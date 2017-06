Nov 10 (Infostrada Sports) - Leg 2 Classification from the Rally of Spain on Saturday 1. Sebastien Loeb (France) Citroen 3:16:14.100 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Ford +00:27.000 3. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen 01:14.100 4. Ott Taenak (Estonia) Ford 01:28.800 5. Mads Ostberg (Norway) Ford 01:31.400 6. Hans Weijs (Netherlands) Citroen 09:02.900 7. Craig Breen (Ireland) Ford 12:26.200 8. Evgeny Novikov (Russia) Ford 13:25.100 9. Jarkko Nikara (Finland) Mini 13:39.100 10. Per-Gunnar Andersson (Sweden) Proton 15:45.500