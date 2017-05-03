BRIEF-Jason adjournment of hearing for bankruptcy applications against certain directors
* Bankruptcy applications against sim Choon Joo, Jason Sim Chon Ang, were heard by High Court Of Republic Of Singapore
May 3 (Reuters) -
PUERTO RICO IS FILING PETITION UNDER TITLE III OF THE PUERTO RICO OVERSIGHT, MANAGEMENT, AND ECONOMIC STABILITY ACT, OR PROMESA--COURT FILING PUERTO RICO FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD SAYS PUERTO RICO'S CRISIS HAS REACHED "BREAKING POINT," WITH $74 BLN OF PUBLIC SECTOR DEBT -- COURT FILING PETITION WAS FILED WITH A FEDERAL COURT IN PUERTO RICO PUERTO RICO FILES PETITION TO RELIEVE ITS DEBT BURDEN -- FEDERAL COURT FILING BOARD SAYS IT INTENDS TO NEGOTIATE A COMPREHENSIVE DEBT RESTRUCTURING WITH CREDITORS THROUGH A TITLE III "PLAN OF ADJUSTMENT" -- COURT FILING BOARD SAYS TITLE III CASE HAS BECOME THE "BEST PATH" FORWARD AFTER NEGOTIATIONS OUTSIDE THAT PROCESS REACHED AN IMPASSE -- COURT FILING
* Bankruptcy applications against sim Choon Joo, Jason Sim Chon Ang, were heard by High Court Of Republic Of Singapore
* SAID ON THURSDAY THAT VOLUNTARY INSOLVENCY PROCEEDING OF SNIACE, CELLTECH AND VISCOCEL WAS CLASSIFIED "FORTUITOUS" BY THE INSOLVENCY ADMINISTRATION