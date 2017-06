(Makes official) April 29 (Infostrada Sports) - Result of the Rally of Argentina on Sunday. 1. Sebastien Loeb (France) Citroen 5:34:38.800 2. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen +00:15.200 3. Mads Ostberg (Norway) Ford 03:10.400 4. Martin Prokop (Czech Republic) Ford 09:45.300 5. Thierry Neuville (Belgium) Citroen 11:17.600 6. Petter Solberg (Norway) Ford 12:02.200 7. Sebastien Ogier (France) Skoda 12:25.300 8. Evgeny Novikov (Russia) Ford 21:10.200 9. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Citroen 28:22.600 10. Ott Taenak (Estonia) Ford 37:19.500 (rank: r = retired, nc = not classified)