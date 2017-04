12Aug14 India Port 1 Conditions:Visakh apatnam Port summary Woking Vessels 20 Waiting Vessels 16 Expected Vessels 37 Total Vessles 73 Vessels berthing nil today Working Vessels S.NO Vessels Agent Cargo Arrival Berth Sail Loaded Unloade Imp/E Balance name d xp 1 m.v CONDOR NAVSH Steam 1,780 43,300 IP Coal 2 m.v.BEKS INFIN Iron Ore 36,550 COMP YILMAZ TY 3 m.v GOLDEN B.S.S Steam 16,000 4,912 SAKURA Coal 4 m.v PASSAT B.T.L I & TOCOM 34,300 SUMMER Contain ers 5 Lpg.C/JAG K.R & L.P.Gas 11,000 15,100 VISHNU SONS 6 m.v TAY ADMIR Steel 2,934 5,918 SON - II AL Cargo 7 m.v TAN TINNA Lime 1,940 3,805 BINH 22 VIETR Stone A 8 m.v TAN ESSKA Steel 4,102 15,745 BINH 69 Y Cargo SHIPP ING 9 m.v I.O.S Muriate Of 688 COMP ALEXANDRIT Potash 10 m.v AS SEAHO Manganese Ore 11,500 3,909 VALDIVIA RSE 11 m.v MYKALI NAVSH Steam 13,500 9,535 IP Coal 12 m.v TAN SYNER Timber 2,432 1,674 BINH 28 GY Logs 13 m.v SAIL Lime 1,550 COMP PORTHOS Stone 14 m.v CLOUD SREE Iron Ore 20,000 23,100 BINNI 15 m.t AL GAC Styrene & 5,927 1,047 SHAFFIAH Methonal 16 m.t ATLAN Fuel Oil & LD 6,800 7,700 ORCHIDS TIC Oil WAITING VESSELS S.NO Vessels Agent Cargo Loading Unloa Imp/Exp Arrival Date name ing Tonnes/Unit TEU/Uni TBT t 1 Free Hero ESSKA Steel 12000 07/07/14 Y S.S Plates 2 Suvarna ATLAN MS 25000 12/07/14 Swarajya TIC 3 Grand Navsh I.ORe 35000 30/07/14 Royal ip 4 Stalo inter Steam 30000 31/07/14 ocn Coal 5 Chandi Essar I.ORe 80000 02/08/14 Prasad 6 Star IOS MS 4000 04/08/14 7 Sampurna atlan MS,SKO& 27000 09/08/14 Swarajya tic HSD 8 Ishwari Essar I.Ore 80000 10/08/14 LOGIS TICS 9 Sanmar Atlat Transhi 7000 10/08/14 Majesty nic pment HSD 10 Polaris Atlan M.Clori 3949 10/08/14 Stardom tic de 11 Hansa Prem Atlan FO 10000 10/08/14 tic 12 Sanmar Atlat HSD 7000 10/08/14 Majesty nic 13 Chennai Seapo T.cOal 35000 11/08/14 Jayam l 14 Haydee IOS DAP 33000 11/08/14 15 Hyundai Bothr M.Ore 23100 11/08/14 Treasure a 16 Prudent Srava MS&HSD 6000 11/08/14 n Expected Vessels S.NO Agent Cargo Loading Unloa Imp/Exp ing 1 Jag Rani Chowg I.Ore 44500 12-Aug ule 2 Jag aab KR&So Transhi 23000 41328 12-Aug ns pment HSD 3 Vinaship Seatr Sulphur 18448 12-Aug Sea ans 4 Katangalan Seatr S.Coal 85000 12-Aug ans 5 Vishva SAIL Coking 50000 12-Aug Chetana Coal 6 STX Bothr S.cOal 79356 12-Aug Energen a 7 Port Bothr Gypsum 42500 12-Aug Menier a 8 Brothern Seaho M.ORe 21600 12-Aug Glory rse 9 Bunga Jyoth S.Acid 7801 12-Aug Laurel i 10 Royal Atlat M.Clori 8680 12-Aug Natura nic de 11 Corvette Seawa Cont 100 100 