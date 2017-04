Oct 24 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1ST SOURCE CORP Q3 BANKING USD 0.57 0.60 0.03 59.9 61.3 1.4 3M CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.75 1.78 0.03 7854.9 7916.0 61.1 AARON'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.40 0.01 540.6 539.5 -1.2 ABB LTD Q3 ELECTRICAL USD 0.37 0.36 -0.01 10253.1 10535.0 281.9 AGENUS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.27 -0.24 0.03 0.9 0.7 -0.1 ALASKA AIR GROUP Q3 AIRLINES USD 2.14 2.21 0.07 1361.1 1557.0 195.9 ALEXION PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.79 0.83 0.04 395.3 400.4 5.1 ALLIANCE FIBER OPTIC PRO Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.30 0.33 0.03 22.2 23.1 0.9 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.39 0.40 0.01 727.9 706.1 -21.9 ALTRA HOLDINGS INC Q3 MACHINERY USD 0.37 0.40 0.03 175.1 175.4 0.3 ALTRIA GROUP INC Q3 TOBACCO USD 0.64 0.65 0.01 4528.8 4614.0 85.2 AMAZON.COM INC. Q3 RETAILING - GOODS USD -0.09 -0.09 0.00 16764.9 17092.0 327.1 APPLIED MICRO CIRCUITS C Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.03 0.00 55.0 55.4 0.4 ARCTIC CAT INC Q2 RECREATIONAL VEHICLES USD 1.96 1.70 -0.26 251.6 238.5 -13.1 AUTOLIV Q3 AUTO PART MFG USD 1.34 1.31 -0.03 2064.4 2119.0 54.6 AUTONATION INC. Q3 MACHINERY USD 0.77 0.75 -0.02 4438.9 4470.8 31.9 AVNET INCORPORATED Q1 ELECTRICAL USD 0.88 0.90 0.02 6384.9 6345.5 -39.4 BALL CORPORATION Q3 CONTAINERS USD 0.93 1.00 0.07 2263.4 2277.9 14.5 BANCO SANTANDER BRASIL SA Q3 BANKING USD 0.15 0.16 0.00 5134.2 4468.5 -665.7 BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.16 0.13 -0.03 24.5 24.1 -0.4 BEMIS INCORPORATED Q3 CONTAINERS USD 0.61 0.60 -0.01 1284.2 1258.5 -25.7 BENCHMARK ELECTRS INC Q3 ELECTRONICS USD 0.31 0.31 0.01 609.3 599.7 -9.7 BENEFICIAL MUTUAL BANCOR Q3 BANKING USD 0.04 0.05 0.01 30.8 30.8 0.0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.30 -0.38 -0.08 140.0 136.9 -3.2 BJ'S RESTAURANTS INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.17 0.13 -0.04 194.6 188.2 -6.4 BNC BANCORP Q3 BANKING USD 0.18 0.19 0.02 32.5 32.5 0.0 BOSTON SCIENTIFIC CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.09 0.10 0.01 1734.9 1735.0 0.1 BRIGHTCOVE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 0.04 0.09 27.1 28.5 1.4 BRINKS COMPANY Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.47 0.69 0.22 998.1 1003.0 4.9 BRUNSWICK CORPORATION Q3 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.52 0.59 0.07 907.8 892.4 -15.4 BRYN MAWR BK CORP Q3 BANKING USD 0.44 0.47 0.03 30.6 29.9 -0.7 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.01 -0.08 -0.09 81.1 -- -- BUNGE LIMITED Q3 CHEMICALS USD 2.21 -1.66 -3.87 16910.3 14701.0 -2209.3 CA INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.73 0.86 0.13 1103.3 1140.0 36.7 CABELAS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.71 0.70 -0.01 854.1 850.8 -3.3 CABOT OIL & GAS Q3 OIL USD 0.17 0.18 0.01 442.8 435.9 -6.9 CALLAWAY GOLF CO Q3 LEISURE PRODUCTS USD -0.28 -0.18 0.10 152.6 178.2 25.6 CAMERON INTERNATIONAL CO Q3 OIL USD 0.83 0.81 -0.02 2586.7 2495.8 -90.9 CAPE BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.11 0.16 0.05 8.7 9.0 0.3 CARTERS INC Q3 CLOTHING USD 1.08 1.12 0.04 748.0 760.2 12.1 CASH AMERICA INTERNATION Q3 FINANCE & LOAN USD 0.81 0.80 -0.01 443.2 437.8 -5.4 CELGENE CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 1.54 1.56 0.02 1635.5 1674.4 38.9 CENOVUS ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.48 0.41 -0.07 4748.3 5075.0 326.7 CENOVUS ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.48 0.41 -0.07 4675.6 5075.0 399.4 CENTER BANCORP INC. Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.28 0.31 0.03 11.6 11.7 0.1 CERNER CORPORATION Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.35 0.35 0.00 757.2 727.8 -29.4 CHOICE HOTELS INTL INC Q3 LEISURE USD 0.67 0.70 0.04 220.1 223.2 3.1 CHUBB CORPORATION Q3 INSURANCE USD 1.88 2.06 0.18 2985.6 3029.0 43.4 CINCINNATI FINANCIAL CORP Q3 INSURANCE USD 0.63 0.70 0.07 1119.2 1152.0 32.8 CITY NATIONAL CORPORATION Q3 BANKING USD 1.00 1.10 0.10 302.8 303.2 0.3 CLAYTON WILLIAMS ENERGY Q3 OIL USD 0.76 0.90 0.15 96.3 111.2 14.9 CLEARONE INCOPRORATED Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.12 0.18 0.07 11.6 12.4 0.8 CLIFFS NATURAL RESOURCES Q3 STEEL USD 0.71 0.66 -0.05 1478.2 1546.6 68.4 COCA-COLA ENTERPRISES INC Q3 BEVERAGES USD 0.80 0.82 0.02 2158.7 2174.0 15.3 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV Q3 BEVERAGES USD 1.15 1.10 -0.05 2828.7 2906.7 78.0 COLFAX CORP Q3 MACHINERY USD 0.53 0.56 0.03 1018.3 1014.6 -3.7 COLGATE PALMOLIVE COMPANY Q3 HOME PRODUCTS USD 0.73 0.73 0.00 4462.7 4398.0 -64.7 COLUMBIA BKG SYS INC Q3 BANKING USD 0.40 0.25 -0.15 90.2 88.0 -2.1 COLUMBIA SPORTSWEAR COMP Q3 CLOTHING USD 1.43 1.57 0.14 513.7 523.1 9.4 COLUMBUS MCKINNON CORP Q2 MACHINERY USD 0.32 0.36 0.05 140.5 138.9 -1.6 COMPUWARE CORP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.13 0.05 231.2 228.1 -3.1 CONMED CORPORATION Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.40 0.40 0.00 186.2 179.3 -6.9 CONSTANT CONTACT INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.24 0.29 0.05 72.1 72.0 -0.1 CORUS ENTERTAINMENT INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.39 0.31 -0.08 199.2 193.6 -5.5 CORUS ENTERTAINMENT INC Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.37 0.31 -0.06 201.3 193.6 -7.7 CRA INTERNATIONAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.31 0.05 67.7 72.9 5.3 DECKERS OUTDOOR CORP. Q3 CLOTHING USD 0.72 -- -- 386.0 386.7 0.8 DELUXE CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD 0.92 0.96 0.05 396.1 398.1 2.1 DEVRY INC DEL Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.23 0.22 -0.01 449.4 450.9 1.5 DIAMOND OFFSHORE DRILLING Q3 OIL USD 1.17 1.22 0.06 751.6 706.2 -45.5 DOMTAR CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 1.24 1.25 0.01 1350.7 1375.0 24.3 DOMTAR CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 1.24 1.25 0.01 1367.2 1375.0 7.8 DOVER DOWNS GAMING & ENT Q3 LEISURE USD 0.04 0.01 -0.03 -- -- -- DOVER MOTORSPORTS INC Q3 LEISURE USD 0.14 0.11 -0.03 -- -- -- DOW CHEMICAL COMPANY Q3 CHEMICALS USD 0.54 0.50 -0.04 13995.8 13734.0 -261.8 DST SYSTEMS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.12 1.21 0.09 478.1 -- -- DUNKIN BRANDS GROUP INC Q3 LEISURE USD 0.43 0.41 -0.02 183.2 186.3 3.1 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.22 -0.01 93.9 96.3 2.4 EASTMAN CHEMICAL COMPANY Q3 CHEMICALS USD 