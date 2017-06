March 10 (Infostrada Sports) - Rally of Mexico second leg classification on Saturday. 1. Sebastien Loeb (France) Citroen 3:25:17.500 2. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen +00:36.200 3. Jari-Matti Latvala (Finland) Ford 01:53.000 4. Petter Solberg (Norway) Ford 02:10.900 5. Mads Ostberg (Norway) Ford 02:44.200 6. Ott Taenak (Estonia) Ford 04:22.100 7. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Citroen 06:00.800 8. Armindo Araujo (Portugal) Mini 10:42.100 9. Sebastien Ogier (France) Ford 12:02.700 10. Ken Block (U.S.) Subaru 13:51.800 (Editing by Peter Rutherford)