March 6 (Infostrada Sports) - Leg 3 Classification from the Rally of Mexico on Saturday 1. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen 3:27:22.800 2. Sebastien Ogier (France) Volkswagen +01:35.700 3. Daniel Sordo (Spain) Hyundai 02:40.400 4. Mads Ostberg (Norway) Ford 04:48.800 5. Hayden Paddon (New Zealand) Ford 05:42.100 6. Ott Taenak (Estonia) Ford 07:50.500 7. Martin Prokop (Czech Republic) Ford 09:23.500 8. Lorenzo Bertelli (Italy) Skoda 10:19.500 9. Teemu Suninen (Finland) Peugeot 12:33.700 10. Valeriy Gorban (Ukraine) Mini 27:49.200