1.64 1.68 0.04 2341.8 2338.0 -3.8 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.21 0.19 -0.02 239.0 234.8 -4.2 EHEALTH INC Q3 INSURANCE USD 0.02 0.01 -0.01 40.5 42.0 1.5 ELAN CORP PLC Q3 DRUGS USD 0.02 -0.03 -0.05 56.5 48.6 -7.9 EMCOR GROUP INC Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.60 0.48 -0.12 1712.0 1629.1 -82.9 ENCORE WIRE CORP Q3 ELECTRICAL USD 0.56 0.66 0.11 293.0 309.9 16.9 ENTERPRISE FINANCIAL SER Q3 BANKING USD 0.37 0.44 0.07 36.0 36.3 0.3 EQT CORP Q3 GAS UTILITIES USD 0.49 0.58 0.09 499.7 506.6 6.9 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.49 0.60 0.11 46.8 45.9 -1.0 EVANS BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.43 0.58 0.15 -- -- -- EXPRESS SCRIPTS HOLDING Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.08 -- -- 25009.2 25915.6 906.4 FEDERATED INVESTORS INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.37 0.36 -0.01 216.6 211.9 -4.7 FIRST BUSINESS FINANCIAL Q3 BANKING USD 0.82 0.91 0.09 12.7 12.8 0.1 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q3 BANKING USD 0.07 0.06 -0.01 16.5 15.5 -1.0 FIRST FINANCIAL BANCORP Q3 BANKING USD 0.27 0.26 -0.01 79.6 78.1 -1.5 FIRST MERCHANTS CORPORAT Q3 BANKING USD 0.35 0.35 0.01 50.8 48.8 -1.9 FIRST POTOMAC REATLY TRU Q3 INVESTMENTS USD -0.06 -0.07 -0.01 41.2 40.8 -0.4 FIRSTBANK CORPORATION / Q3 FINANCE & LOAN USD 0.37 0.41 0.04 16.1 15.3 -0.8 FLIR SYSTEMS INC Q3 DEFENSE USD 0.32 0.32 0.00 358.4 358.1 -0.2 FLOWSERVE CORP Q3 MACHINERY USD 0.84 0.90 0.06 1222.0 1229.1 7.1 FORD MOTOR CO Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.38 0.45 0.08 33982.3 -- -- FORMFACTOR INC. Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.02 -0.06 -0.08 66.9 67.6 0.7 FRANKLIN RES INC Q4 INVESTMENTS USD 0.87 0.80 -0.07 2081.5 1984.8 -96.7 FREESCALE SEMICONDUCTOR Q3 ELECTRONICS USD 0.20 0.20 0.00 1071.2 1085.0 13.8 GATX CORP Q3 LEASING USD 1.00 1.09 0.09 351.6 353.2 1.6 GENERAC HOLDINGS INC Q3 ELECTRICAL USD 0.83 1.06 0.23 342.3 363.3 21.0 GFI GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.03 0.01 -0.02 222.7 213.2 -9.5 GLACIER BANCORP INCORPOR Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.33 0.35 0.02 63.8 62.3 -1.5 GLIMCHER REALTY TRUST Q3 INVESTMENTS USD -0.03 -0.03 0.00 95.1 94.7 -0.4 GNC HOLDINGS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.76 0.76 0.00 690.8 675.6 -15.2 GOLDCORP 'A' Q3 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.23 0.03 1028.1 929.0 -99.1 GOLDCORP 'A' Q3 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.23 0.03 1109.6 929.0 -180.6 GREATBATCH INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.54 0.57 0.04 167.3 161.3 -6.0 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.43 1.20 -0.23 2315.8 2340.1 24.3 HANCOCK HLDG CO Q3 BANKING USD 0.55 0.40 -0.15 231.6 237.2 5.6 HEALTHWAYS INC Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.11 0.05 -0.06 183.5 166.6 -16.8 HERCULES OFFSHORE INC Q3 OIL USD 0.07 0.11 0.04 222.7 225.3 2.6 HERITAGE COMMERCE CORPOR Q3 BANKING USD 0.09 0.10 0.01 12.7 12.8 0.1 HERITAGE FINANCIAL GROUP Q3 FINANCE & LOAN USD 0.35 0.18 -0.17 18.6 17.5 -1.1 HERITAGE OAKS BANCORP Q3 BANKING USD 0.10 0.10 0.00 13.0 12.9 0.0 HERSHEY CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 1.01 1.04 0.03 1879.5 1853.9 -25.6 HITTITE MICROWAVE CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 0.60 0.04 67.7 68.7 1.0 HUSKY ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.55 0.55 0.01 5531.9 6019.0 487.1 ICON PLC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.41 0.45 0.04 332.6 339.8 7.2 IMAX CORP Q3 LEISURE USD 0.03 0.06 0.03 51.2 51.7 0.5 IMAX CORP Q3 LEISURE USD 0.04 0.06 0.02 50.6 51.7 1.1 INFORMATICA CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.33 0.01 225.4 235.4 10.0 INGRAM MICRO Q3 RETAILING - GOODS USD 0.53 0.53 0.00 10516.7 10150.6 -366.1 INTERMOLECULAR INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.03 -0.02 0.01 15.5 17.7 2.2 INTERNAP NETWORK SVCS. C Q3 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.04 -0.01 70.3 69.6 -0.7 INTERNATIONAL PAPER CO Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.93 1.05 0.13 7476.3 7406.0 -70.3 INVACARE CORPORATION Q3 MEDICAL SUPPLIES USD -0.26 -0.18 0.08 333.1 341.2 8.1 IPC THE HOSPITALIST COMP Q3 HOSPITALS USD 0.52 0.53 0.01 147.7 149.1 1.3 ITERIS INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.01 0.02 0.01 16.7 17.0 0.3 ITT EDUCATIONAL SERVICES Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.55 -- -- 251.6 259.4 7.8 JANUS CAPITAL GROUP INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.18 0.01 215.4 217.7 2.3 KBR INC Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.70 0.16 -0.54 1995.5 1811.0 -184.5 KENNAMETAL INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.55 0.53 -0.02 622.2 619.8 -2.4 KLA-TENCOR CORPORATION Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.66 0.68 0.02 657.0 658.3 1.3 KMG CHEMICALS INC Q4 PRECIOUS METALS USD 0.28 0.28 0.00 -- -- -- LAKELAND BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.20 0.18 -0.02 32.1 32.1 0.1 LANDSTAR SYSTEM Q3 TRUCKING USD 0.69 0.64 -0.05 693.7 680.3 -13.5 LATTICE SEMICONDUCTOR CO Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.07 0.02 84.8 87.2 2.4 LAWSON PRODS INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.09 0.07 -0.02 -- -- -- LAZARD LTD Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.36 0.46 0.10 453.3 488.7 35.5 LIFE TIME FITNESS INC Q3 LEISURE USD 0.83 0.83 0.00 316.0 316.0 0.0 LNB BANCORP Q3 BANKING USD 0.19 0.15 -0.04 12.2 11.2 -1.0 LOGMEIN INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.13 0.14 0.01 42.1 43.0 0.9 LSI INDUSTRIES INC OHIO Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.11 0.08 -0.03 81.4 80.5 -1.0 M/I HOMES INC Q3 HOME BUILDING USD 0.43 0.47 0.05 276.5 275.2 -1.3 MACATAWA BANK CORPORATION Q3 BANKING USD 0.08 0.08 0.00 14.6 14.1 -0.5 MACK-CALI REALTY CORPORA Q3 INVESTMENTS USD 0.06 0.06 0.00 176.7 162.5 -14.2 MAGELLAN HEALTH SERVICES Q3 HOSPITALS USD 1.01 1.70 0.69 875.3 873.6 -1.7 MANITOWOC INC Q3 MACHINERY USD 0.32 0.39 0.08 1038.9 1014.5 -24.4 MARKETO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.25 -0.21 0.04 23.4 25.5 2.1 MATERION CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.20 0.25 0.05 297.7 275.4 -22.3 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS Q1 ELECTRICAL USD 0.39 0.41 0.02 585.0 585.2 0.3 MAXWELL TECHNOLOGIES INC. Q3 DEFENSE USD -0.12 0.21 0.33 36.8 51.2 14.4 MCKESSON CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 2.04 2.27 0.23 32083.5 32954.0 870.5 MEAD JOHNSON NUTRITION CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.80 