March 11 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Rally of Mexico on Sunday Drivers Points 1. Sebastien Loeb (France) Citroen Total WRT 66 2. Mikko Hirvonen (Finland) Citroen Total WRT 50 3. Petter Solberg (Norway) Ford World Rally Team 47 4. Mads Ostberg (Norway) Mads Ostberg 28 5. Jari-Matti Latvala (Finland) Ford World Rally Team 26 6. Evgeny Novikov (Russia) M-Sport Ford WRT 21 7. Daniel Sordo (Spain) Mini WRC Team 18 8. Ott Taenak (Estonia) M-Sport Ford WRT 14 9. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Qatar World Rally Team 8 10. Francois Delecour (France) M-Sport Ford WRT 8 Constructors Points 1. Citroen Total WRT 108 2. Ford World Rally Team 70 3. M-Sport Ford WRT 38 4. Mini WRC Team 26 5. Qatar World Rally Team 16 6. Adapta World Rally Team 12 7. Citroen Junior WRT 6