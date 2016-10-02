Oct 2 (Gracenote) - Result from the Rally of France on Sunday
1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen 4:07:17.000
2. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai +00:46.400
3. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen 01:10.000
4. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen 01:35.600
5. Craig Breen (Ireland) Citroen 02:18.600
6. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 02:36.100
7. Daniel Sordo (Spain) Hyundai 03:06.900
8. Eric Camilli (France) Ford 04:53.900
9. Mads Ostberg (Norway) Ford 05:37.700
10. Ott Taenak (Estonia) Ford 06:26.600
(rank: r = retired, nc = not classified)