0.91 0.11 998.8 1046.8 48.0 MEDIDATA SOLUTIONS INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.33 0.40 0.07 70.7 70.9 0.2 MEG ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.25 0.25 0.00 385.3 401.8 16.5 MERCHANTS BANCSHARES INC Q3 BANKING USD 0.64 0.58 -0.06 15.9 14.9 -1.0 MEREDITH CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 0.52 0.53 0.01 360.0 356.5 -3.6 MICREL INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.07 -0.01 60.9 58.2 -2.7 MICROS SYSTEM INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.50 0.50 0.00 310.3 314.7 4.4 MICROSOFT CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.54 0.62 0.08 17788.9 18529.0 740.1 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.34 0.34 0.00 371.2 383.0 11.8 MONOLITHIC POWER SYSTEMS Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.32 0.33 0.01 65.2 65.3 0.1 MONRO MUFFLER BRAKE INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.42 0.42 0.00 209.8 205.3 -4.5 MYERS INDS INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.25 0.25 0.00 209.0 -- -- NATIONAL BANK HOLDINGS C Q3 BANKING USD 0.05 0.02 -0.03 52.4 48.9 -3.5 NATUS MEDICAL INCORPORAT Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.19 0.30 0.11 80.8 85.4 4.6 NCR CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.68 0.76 0.08 1576.5 1508.0 -68.5 NETGEAR INC. Q3 ELECTRONICS USD 0.58 0.58 0.00 354.1 361.9 7.8 NETSUITE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.09 0.01 105.7 106.9 1.2 NEWBRIDGE BANCORP Q3 BANKING USD 0.09 -- -- 15.6 15.8 0.2 NEWPARK RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.20 0.20 0.00 285.1 285.7 0.6 NOBLE ENERGY INC Q3 OIL USD 0.96 0.97 0.01 1377.4 1394.0 16.6 NORTHWESTERN CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.42 0.40 -0.02 244.6 262.2 17.6 OLD DOMINION FREIGHT LIN Q3 TRUCKING USD 0.69 0.70 0.01 606.4 616.5 10.0 OLD REP INTL CORP Q3 INSURANCE USD 0.10 0.34 0.24 1383.0 1374.6 -8.4 OUTERWALL INC Q3 LEISURE USD 0.88 0.97 0.09 575.3 587.4 12.0 PACER INTERNATIONAL INC. Q3 MULTI-IND TRANSN USD 0.08 0.08 0.00 258.2 250.0 -8.2 PARKE BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.27 0.30 0.03 8.1 9.1 1.0 PATTERSON UTI ENERGY INC Q3 OIL USD 0.31 0.51 0.20 680.1 730.9 50.8 PC CONNECTION INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.38 0.40 0.02 570.9 580.4 9.5 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST Q3 INVESTMENTS USD 0.14 0.18 0.04 134.1 131.2 -2.8 POLYONE CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 0.34 0.36 0.02 979.6 1008.9 29.3 POSTMEDIA NETWORK CANADA Q4 COMMUNICATIONS CAD -0.14 -0.31 -0.17 174.0 169.3 -4.7 POTASH CORP SASK INC Q3 CHEMICALS USD 0.44 0.41 -0.03 1576.4 1381.0 -195.4 POTASH CORP SASK INC Q3 CHEMICALS USD 0.43 0.41 -0.02 1529.0 1381.0 -148.0 PRECISION CASTPARTS CORP Q2 METAL FABRICATORS & DIST USD 2.83 2.90 0.07 2358.4 2362.0 3.6 PRECISION DRILLING CORP Q3 OIL CAD 0.16 0.10 -0.06 500.3 488.5 -11.8 PRECISION DRILLING CORP Q3 OIL CAD 0.17 0.10 -0.07 504.6 488.5 -16.1 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP Q3 INSURANCE USD 0.87 0.90 0.03 2369.4 2315.8 -53.6 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q3 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.30 0.27 -0.03 508.9 520.7 11.8 PROGRESSIVE WASTE SOLUTI Q3 UNDESIGNATED CONR DUR USD 0.29 0.27 -0.02 508.9 520.7 11.8 PULTEGROUP INC Q3 HOME BUILDING USD 0.36 0.45 0.09 1455.6 1582.1 126.5 PVR PARTNERS LP Q3 COAL USD 0.07 0.05 -0.02 277.4 289.0 11.6 QLIK TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.05 0.02 107.7 104.1 -3.6 QLOGIC CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.23 0.04 112.1 112.6 0.6 QUALITY SYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.17 -0.06 113.7 111.1 -2.6 RAYONIER INC. Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.46 0.44 -0.02 422.0 384.8 -37.2 RAYTHEON CO Q3 DEFENSE USD 1.33 1.51 0.18 5812.3 5842.0 29.7 RCS CAPITAL CORP Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.60 0.26 -0.34 254.4 223.8 -30.6 REGAL ENTERTAINMENT GROUP Q3 LEISURE USD 0.30 -- -- 800.4 813.1 12.7 RELIANCE STEEL & ALUMINUM Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD 1.20 1.22 0.02 2539.8 2443.5 -96.3 REVLON INC Q3 COSMETICS USD 0.44 0.33 -0.11 342.3 339.4 -2.9 ROCKVILLE FINANCIAL INC Q3 BANKING USD 0.16 0.18 0.02 17.2 16.9 -0.3 ROGERS COMMUNICATIONS INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.96 0.97 0.01 3257.4 3224.0 -33.4 ROGERS COMMUNICATIONS INC Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.97 0.97 0.00 3252.2 3224.0 -28.2 ROYAL CARIBBEAN CRUISES Q3 MARITIME USD 1.65 1.71 0.06 2264.9 2311.7 46.9 SAFEGUARD SCIENTIFICS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.52 -0.90 -0.38 0.0 0.0 0.0 SCANSOURCE INC Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.58 0.69 0.11 730.0 731.9 1.9 SCHULMAN A INC Q4 CHEMICALS USD 0.44 0.55 0.11 525.2 537.3 12.1 SEI INVESTMENTS COMPANY Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.34 0.38 0.04 277.2 280.7 3.4 SEQUANS COMMUNICATIONS SA Q3 ELECTRONICS USD -0.19 -0.19 0.00 4.0 4.1 0.1 SHAW COMMUNICATIONS 'B' Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.33 0.24 -0.09 1238.0 1246.0 8.0 SHAW COMMUNICATIONS 'B' Q4 COMMUNICATIONS CAD 0.33 0.24 -0.09 1236.2 1246.0 9.8 SILICON LABORATORIES INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.43 0.45 0.02 146.6 146.9 0.4 SIMPSON MANUFACTURING CO Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.33 0.41 0.08 188.7 195.9 7.2 SIRIUS XM RADIO INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.01 -0.01 970.4 961.5 -8.9 SMACK SPORTSWEAR Q4 COMMUNICATIONS USD 0.00 0.00 0.00 0.1 0.1 0.0 SOUTHWEST AIRLS CO Q3 AIRLINES USD 0.34 0.34 0.00 4530.5 4545.0 14.5 SPECTRANETICS CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.01 0.01 0.00 39.0 39.8 0.8 SPS COMMERCE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.13 0.15 0.02 26.4 27.0 0.6 STARWOOD HOTELS & RESORT Q3 LEISURE USD 0.63 0.71 0.08 1484.8 1508.0 23.2 STATE BANK FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.05 0.13 0.09 38.1 44.4 6.3 STERLING FINANCIAL CORP Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.41 0.33 -0.08 83.7 82.5 -1.2 STEWART INFORMATION SVCS Q3 INSURANCE USD 0.61 0.63 0.03 396.1 536.8 140.7 STRATTEC SECURITY CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.89 0.91 0.02 74.1 79.6 5.5 SUPERIOR ENERGY SERVICES Q3 OIL USD 0.40 0.43 0.03 1187.6 1188.6 1.0 SUPERIOR UNIFORM GROUP Q3 CLOTHING USD 0.13 0.24 0.11 -- -- -- SUPREME INDUSTRIES INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.19 0.09 -0.10 -- -- -- SVB FINANCIAL GROUP