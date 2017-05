Aug 23 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Rally of Germany on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 207 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen Motorsport 114 3. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen Motorsport II 98 4. Mads Ostberg (Norway) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 90 5. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai Shell World Rally Team 80 6. Elfyn Evans (Britain) M-Sport World Rally Team 61 7. Kris Meeke (Britain) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 56 8. Ott Taenak (Estonia) M-Sport World Rally Team 54 9. Daniel Sordo (Spain) Hyundai Shell World Rally Team 52 10. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai Motorsport N 46 11. Martin Prokop (Czech Republic) Jipocar Czech National Team 33 12. Khalid Al Qassimi (United Arab Emirates) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 9 13. Juho Haenninen (Finland) Juho Haenninen 8 14. Yuriy Protasov (Ukraine) Yuriy Protasov 8 15. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Nasser Al-Attiyah 6 16. Abdulaziz Al-Kuwari (Qatar) Youth & Sports Qatar Rally Team 6 17. Robert Kubica (Poland) Robert Kubica 6 18. Sebastien Loeb (France) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 6 19. Esapekka Lappi (Finland) Skoda Motorsport 4 20. Diego Dominguez (Paraguay) Diego Dominguez 4 21. Paolo Andreucci (Italy) F.P.F. Sport S.R.L. 4 22. Nicolas Fuchs (Peru) Nicolas Fuchs 2 23. Pontus Tidemand (Sweden) Skoda Motorsport 2 24. Gustavo Saba (Paraguay) Saba Competicion 2 25. Jan Kopecky (Czech Republic) Skoda Motorsport 2 26. Jari Ketomaa (Finland) Drive Dmack 1 27. Lorenzo Bertelli (Italy) FWRT 1 28. Stephane Lefebvre (France) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 1 Constructors Points 1. Volkswagen Motorsport 300 2. Hyundai Shell World Rally Team 161 3. Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 148 4. M-Sport World Rally Team 138 5. Volkswagen Motorsport II 64 6. Hyundai Motorsport N 45 7. Jipocar Czech National Team 43 8. FWRT 9