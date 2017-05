惠譽確認五家中資國有銀行的評級為‘A’,展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/TAIPEI, May 31 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年5月23日發布于:<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024065">Fitch Affirms China's 5 State Banks at 'A'; Outlook Stable 惠譽評級今日確認中國五家大型國有商業銀行的長期外幣發行人違約評級為‘A’,展望穩定。短期違約評級確認為‘F1’。完整評級行動列表請見本文末尾。 這五家銀行包括:中國農業銀行(農行)、中國銀行(中行)、交通銀行(交行)、中國建設銀行(建行)和中國工商銀行(工行)。 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 五家銀行的長期發行人違約評級均基於國家支持,且處於銀行的支持評級底線,表明受評銀行出現危機時,中央政府提供特別支持的可能性非常之高。 這五家銀行的支持評級均為‘1’,支持評級底線均為‘A’,這反映了他們的