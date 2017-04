Oct 6 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Rally of France on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 238 2. Thierry Neuville (Belgium) Qatar World Rally Team 143 3. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen Motorsport 125 4. Daniel Sordo (Spain) Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team 117 5. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 111 6. Mads Ostberg (Norway) Qatar M-Sport World Rally Team 81 7. Sebastien Loeb (France) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 68 8. Evgeny Novikov (Russia) Qatar M-Sport World Rally Team 57 9. Martin Prokop (Czech Republic) Jipocar Czech National Team 49 10. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen Motorsport II 40 11. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Qatar World Rally Team 30 12. Robert Kubica (Poland) Lotos Dynamic Rally Team 16 13. Elfyn Evans (Britain) Qatar World Rally Team 16 14. Bryan Bouffier (France) Bryan Bouffier 10 15. Juho Haenninen (Finland) Qatar World Rally Team 8 16. Chris Atkinson (Australia) Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team 8 17. Michal Kosciuszko (Poland) Qatar World Rally Team 7 18. Ken Block (U.S.) Hoonigan Racing Division 6 19. Jari Ketomaa (Finland) Dmack-Autotek 6 20. Khalid Al Qassimi (United Arab Emirates) Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team 5 21. Hayden Paddon (New Zealand) Hayden Paddon 4 22. Sepp Wiegand (Germany) Skoda Auto Deutschland 4 23. Per-Gunnar Andersson (Sweden) Per Gunnar Andersson 4 24. Henning Solberg (Norway) Henning Solberg 4 25. Benito Guerra (Mexico) Benito Guerra 4 26. Nathan Quinn (Australia) Nathan Quinn 4 27. Olivier Burri (Switzerland) Olivier Burri 2 28. Abdulaziz Al Kuwari (Qatar) Seashore Qatar Rally Team 1 29. Yazeed Al Rajhi (Saudi Arabia) Yazeed Al Rajhi 1 30. Romain Dumas (France) Romain Dumas 1 31. Esapekka Lappi (Finland) Skoda Motorsport 1 Constructors Points 1. Volkswagen Motorsport 339 2. Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 259 3. Qatar World Rally Team 157 4. Qatar M-Sport World Rally Team 156 5. Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team 59 6. Jipocar Czech National Team 51 7. Volkswagen Motorsport II 40 8. Lotos WRC Team 20