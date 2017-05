April 24 (Infostrada Sports) - Driver Standings after the Rally of Argentina on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 96 2. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai Motorsport N 57 3. Mads Ostberg (Norway) M-Sport World Rally Team 52 4. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen Motorsport II 48 5. Daniel Sordo (Spain) Hyundai Mobis World Rally Team (2016) 44 6. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen Motorsport 27 7. Ott Taenak (Estonia) Dmack World Rally Team 24 8. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai Mobis World Rally Team (2016) 23 9. Stephane Lefebvre (France) Abu Dhabi Total World Rally Team 10 10. Henning Solberg (Norway) Henning Solberg 8 11. Martin Prokop (Czech Republic) Jipocar Czech National Team 6 11. Marcos Ligato (Argentina) Marcos Ligato 6 13. Elfyn Evans (Britain) M-Sport World Rally Team 6 14. Lorenzo Bertelli (Italy) F.W.R.T. 4 14. Craig Breen (Ireland) Abu Dhabi Total World Rally Team 4 14. Eric Camilli (France) M-Sport World Rally Team 4 17. Teemu Suninen (Finland) TGS Worldwide 3 18. Esapekka Lappi (Finland) Esapekka Lappi 2 19. Armin Kremer (Germany) BRR Baumschlager Rallye and Racing 1 19. Valeriy Gorban (Ukraine) Eurolamp World Rally Team 1 19. Nicolas Fuchs (Peru) Nicolas Fuchs 1 22. Kris Meeke (Britain) Abu Dhabi Total World Rally Team 1