12-Aug ys 12 Ilia Seatr Sulphur 13836 12-Aug ans 13 Yamabaki Atlan Propane 11937 12-Aug tic 14 Emerand Puyva Granite 6000 13-Aug Coral st 15 Gas Cat Seatr A.Ammon 7000 13-Aug ans ia 16 Ilia Seatr Sulphur 12100 13-Aug ans 17 Union Glory Coking 78747 13-Aug Voyagar Faith Coal 18 Maersk MAers Cont 500 500 13-Aug Gateshed k 19 Sanmar Atlat HSD 21519 13-Aug Santaza nic 20 Peregeuine Initi M.ORe 24000 15-Aug gral 21 Sanmar Atlat HSD 32399 15-Aug Serende nic 22 Samurai AVBGP Crude 14000 15-Aug R Oil 0 23 TCI Prabhu GPRSP Food 3000 16-Aug L Grain 24 Dong Thanh inter met 12600 16-Aug gral Coke 25 Maaia IOS Coking 50000 16-Aug Coal 26 Imbak Atlat C.Soda 6873 16-Aug nic 27 Pacific IOS MOP 33000 17-Aug Island 28 Happy Day Jyoth Urea in 48000 17-Aug i Bulk 29 Sai Prem Seatr Steam 61500 17-Aug Aparna ans cOal 30 Maria IOS Coking 50000 17-Aug Coal 31 Glovios Intig Bauxite 40529 17-Aug Melody ral 32 Consolidat Botra S.Coal 55000 18-Aug or 33 Passat BTL Cont 700 700 18-Aug Spring 34 Swarana AVBGP Crude 5000 18-Aug Ganga R Oil 35 Sealand MAers Cont 400 400 20-Aug Champion k 36 Teamworth Essak I.sand 21000 24-Aug ay 37 Safmarine MAers Cont 200 400 27-Aug nokwanda k NOTE:- DOA:Date Of Arrival; ATF:Aviation Turbine Fuel; C.Mat:Construction Material; CU.CON.:Copper Concentrate; DAP:Di-Ammonium Phosphate; EDC:Ethylene Dycloride; FO:Furnace Oil; HSO:High SpeedOil; I.Sand:Industrial Sand; C.Oil:Crude oil; G.Cargo:General Cargo; P.Acid:Phosphoric Acid; A.Nitrate:Ammonium Nitrate; I.Coal:Industrial Coal; LPG:Liquified Petroleum Gas; MOP:Muriate Of Potash; RP:Rock Phosphate; SKO:Super Kerosene Oil; VCM:Vinyl Chloride Monomer; ACN:Acrylonitrile; ATF:Aviation Turbine Fuel; CAO:Coconut Acid Oil; CBFS:Carbon Black FeedStock; CPO:Crude Palm oil; CPKO:Crude Palm Kernel Oil; CPS:Crude Palm Stearin; CSBO:CrudeSoybean Oil; DAP:Di-ammoniumPhosphate; DEG:Di-Ethyle Glycol; DSBO:Degummed soybean oil;DRSO:Degummed rapeseed; EDC:Ethylene Dycloride; HSD:High Speed Diesel; LAB:Linear Alkyl Benzene; MGO:Marine Gas Oil MOP:Muriate of potash; PFAD:Palm fatty acid distillate;RPO:Rubberized Processed Oil; RSBO:Refined Soybean Oil; SPKFA:Split Palm Kernel Fatty Acid;SKO:Super Kerosene Oil; CNTR: Containers; Comp:Completed; TEU:Twenty foot Equivalent Unit; TO COM: to Commence; CBFS: Carbon Black Feed Stock; (B): In Bulk;(Bg): In Bags; (U): UnitsTBT: To berth today;WIND MILL BLADES: W.M.BLADES;ANTHRASITE COAL:A.COAL; SOYABEAN MEAL:SOYBM Bleaching Powder: B POWDER;Crude Sunflower Oil:CS OIL;CRUDE PETROLEUM OIL :C.P.OIL;CRUDE SOYABEAN OIL :C.SB.OIL;CRUDE PALM OIL : C PALM OIL