,900 nil nil 29,100 3) M.V CARAVEL PR RELAY CNTR 24/11 ----- ----- nil nil 1,142 1,867 4) M.V AEGEAN EXP FOCUS SHIP CNTR 23/11 ----- ----- nil nil 13,761 2,301 5) M.T NEW VISI I.O.S CRUDE OIL 11/11 ----- ----- nil TOCOM nil 23,169 6) f.c RAVI B B.S.S VFOP 11/11 ----- ----- nil n.a. nil n.a. 7) M.V TCI PRABHU G.P.R.S.P.L FOOD GRAINS 18/11 ----- ----- TOCOM nil nil 3,000 8) M.V AS ELYSIA ESSKAY SHIP Steel Cargo 12/11 ----- ----- 3,554 nil nil 22,525 9) M.V UNITED TAMBOR PUYVAST Steel & Gran 31/10 ----- ----- 900 nil nil COMP 10) M.V RAINBOW SEAWAYS Steel Cargo 04/11 ----- ----- 3,082 nil nil 5,696 11) M.V AURORA PEARL SEATRANS Di-Am Phosp 17/11 ----- ----- nil 12,080 nil 5,119 12) M.V GEIWONT SAIL Coking Coal 19/11 ----- ----- nil 3,956 nil COMP 13) M.V Q. KEEN SAIL Coking Coal 20/11 ----- ----- nil 19,500 nil 500 14) barge JUBILEE V BSS ROCK PHOS 20/11 ----- ----- nil 400 nil COMP 15) M.V GRETA CHOWGULE Iron Ore 19/11 ----- ----- 10,000 nil nil 33,800 16) M.V GOOD TRADE SEAPOL Thermal Coal 22/11 ----- ----- 10,027 nil nil COMP 17) M.V VINASHIP SEA ESSKAY Steel Cargo 02/11 ----- ----- 5,746 nil nil 11,772 18) M.V LORETO NAVSHIP Steam Coal 07/11 ----- ----- nil 12,240 nil 15,300 19) M.V DL ASTER SEAPORT SER Cau Soda 22/11 ----- ----- nil 1,750 nil 44 20) M.T SWARNA MALA ATLANTIC MS & HSD Oil 19/11 ----- ----- nil 3,800 nil COMP ATLANTIC NAPTHA &SKO 19/11 ----- ----- 6,100 nil nil 4,900 21) Barge JUBILEE-6 B.S.S Rockphosp 19/11 ----- ----- nil 100 nil 400 Waiting Vessels --------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Arrival Date Tonnes/Units TEU TBT ************************************************************************************** 1) Nosco Trader Royal Maize 6,500 nil nil 27/10 --- 2) Team Worth No 2 Seaways S Cargo/Gran 10,000 nil nil 09/11 --- 3) Parnon BSS I.ORMills S 31,250 nil nil 10/11 --- 4) Orient Transit Admiral Millscale 15,000 nil nil 18/11 --- 5) Yaan Byae Everett T.Logs nil 4,200 nil 20/11 --- 6) Fabulos SW Esskay I.Sand 11,050 nil nil 21/11 --- 7) Ultra Regina BSS MOP nil 50,000 nil 21/11 --- 8) Liberty Prudentia BSS Steam cOal nil 50,245 nil 21/11 --- 9) Anton Topic Eversun Do & L Stone nil 44,000 nil 21/11 --- 10) Akdenisiz Seacresct M.ORe nil 11,966 nil 22/11 --- 11) Jag Rahul ChoWGULE I.ORe 44,000 nil nil 23/11 --- 12) Fanja Glory Steel Plates 6,000 nil nil 23/11 --- 13) China Spirit IntegRAL Met cOke nil 11,000 nil 23/11 --- 14) Rickmers Chittaon ULA Steel Cargo nil 6,000 nil 24/11 --- 15) Front Glory GAC CRude Oil nil 135,000 nil 24/11 --- Expected Vessels ---------------- S.NO Vessels name Agent Cargo Load Unload I/E Expected Tonnes/Units TEU DOA ******************************************************************************* 1) Malavika Essar I.ORe 55,000 nil nil 25/11 2) Chris GR Sree Binni I.ORe 55,000 nil nil 25/11 3) Tamil Kamaraj SeapoL T.COal 44,000 nil nil 25/11 4) King Island Sree Binni I.ORe 35,000 nil nil 25/11 5) BC Chatterjee ATLANTIC HSD,Naptha 20,000 4,999 nil 25/11 6) APL Bangkok APL CNTR nil nil 400/500 25/11 7) Desh Shanthi AVBGPR CRude Oil nil 143,000 nil 25/11 8) Jag Padma ATLANTIC HSD nil 14,922 nil 25/11 9) Diamond sTar ASShipping S Plat/GB 5,000 nil nil 26/11 10) Imperial Eagle GAC I.Ore 50,000 nil nil 26/11 11) Gem of Paradip Seapol T.COal 39,000 nil nil 26/11 12) ARK Pioneer ATLANTIC S.ACid nil 7,000 nil 26/11 13) Vishwa bandhan JM Baxi Rockphospate nil 29,500 nil 26/11 14) Kiran Africa Poseidon I.ORe 54,500 nil nil 27/11 15) Huge Sw Esskay I.SAnd 11,000 nil nil 27/11 16) Porthos SeatRANS Rockphospate nil 44,000 nil 27/11 17) AL Saffiah GAC Styrene nil 7,800 nil 27/11 18) Gas Master Seatrans A.Ammonia nil 4,000 nil 28/11 19) Bulk Chile Eshwar Pet Coke nil 35,050 nil 28/11 20) Delice ATLANTIC C.Soda nil 16,842 nil 28/11 21) Sealion ATLANTIC CRude Oil nil 253,678 nil 29/11 22) Jin Zhou SC&CO I.ORe 35,000 nil nil 30/11 23) Chemstar Stellar Seatrans S.ACid nil 9,450 nil 30/11 24) Yaasa Asen Admiral Bauxite nil 53,791 nil 30/11 25) Ocean Probe FOCUS SHIP CNTR nil nil 516/500 30/11 26) Roya Maersk GAC FO 30,000 nil nil 01/12 27) Run Ze Esskay SHIP Acestone nil 2,454 nil 01/12 28) Ulusoy Seatrnas Steam cOal nil 78,000 nil 02/12 29) SCL Bern WMSPL Gen Cargo nil 3 nil 02/12 30) Passat Spring BTL CNTR nil nil 400/450 02/12 31) Vinalines Star bSS Millscale 22,000 nil nil 05/12 NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL