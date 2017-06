April 29 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Rally of Argentina on Sunday. Drivers 1. Sebastien Loeb (France) Citroen Total World Rally Team 91 2. Petter Solberg (Norway) Ford World Rally Team 73 3. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen Total World Rally Team 70 4. Mads Ostberg (Norway) Mads Ostberg 68 5. Evgeny Novikov (Russia) M-Sport Ford World Rally Team 43 6. Jari-Matti Latvala (Finland) Ford World Rally Team 28 7. Martin Prokop (Czech Republic) Czech Ford Rally Team 26 8. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Qatar World Rally Team 23 9. Daniel Sordo (Spain) Mini WRC Team 21 10. Ott Taenak (Estonia) M-Sport Ford World Rally Team 16 11. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 16 12. Thierry Neuville (Belgium) Citroen Junior World Rally Team 14 13. Francois Delecour (France) M-Sport Ford World Rally Team 8 14. Dennis Kuipers (Netherlands) M-Sport Ford World Rally Team 8 15. Armindo Araujo (Portugal) Armindo Araujo WRT 7 16. Henning Solberg (Norway) Henning Solberg 6 17. Pierre Campana (France) Mini WRC Team 6 18. Patrik Sandell (Sweden) Mini WRC Team 4 19. Jari Ketomaa (Finland) Ketomaa WRT 2 20. Ken Block (U.S.) Monster World Rally Team 2 21. Peter van Merksteijn Jr. (Netherlands) Van Merksteijn Motorsports 1 22. Ricardo Trivino (Mexico) Ricardo Trivino 1 23. Eyvind Brynildsen (Norway) Eyvind Brynildsen 1 Constructors 1. Citroen Total World Rally Team 151 points 2. Ford World Rally Team 106 3. M-Sport Ford World Rally Team 81 4. Qatar World Rally Team 37 5. Citroen Junior World Rally Team 30 6. Adapta World Rally Team 27 7. Mini WRC Team 26 8. Brazil World Rally Team 10