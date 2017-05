KØBENHAVN, 21. jan Frygt for fremtidige pludselige store rentestigninger og finansiel uro omkring danske realkreditobligationer får nu erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) til at ændre loven om rentetriggeren, som Folketinget vedtog i 2014.

Det fremgår det af et lovudkast, som netop er sendt i høring.

Forslaget går ud på, at et realkreditinstitut fra 3. juli i år kun må starte en refinansiering af korte realkreditobligationer, hvis "det har en berettiget forventning om, at rentetriggeren ikke rammes".

Hvis det har den fornemmelse, så må instituttet i fremtiden ikke igangsætte refinansieringen, men i stedet uden videre gøre brug af de nye lovparagraffer til at forlænge det udløbende lån med endnu ét år. Efter denne ekstra periode er markedet frit stillet til at bestemme renten på de nye realkreditlån.

Ved udgangen af december udgjorde realkreditlån med en restløbetid op til til to år 535 mia. kr., mens lån med en restløbetid mellem ét og fem år udgjorde 415 mia. kr.

Ministeren forklarer lovændringen med, at der under udarbejdelse af bekendtgørelsen efter den lov, som Folketinget vedtog i fjor, har vist sig "forskellige uhensigtsmæssigheder".

Regeringen skriver i lovudkastet, at der ikke må opstå tvivl om, at en refinansieringsauktion, når den først er iværksat, kan gennemføres, uanset hvad renten ved auktionen bliver.

"Uklarhed om obligationssalget kan medføre, at investorerne afholder sig fra at byde på obligationerne, hvilket kan indebære, at obligationssalget af den grund ikke kan gennemføres, eller at de opnåede renter bliver højere, end de havde været i fravær af uklarhed", hedder det.

Regeringen erkender, at den nuværende bestemmelse kan efterlade uklarhed om, hvorvidt en auktion kan gennemføres, hvis den fører til en uforholdsvis stor stigning i renten. Den uklarhed bør fjernes.

Efter det nye forslag tildeles ministeren myndighed til pludselig at bestemme, at salg af obligationer skal opdeles i flere salg.

Efter den gamle lov fra 2014 kunne et institut iværksætte en refinansiering. Hvis salget så førte til, at rentestigningen blev større end fem pct.point i forhold til den forrige refinansieringsrunde for få måneder siden, så ville den effektive renten på det refinansierede obligationslån blive fem pct. plus den rente, som det udløbende lån havde ved dets start.

Efter et år skal det forlængede lån med rentetriggeren falde bort, og låntageren skal så betale den rente, som de nye obligationer kan sælges til.

Realkreditforeningens direktør Karsten Beltoft siger til Reuters, at han ser flere praktiske problemer i ministerens lovudkast.

"Men vi er ikke færdig med vores analyser og er i dialog med ministeriet, så vi venter lidt med at give vore mening til kende, når vi ser, hvad processen fører til", siger han. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Hald Jensen)