Q3 BANKING USD 1.44 1.46 0.02 286.6 434.7 148.1 SYNAPTICS INC. Q1 OTHER COMPUTERS USD 1.23 1.31 0.08 219.1 222.6 3.5 TAUBMAN CENTERS INCORPOR Q3 INVESTMENTS USD 0.41 0.38 -0.03 189.4 193.9 4.6 TECHE HOLDING CO Q4 FINANCE & LOAN USD 0.86 1.03 0.17 11.6 12.0 0.4 TECK RESOURCES LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.38 0.44 0.06 2254.9 2524.0 269.1 TECK RESOURCES LTD Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.37 0.44 0.07 2236.3 2524.0 287.7 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Q3 DEFENSE USD 1.14 -- -- 599.7 571.6 -28.1 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.19 0.20 0.01 8604.6 8094.8 -509.8 TELENAV INC Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.04 0.07 0.03 41.5 44.3 2.8 THERAVANCE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.79 -0.44 0.35 1.4 0.4 -0.9 TIMKEN CO Q3 MACHINERY USD 0.89 0.56 -0.33 1146.7 1061.5 -85.2 TOWER FINANCIAL CORPORAT Q3 BANKING USD 0.33 0.45 0.12 7.9 7.3 -0.5 UNDER ARMOUR INC Q3 CLOTHING USD 0.66 0.68 0.02 710.3 723.1 12.9 UNITED COMMUNITY BANKS I Q3 BANKING USD 0.19 0.21 0.02 66.4 68.5 2.1 UNITED CONTINENTAL HOLDI Q3 AIRLINES USD 1.54 1.51 -0.03 10257.5 10228.0 -29.5 UNITED STATIONERS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.98 1.01 0.03 1321.7 1336.7 15.0 UNIVERSAL TRUCKLOAD SERV Q3 TRUCKING USD 0.45 0.46 0.01 264.1 261.7 -2.5 UROPLASTY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.09 -0.04 6.1 6.0 -0.1 USG CORPORATION Q3 BUILDING & RELATED USD 0.24 -- -- 934.8 925.0 -9.8 UTAH MEDICAL PROD Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.69 0.68 -0.01 -- -- -- VALASSIS COMMUNICATIONS Q3 COMMUNICATIONS USD 0.85 0.72 -0.13 494.9 489.4 -5.5 VALIDUS HOLDINGS LTD Q3 INSURANCE USD 1.38 1.50 0.12 542.1 531.3 -10.9 VALLEY NATIONAL BANCORP Q3 BANKING USD 0.15 0.14 -0.01 139.1 134.1 -5.0 VASCO DATA SECURITY INTL Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 0.08 0.00 40.4 39.2 -1.2 VCA ANTECH INC Q3 HOSPITALS USD 0.45 0.47 0.02 464.9 464.1 -0.9 VERISIGN INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.57 0.59 0.02 240.6 243.7 3.1 VIRGINIA COMM BANCORP INC Q3 INSURANCE USD 0.22 0.23 0.01 25.9 25.3 -0.7 WABTEC CORPORATION Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.76 0.76 0.00 653.5 631.4 -22.1 WESCO INTERNATIONAL INC Q3 ELECTRICAL USD 1.41 1.42 0.01 1946.3 1931.3 -15.0 WEST MARINE INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.35 0.26 -0.09 -- -- -- WESTERN DIGITAL CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD 2.05 2.12 0.07 3783.0 3804.0 21.0 WINPAK LIMITED Q3 CONTAINERS USD 0.29 0.27 -0.02 178.6 179.9 1.3 WORLD ACCEP CORP DEL Q2 FINANCE & LOAN USD 2.00 1.80 -0.20 152.7 150.0 -2.8 WSFS FINANCIAL CORPORATI Q3 SAVINGS AND LOANS USD 1.06 1.54 0.48 32.9 33.4 0.5 WYNN RESORTS Q3 LEISURE USD 1.65 1.84 0.19 1363.9 1390.1 26.2 XCEL ENERGY INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.76 -- -- 2980.0 2822.3 -157.6 XEROX CORPORATION Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.25 0.26 0.01 5348.8 5262.0 -86.8 YADKIN FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.27 0.29 0.02 21.8 21.5 -0.3 YANDEX NV Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES RUB 7.85 8.69 0.84 9867.7 10218.0 350.3 ZIMMER HOLDINGS INCORPOR Q3 DRUGS USD 1.24 1.25 0.01 1062.0 1074.3 12.3