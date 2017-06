April 28 (Infostrada Sports) - Rally of Argentina second leg classification on Saturday 1. Sebastien Loeb (France) Citroen 3:57:40.800 2. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen +00:07.200 3. Daniel Sordo (Spain) Ford 01:46.900 4. Mads Ostberg (Norway) Ford 03:06.100 5. Martin Prokop (Czech Republic) Ford 09:22.500 6. Sebastien Ogier (France) Skoda 10:26.700 7. Andreas Mikkelsen (Norway) Skoda 10:31.700 8. Thierry Neuville (Belgium) Citroen 11:48.000 9. Petter Solberg (Norway) Ford 14:08.800 10. Armindo Araujo (Portugal) Mini 14:17.700